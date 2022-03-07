В коме
С оказанием высокотехнологичной медпомощи и с лекарствами, очевидно, будут серьезные проблемы
Медицинскую отрасль лихорадит нешуточно. Через несколько дней после обрушившихся санкций стало очевидно: россияне в обозримой перспективе вряд ли смогут получать ставшую хоть и ограниченно, но все же доступной высокотехнологичную медицинскую помощь. И случится это тем неотвратимее, чем скорее скажутся на внутреннем рынке сбои с поставками импортных расходных материалов и комплектующих. Запасы и того и другого через несколько месяцев иссякнут.
Пациенты, находящиеся на гемодиализе
Жизненно важную процедуру гемодиализа (заместительную почечную терапию) в России на постоянной основе получают пациенты с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии. Их насчитывается более 50 тысяч человек. Даже двухнедельная задержка процедуры грозит тяжелым больным смертью. Никакой альтернативной терапии, чтобы не дать погибнуть людям с тяжелой почечной недостаточностью, кроме диализа, не существует.
Рынок оборудования и расходных материалов к ним обеспечивают две крупнейшие иностранные компании: B.Braun Avitum и Fresenius Medical Care.
Организаторы диализной помощи рисуют крайне пессимистическую картину.
Во-первых, в диализе зависимость от импортных расходных материалов стопроцентная. Страны производства диализаторов, систем фильтрации, магистралей, концентратов — Германия, Япония, США. Неизбежно курс валют моментально сказывается на закупочных ценах. Помимо роста себестоимости расходников, ожидается повышение цен на логистику, а также на обслуживание медтехники и закупку комплектующих.
Во-вторых, тарифы ОМС давно не покрывают затрат медорганизаций, которые проводят диализ. Все хронические проблемы — низкие тарифы, которые не индексировались, и типичные ситуации, когда больницы оказывали помощь, а им ее не оплачивали, — могут только усугубиться. Уже сейчас все тарифы должны вырасти примерно на 25%, чтобы система не рухнула, а люди не начали погибать.
В последние дни на форумах людей на диализе появились запросы о том, как получать эту помощь за границей, если придется спешно покинуть родину.
Паллиативные больные
Практически все расходные материалы, которые используются при уходе и поддержании жизни неизлечимо больных людей, импортного производства. От переносных аппаратов ИВЛ до подгузников. Люди предпочитают продукцию импортного производителя из-за хорошего качества, потому что если, к примеру, катетер (а приспособлений для обеспечения жизни таких больных множество) надо менять ежедневно на протяжении месяцев, а иногда и лет, важно, чтобы он был максимально нетравматичным. Именно такое качество стабильно гарантирует зарубежный производитель.
В хосписе «Дом с маяком» «Новой» ответили, что на ближайшие месяцы все необходимое для подопечных детей есть в наличии. Главная проблема в том, что из-за резкого роста курса валют новые закупки потребуют значительно больше денег.
По приблизительным оценкам, в России живет 730 тысяч паллиативных больных.
Эндопротезирование и стоматология
По оценкам экспертов, доля отечественных эндопротезов, применяемых при замене тазобедренного сустава, не превышает 10%.
Хирурги предпочитают работать с импортными производителями потому, что они не только обеспечивают высокое качество самого протеза, но и поставляют вместе с ним сервисное обслуживание и подробнейшее описание технологии проведения самой операции.
Те же самые параметры обслуживания обеспечивают и поставщики зубных имплантов в стоматологии.
Так что прогнозы в доступности и этих операций для россиян тоже пессимистические.
Лекарства
Сейчас запасы лекарств в России по основным позициям рассчитаны на 1–3 месяца. Если будут прекращены поставки лекарств европейских производителей, то полностью их возместить за счет отечественного производства не удастся.
Пока еще остаются китайские фармсубстанции, индийские и отечественные дженерики, хотя по качеству они однозначно уступают оригинальным препаратам.
Ожидается неизбежное сокращение ассортимента и рост себестоимости лекарств. Вырастет цена закупаемого сырья, материалов, упаковки.
Кроме того, государством закреплено ограничение цен на жизненно важные лечебные препараты (ЖНВЛП), но по прежним ценам в ближайшие недели продавать товар будет невозможно. Это значит, государство должно в ближайшее время пересматривать процедуру ценообразования и увеличивать финансирование.
Значительное напряжение и неизвестность ждет рынок онкопрепаратов. Об этом сообщает журнал о мединдустрии Vademecum. На них также установлена предельная отпускная цена, которая в связи со скачком курса валют уже стала ниже себестоимости препарата. Если срочно не вливать дотации, то дефицит этих препаратов неизбежен.
В правительстве России 1 марта 2022 года заявили, что подготовили проект документа, временно запрещающего иностранным компаниям выходить из капитала российских предприятий. «В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
В AstraZeneca, Sanofi, Stada, Bayer, Gedeon Richter заверили, что принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок. В AstraZeneca для этого создали специальную рабочую группу. В Bayer заявили, что не планируют менять долгосрочную стратегию развития бизнеса в России.