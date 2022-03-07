Меню
Экономика
Как сделать миллионы на ЖКХ
Авторская колонка
07 марта 2022, 14:18
Илья Гращенков: Нельзя не согласиться, что страна оказалась в сложнейшей ситуации
Гращенков Илья

Политолог, президент Центра развития региональной политики

Все авторы

Илья Гращенков: Нельзя не согласиться, что страна оказалась в сложнейшей ситуации

Илья Гращенков: Нельзя не согласиться, что страна оказалась в сложнейшей ситуации

Ежедневно мы видим сообщения, как закрываются магазины иностранных компаний, уходят производства или приостанавливают свою деятельность бренды. Пока основной удар пришелся на крупные города и средний класс, главных потребителей consumer society. Малые города и деревни санкции пока затронули в меньшей степени, исключительно ростом цен на продукты в сетевых магазинах. Однако главный эффект от санкций будет заметен не столько из-за роста цен, сколько от падения покупательской способности. Уже начались масштабные увольнения, которые по прогнозам могут достигнуть исторических показателей.

Введение санкций со стороны стран Запада бьет по сфере услуг, в которой занято до 67% населения России. На промышленность и сельское хозяйство приходится оставшиеся 30%. Это что касается структуры работающего населения. Конечно, половина работающих в сфере услуг – это бюджетники. Число бюджетников составляет 42% от всего населения, при этом работающих – всего 17,5 млн (врачи, учителя, чиновники, силовики), неработающих - 43 млн. пенсионеров, что в сумме дает 60 млн. получателей средств из казны. Поэтому сегодня страна разделена почти поровну – на бюджетников и всех остальных.

В сложившейся ситуации, коллеги видят выход только в отказе от рынка в пользу «левого пути», вспоминая военный социализм, предшествующий военному коммунизму 1920-х. Тогда, характерными чертами были крайняя централизация управления экономикой, национализация даже мелкой промышленности, запрет денег, использование армии в хозяйстве. Идеал планового хозяйства виделся в превращении страны в единую фабрику или корпорацию. Идея о немедленном построении бестоварного социализма путём замены торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов была зафиксирована в качестве партийной установки в Программе РКП(б). Но по итогам эксперимента большевики отказались от этой идеи лишь после её провала. Решение о прекращении военного коммунизма и переходе к НЭПу было принято уже 14 марта 1921 года, т.е. 101 год назад.

Но нельзя не согласиться, что страна оказалась в сложнейшей ситуации. С одной стороны, 30 лет Россия вкладывалась в то, чтобы стать частью западной экономики и в один день оказалась почти без всего, включая «забытые» активы ЦБ. Импортозамещение так и осталось забавой, так как вложенных денег хватило лишь на копирование образа жизни, вроде производства мраморных стейков и псевдопармезана. Однако переход на рельсы военного социал-капитализма был возможен в режиме умеренного противостояния с Западом, постепенно вытесняя рыночно-либеральные механизмы, как это и происходило в последние годы. Сегодня экстренный отказ от рынка можно было бы назвать скорее социал-дарвинизмом, т.е. политикой выживания в экстренных условиях, но без перспектив развития. Похоже, что серьезный спор о будущем страны – неизбежен.

