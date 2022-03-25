Владимир Яковлев: От «гнилой селедки» до «неизвестного героя»
4 главных методах спецпропаганды, которыми оправдывают войну
Существует всего три вида пропаганды, воздействию которых вы подвергаетесь каждый день. Белая, серая и черная. Белая пропаганда не допускает искажения фактов ради достижения политических целей. Серая пропаганда такое искажение допускает, но в незначительной степени. Черная пропаганда допускает абсолютно любое искажение реальности ради реализации пропагандистских задач. Чем бесстыднее пропаганда, тем мощнее ее воздействие на аудиторию. Черная пропаганда — самая мощная, поскольку ее не сдерживает необходимость придерживаться фактов.
Я учился на журфаке МГУ, у нас была военная кафедра. В обстановке секретности нас учили боевой спецпропаганде — искусству сеять раздор в рядах противника с помощью дезинформации и манипуляции сознанием. Страшное, доложу вам, дело. Без шуток. Черная пропаганда — это эффективное оружие, используемое с единственной целью вышибания мозгов противнику.
Метод «гнилой селедки», метод «перевернутой пирамиды», метод «Большой Лжи», принцип «40 на 60», созданный еще Геббельсом. Все эти методы и техники вы тоже знаете. Просто не осознаете этого. Как вам и полагается.
В свое время на военной кафедре журфака нас учили использовать техники боевой спецпропаганды против солдат противника. Сегодня эти техники используются против мирного населения. Против вас. У спецпропаганды есть десятки эффективных методов, воздействию которых вы подвергаетесь ежедневно. Но существует четыре самых распространенных, о которых вам нужно знать, чтобы защитить себя.
Метод «гнилой селедки»
Метод «гнилой селедки» работает так. Подбирается абсолютно ложное обвинение. Важно, чтобы оно было максимально грязным и скандальным. Хорошо работает, например, мелкое воровство или, скажем, растление детей, или убийство, желательно из жадности. Цель «гнилой селедки» вовсе не в том, чтобы обвинение доказать. А в том, чтобы вызвать его широкое публичное обсуждение.
Человеческая психика устроена так, что как только обвинение становится предметом публичного обсуждения, неизбежно возникают его «сторонники» и «противники», «знатоки» и «эксперты», оголтелые «обвинители» и ярые «защитники» обвиняемого.
Но вне зависимости от своих взглядов все участники дискуссии снова и снова произносят имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая таким образом все больше «гнилой селедки» в его одежду, пока наконец этот запах не начинает следовать за ним везде. А вопрос «убил/украл/совратил или все-таки нет» становится главным, возникающим при упоминании его имени.
Один из классических способов применения метода «гнилой селедки» — это обвинение в принадлежности к фашистской или нацистской идеологии. Сам факт обсуждения, а не нацист ли он, в любом случае компрометирует обвиняемого до той степени, что пропагандистские задачи применения метода можно считать реализованными.
Метод «Большой Лжи»
Метод «Большой Лжи» немного похож на «гнилую селедку», но самом деле работает иначе. Его суть заключается в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и бесстыдную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать о таком.
Трюк здесь в том, чтобы с помощью абсолютно ложной информации создать шоковый эффект, вызвать у читателя, слушателя или зрителя сильный страх, который затем надолго будет определять его взгляды, вопреки любым доводам логики и рассудка. Классическим способом применения этого метода являются ложные описания разного рода ужасных угроз или гнусных замыслов противника.
Прекрасный пример применения этого метода можно считать ложное обвинение Ирака в разработке оружия массового уничтожения, ставшее поводом для его оккупации американскими войсками. Но хорошо работают и сообщения о разработке противником, например, биологического оружия или глобальной угрозе, исходящей от скрытого, могущественного противника.
Метод «абсолютной очевидности»
Метод «Большой Лжи» может быть очень эффективен. Но все же в относительно долгосрочной перспективе метод «абсолютной очевидности» даже более надежный результат. Суть его вот в чем. Вместо того, чтобы что-то доказывать, вы систематически подаете то, в чем хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное, само собой разумеющееся и потому безусловно поддерживаемое преобладающим большинством населения.
Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, поскольку человеческая психика автоматически реагирует на мнение большинства, стремясь присоединиться к нему. Важно только помнить, что большинство обязательно должно быть преобладающим, а его поддержка абсолютной и безусловной — в ином случае эффекта присоединения не возникает.
Одним из классических способов применения метода «абсолютной очевидности» является, например, публикация результатов разного рода социологических опросов, демонстрирующих абсолютное общественное единство по тому или иному вопросу. Методики черной пропаганды, естественно, не требуют, чтобы эти отчеты имели хоть какое-то отношение к реальности.
