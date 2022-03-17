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17 марта 2022, 20:38
Владимир Мозговой: Жизнь впереди
Мозговой Владимир

Обозреватель «Новой Газеты»

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Владимир Мозговой: Жизнь впереди

Мы еще позавидуем Северной Корее. Если что — я о спорте

Владимир Мозговой: Жизнь впереди
Фото: ЕРА

Надо начать с малого и кончить торжеством — этот завет дал нам еще в позапрошлом веке его превосходительство Антиох Елпидифорыч Варравин, персонаж бессмертного творения Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина». Очень умно, а главное — дальновидно. Это ведь любого дела касается, даже самого безнадежного. Безнадежного, кстати, касается в первую очередь.

Ну вот изолировали Россию от мирового спортивного движения — правда, еще не совсем, но дело к тому идет. И что же — сидеть сложа руки, слать проклятия международным инстанциям, выполняющим известно чьи приказы, хвататься за голову от незавидных перспектив? Нет, конечно. Надо не только надеяться и верить, но и бороться. Изучать опыт отдельных сопредельных и не очень сопредельных стран. Вспомнить свою не такую уж давнюю историю, когда в довоенный Советский Союз приезжали только рабочие спортивные делегации, а «Черных быков», или как там их еще звали, мы с Антоном Кандидовым побеждали в кино. Много чего можно вспомнить.

Начать стоит с малого — избавиться от балласта в рядах. Да — оптимизму, нет — пессимизму. В здоровом теле — здоровый дух.

Невосторженный образ мыслей позорит образ российского спортсмена. Молчание есть стремление скрыть что-то нехорошее.

Таким не место не только на беговой дорожке и на футбольном поле, но и на трибунах. Трибунам — лозунги, шеренгам — стройность, мыслям — порядок.

Успешной апробации несколько мешает инерция, но это вещь преодолимая, достаточно напомнить народонаселению, что фраза «скоро лагерным столбам будете кланяться» — вовсе не метафора, а «мы тебя научим Родину любить» — вполне конкретное и выстраданное побудительное действие. Стадионы и вообще любые арены — идеальное место для его воплощения, что уже успешно воплощается в жизнь.

Чтобы не терять темпа, спортивную делегацию Государственной думы следует немедленно направить в Северную Корею для изучения опыта бытования физкультуры и спорта в условиях изоляции. Правда, там изоляция не вынужденная, а самостоятельно выбранная в качестве единственно правильного пути, она как праздник, который всегда с народом. Хотим — участвуем, не хотим — не участвуем — это не совсем для нас, вернее, совсем не для нас, но кое-что можем взять на вооружение.

Вызывают некоторое сомнение планы высокого спортивного руководства уже в ближайшее время провести ряд открытых для всех стран российских стартов по различным видам спорта. Чтобы их проводить, придется возвратиться к изначальным олимпийским принципам — выставлять и приглашать исключительно любителей, а куда же девать элиту? К тому же опыт приглашения профессионалов на Кубок России по биатлону уже себя не оправдал — вместо того чтобы по-братски поделить медали, белорусы проявили политическую близорукость и забрали все, или почти все, награды. Как-то не по-товарищески.

Дорогу — любителям, медали — физкультурникам, звания — ветеранам. Смысла в начавшемся тренировочном сборе национальной российской футбольной команды никакого нет, как и в существовании хоккейной сборной — ее уже официально на два года исключили даже из такого соревнования, как Европейский хоккейный тур. Обращаться в Спортивный арбитражный суд бессмысленно, Европа нас отвергла, Азия не примет, так что в какой-то мере осуществилась давняя мечта сторонников особого пути России — окончательно зависнуть где-то между, соревноваться с самими собой, что тоже до определенных моментов бывает весело. Как минимум два десятка лет дискутировали о лимите на легионеров, а решилось все, причем кардинально, в один день — к следующему футбольному сезону на пальцах одной руки можно будет посчитать, сколько их останется, никаких постановлений не потребуется.

Вопрос, кем заполнять трибуны стадионов, конечно, интересный. В качестве вынужденной меры, может быть, придется платить за посещение — как в кино за участие в массовке.

Полагаю, желающие, у которых будет мало денег и много свободного времени, найдутся. Просто надо не предаваться унынию, начать с малого, а за торжеством у нас не заржавеет. Дело-то привычное.

И всем, имеющим хоть какое-то отношение к спорту, как пел автор актуальных куплетов Соев из «Покровских ворот», следует «пере-квали-фициро-ваться». Вот я и стараюсь.

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