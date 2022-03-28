Гульбахор и Саодат спешат на помощь
Как Алишер Усманов c помощью сестер переводил средства внутри своей бизнес-империи и владел виллами на Сардинии. Главное из расследования OCCRP и The Guardian
Один из 100 самых богатых людей в мире, основатель холдинга USM Алишер Усманов сохраняет 49-процентную долю — чуть ниже санкционного порога — в своем основном бизнес-конгломерате. Остальная часть принадлежит множеству его секретных офшорных компаний, деловых партнеров и родственников. Как выяснил OCCRP, это, предположительно не только помогает ему обходить санкции, но и избегать обвинений в отмывании денег по итогам проверок банков по всему миру. Рассказываем о главных выводах из совместного расследования OCCRP и The Guardian.
OCCRP изучил более десятка отчетов о подозрительной финансовой активности компаний, связанных с Усмановым, из утечек финансовых документов, в том числе «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы» и «Файлы FinCEN». Документы показывают, что сотрудники банков были озадачены количеством, казалось бы, не связанных между собой компаний, с которыми проводили операции компании Усманова.
OCCRP нашел шесть вилл Усманова на побережье Коста-Смеральда, из них только одной он владел напрямую
В рамках проекта Russian Asset Tracker OCCRP и итальянское издание IRPI нашли еще пять вилл на побережье Коста-Смеральда, которые связаны с Усмановым и которые не были заморожены в рамках санкций. Их стоимость от 5,3 до 15,5 миллиона долларов.
Самая дорогая вилла — это часть комплекса как минимум из пяти соседних домов, связанных с Усмановым. Они расположены в Ромаццино, районе муниципалитета Арзакена на острове Сардиния. Участок принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой. Сама вилла принадлежит недавно ликвидированной компании Le Mimose, зарегистрированной на острове Мэн. Эта компания, в свою очередь, принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited.
Гульбахор Исмаилова владеет еще двумя виллами в том же комплексе напрямую. Другими виллами владеют итальянские компании Delemar SRL и Punta Capaccia, которые, в свою очередь, тоже принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited. В начале марта власти Италии заморозили виллу Усманова стоимостью 35 миллионов евро, которой он владел напрямую. Он праздновал покупку в 2012 году карнавалом: его гостей доставили из Венеции несколько десятков гондол.
Все активы Russian Asset Tracker, связанные с Алишером Усмановым, мы собрали на этой странице.
Сестра Усманова владеет 27 счетами в швейцарских банках. Большинство связаны с холдингом Усманова USM
Одна из сестер Усманова, ташкентский гинеколог Саодат Нурзиева, была бенефициарной владелицей 27 счетов в швейцарских банках, через которые за последние годы прошли миллиарды долларов. В апреле 2011 года только на одном из этих счетов было более 2,1 миллиарда долларов. У многих других максимальные балансы доходили до сотен миллионов. Большинство из них были связаны с бизнес-империей Усманова, поэтому непонятно, почему именно Нурзиева указана в качестве бенефициарного владельца счетов. Данные утечек показывают, что это корпоративные счета, и у шестнадцати из них контактная информация связана с холдингом USM, который Усманов использует для объединения своих деловых интересов.
Специалист по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу назвал «необычной» ситуацию, когда настолько близкий член семьи использовался в качестве доверенного лица. Он предполагает, что причиной было то, что Саодат Нурзиева не была известной личностью, а близкие отношения между банком и Усмановым привели к тому, что учреждение не стало проводить тщательную проверку.
Швейцарскими счетами владеет и другая сестра Усманова Гульбахор Исмаилова и ее муж.
Представители Усманова, отвечая на вопросы журналистов, отрицали, что Усманов «когда-либо распределял свое богатство среди своих родственников, чтобы скрыть его от любых правительств». Однако ранее пресс-служба Усманова писала, что его недвижимость в Великобритании и его яхта были «давно переданы в безотзывные трасты», чьи бенефициарные права теперь принадлежат его семье.
Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым
«Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии. Сотрудники банков неоднократно отмечали подозрительные трансакции на миллиарды долларов, многие из которых не имели четкой деловой цели, имели признаки возможного отмывания денег или вызывали другие подозрения.
Некоторые из них были личными счетами Усманова или принадлежали его реальному российскому бизнесу, но многие другие принадлежали его офшорным холдинговым компаниям или подозрительным компаниям, которые, предположительно, не имели четкой деловой цели и были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, таких, как Британские Виргинские острова.
К примеру, банк BNY Mellon, который выступал в качестве банка-корреспондента для компании Усманова Gallagher Holdings, обнаружил девять банковских счетов, принадлежащих компании, которые в 2003-2015 годы провели 182 подозрительных перевода на более чем 1,6 миллиарда долларов.
В отчете, представленном Министерству финансов США в 2016 году, банк написал, что «переводы вызывают подозрения в первую очередь потому, что Gallagher имеет признаки подставной компании. Банк также обнаружил, что многие переводы были на одни и те же суммы и регулярно повторялись, в некоторых переводах вместо плательщика и получателя были указаны названия банков, а источник средств и цель трансакций невозможно было установить.
Усманов получал деньги от сестры «на текущие расходы»
Отчет Deutsche Bank от 2017 года показывает, что Усманов перемещал деньги внутри своей бизнес-империи подозрительными способами. К примеру, он отправил шесть переводов на более чем 190 миллионов долларов самому себе в течение трех месяцев в 2017 году. Операции совершали через несколько личных счетов и счетов офшорных организаций, которые Усманов контролирует, без какой-либо очевидной экономической цели.
Подозрительными банкам казались и переводы, которые Усманов отправлял сестре Саодат Нурзиевой. Из отчета JP Morgan Chase Bank в 2017 году следует, что Усманов в 2012 году отправил ей три миллиона долларов, указав целью перевода «подарок».
Пять месяцев спустя она отправила брату 100 тысяч долларов двумя переводами, в цели платежа указав «брату на текущие расходы» — это забавное утверждение, учитывая, что Усманов — всемирно известный мультимиллиардер.
Отчет, поданный Standard Chartered Bank, показывает, как Нурзиева распорядилась большей частью «подарка» брата. Она перевела более 2,5 миллионов долларов директору сталелитейной компании в ОАЭ Шохруху Насирходжаеву. Банк не смог установить цель перевода, так как их деятельность не пересекается. OCCRP выяснил, что Насирходжаев приходится Нурзиевой зятем. Это подтверждают комментарии на ее странице в Facebook.