В отношении социологических опросов существует одна очень любопытная деталь. Когда вы читаете сообщение, что 60 или 50 или 80 процентов населения поддерживают какую-то идею или инициативу, спросите себя, о процентах чего, собственно, идет речь? Этот вопрос кажется странным. Ну, как чего — населения страны, конечно. Но в реальности это не так. Не 60% населения страны, а 60% специальной «панели», то есть некоторой постоянной группы опрашиваемых, которую использует социологическая служба.
От состава этой «панели» зависят результаты опроса. Пока вы не знаете точного ее состава и размера, о репрезентативности результатов опроса судить невозможно. Представьте себе, например, панель, большинство которой составляют пенсионеры или члены какой-то партии или сотрудники государственных органов, и вы поймете, о чем я говорю.
Метод «неизвестного героя»
И, наконец, метод «неизвестного героя». С применениями этого метода мы сталкиваемся настолько часто, что практически перестаем их замечать. А между тем «метод неизвестного героя» — это один из самых древних и в то же время самых эффективных методов спецпропаганды. Суть его заключается в ложной героизации действий собственных войск. При всей внешней банальности этот метод имеет глубочайшие психологические корни.
Дело в том, что любая война жестока, бесчеловечна и бессмысленна. И поэтому всегда, по умолчанию, вызывает огромное сопротивление человеческой психики. Это сопротивление дополнительно усиливается страхом человека за самого себя и своих близких. Есть единственная часть человеческой психики, которую можно противопоставить этому мощнейшему сопротивлению. Это эмоциональная составляющая. Именно поэтому не существует армий захватчиков, существуют только армии освободителей. Не существует армий оккупантов, существуют только армии спасителей.
Единственный способ победить естественное сопротивление человека войне — это создать у него иллюзию борьбы за высокие моральные ценности, за справедливость, за спасение своих, оказавшихся в беде, которые оправдывают жестокость и бесчеловечность происходящего. И вызвать таким образом сильные эмоциональные реакции, позволяющие преодолеть психологическое сопротивление самой идее войны. С этим связано, кстати говоря, и использование пропагандой так называемых «невербальных символов».
Это символика, которая способна вызывать эмоции. Например, такими символами были свастика и красная звезда. Активное использование символики для целей черной пропаганды связано с тем, что символы существуют вне здравого смысла или логики и способны не только вызывать эмоции сами по себе, но и сохранять эмоциональный заряд в течение долгого времени.
У метода «неизвестного героя» есть поразительная, уникальная особенность. Он использовался снова и снова разными странами в разных войнах в течение столетий, но, несмотря на это, его воздействие не ослабевает. И сегодня этот метод продолжает применяться ровно с той же степенью эффективности, как и десятилетия назад.
Я мог бы продолжать. Учили нас вообще-то целый год, и список методов довольно велик. Важно однако не это. А вот что. Видите, все методы боевой спецпропаганды объединяет одна общая цель. Она заключается в том, чтобы ослабить армию противника за счет внесения в ее ряды внутренней розни, взаимной ненависти и недоверия друг другу. Однако сегодня эти методы применяются не против солдат противника, а против собственного мирного населения. И результат, который они вызывают, — ровно тот, для достижения которого они и были созданы. Только взаимная ненависть и внутренняя рознь возникают не в армии противника, а в наших домах и семьях.
Против собственного населения боевая спецпропаганда работает даже эффективнее, чем против солдат противника. Наверное, потому, что в отличие от солдат противника мирное население не может себя защитить. Просто обратите внимание на то, какое количество конфликтов, ссор, взаимных обид по политическим причинам возникло в вашем окружении за последнее время. Лучший способ противостоять черной пропаганде заключается не в том, чтобы научиться различать конкретные методы ее работы. Таких методов великое множество. Абсолютная защита от воздействия спецпропаганды в том, чтобы противостоять любой информации, культивирующей ненависть и взаимную рознь.
Очень важно помнить, что в тяжелых и опасных условиях ваши друзья и ваша семья, окружающие вас люди, — это те, кто окажет вам помощь и поддержку, те, кто будет вас спасать. Спасать вас из беды и помогать вам будут они, ваши близкие, а не люди из экрана, которые каждый день подкидывают вам новые поводы для ссор и конфликтов с теми, кто любит вас и кого любите вы. Существуют простые слова, являющиеся реальным противоядием против любого воздействия методик спецпропаганды. Это слова: люди важнее идей. В эти трудные дни хорошо написать их крупными буквами где-нибудь, где вы можете их часто видеть. Просто для того, чтобы не забывать.