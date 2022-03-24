Кирилл Рогов: Чубайс нашего будущего
Я очень рад, что Анатолий Чубайс уехал из России. Одним из непереносимых свидетельств торжества зла казалась мне картина того момента, когда под улюлюканье народа крысы потащат Чубайса к позорному столбу.
Чубайс очень важный человек в истории России, и его судьбу, его жизнь имеет смысл внимательно и серьезно обсуждать. Он приложил огромные личные усилия к тому, чтобы Россия была нормальной либеральной страной. Он делал это, исходя из тех пониманий стратегий и тактик, которые существовали и понимались так, когда он это делал. Он знал, что для того, чтобы что-то сделать, надо обладать ресурсом. А когда не получается, надо постараться сохранить ресурс, чтобы иметь возможность контратаковать в удобный момент.
Сегодня - да, эти стратегии и тактики кажутся ложными, ошибочными. Но это не потому, что они такими были изначально. А потому что мы все проиграли. И в этом виноват не Чубайс. А если бы мы не проиграли, то Чубайса сегодня мы видели бы совершенно по-другому.
Я восхищаюсь мужеством Алексея Навального, являюсь его сторонником. Но я никогда не мог согласиться с его чубайсо-хейтерством. Оно казалось мне наивным. Как только - дал бы бог - Навальный оказался частью властного ресурса, частью российской власти, он оказался бы в положении Чубайса и вынужден был бы пройти через все те же развилки. Развилки компромиссов, коалиций, допущений. Чтобы выиграть.
И если говорить о российской демократии, то в моем представлении одним из ее условий является рост толерантности и широты эмпатии среди той аудитории, которая будет читать этот текст. Рост понимания необходимости коалиций, копромиссов и осторожности в суждениях. Понимания того, что есть зло, выиграть битву с котором мы обязаны. И можем только вместе. А все остальное выяснять имеет смысл только потом.
Не потому, что это правильно. А потому что иначе мы проиграем (проиграли).