Сейчас на главной
Правительство России утвердило список «недружественных» стран
недружественные страны
Правительство России утвердило список «недружественных» стран
Российское правительство утвердило список «недружественных» государств. В этот перечень вошли страны, чьи недружественные действия направлены против России, российских компаний и российских граждан
В коме
В коме
Медицинскую отрасль лихорадит нешуточно. Через несколько дней после обрушившихся санкций стало очевидно: россияне в обозримой перспективе вряд ли смогут получать ставшую хоть и ограниченно, но все же доступной высокотехнологичную медицинскую помощь
Финские компании Valio и Paulig объявили об уходе с российского рынка
антироссийские санкции
Финские компании Valio и Paulig объявили об уходе с российского рынка
Исполнительный директор Valio Анникка Хурме заявила о «решительном осуждении» действий российской армии в Украине и добавила, что у компании «нет этических предпосылок» продолжать работу в РФ
Предпочли родне «островки счастья» за границей
война на украине
Предпочли родне «островки счастья» за границей
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить обратный въезд в Россию бизнесменам и актерам, которые уехали из страны после начала спецоперации в Украине. В такое время «нужно объединяться», а не сбегать
Соцсеть TikTok приостановила работу в России из-за нового закона о «фейках»
соцсети
Соцсеть TikTok приостановила работу в России из-за нового закона о «фейках»
Администрация соцсети объяснила данное решение тем, что в стране принят закон об уголовной ответственности за распространение ложной информации о действиях российской армии
В 56 городах России прошли митинги. Задержаны 4 468 человек
война на украине
В 56 городах России прошли митинги. Задержаны 4 468 человек
В 56 российских городах 6 марта прошли митинги против спецоперации в Украине. Тысячи людей вышли на протест вопреки предупреждениям прокуратуры и Следственного комитета об ответственности
Общество
Российские супермаркеты ограничили продажу некоторых продуктов в одни руки
Российские супермаркеты начали ограничивать количество некоторых товаров, которые кассиры могут отпускать в одни руки, на фоне спецоперации в Украине и масштабных санкций
Участники Deep Purple вернули Дмитрию Медведеву его автограф
война на украине
Участники Deep Purple вернули Дмитрию Медведеву его автограф
Любимая группа бывшего премьера, а сейчас зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева Deep Purple опубликовала на своем сайте пост в поддержку Украины
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
платежная система
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
В заявлении платежных систем уточняется, что карты, выпущенные российскими банками, будут работать в РФ, но не будут работать за границей. Кары Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками, не будут работать на территории России
Минспорта планирует создать спортивные лиги со странами СНГ и БРИКС
соревнования
Минспорта планирует создать спортивные лиги со странами СНГ и БРИКС
Министерство спорта РФ провело совещание с представителями спортивных федераций по вопросу отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за спецоперации в Украине
В правительстве решили создать российский аналог сервиса Booking.com
booking.com
В правительстве решили создать российский аналог сервиса Booking.com
Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития и Ростуризму заняться созданием отечественного сервиса по бронированию отелей, который бы заменил сервис Booking.com
В России из-за санкций закрываются магазины Zara, Bershka, Oysho и Stradivarius
торговля
В России из-за санкций закрываются магазины Zara, Bershka, Oysho и Stradivarius
Компания Inditex, в которую входят популярные бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius, объявила о временном закрытии всех своих магазинов в России
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!
Алишер Усманов
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!
Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость миллиардера Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, которые были включены в санкционный список Евросоюза из-за ситуации в Украине
Команда «Формулы-1» расторгла контракты с гонщиком Никитой Мазепиным и «Уралкалием»
Формула-1
Команда «Формулы-1» расторгла контракты с гонщиком Никитой Мазепиным и «Уралкалием»
Команда «Формулы-1» Haas из-за ситуации в Украине разорвала контракт со своим титульным спонсором - российской компанией «Уралкалий» Дмитрия Мазепина
Авторская колонка
Паникёров расстреливать без суда и следствия
Путин подписал указ о наказании до 15 лет колонии за фейки о вторжении российской армии в Украину. Президент развязал очень ограниченную операцию по принуждению украинского народа к миру, освобождению и разоружению, бросил на её осуществление 200 тысяч ограниченного, крохотного, малипусенького контингента
Авдерин Валерий
Российский правительственный самолет вылетел в Вашингтон. Кто находится на борту, неизвестно
чиновники
Российский правительственный самолет вылетел в Вашингтон. Кто находится на борту, неизвестно
Российский правительственный борт Ил-96-300 утром 5 марта вылетел из Санкт-Петербурга в Вашингтон. Ранее этот самолет находился в Белоруссии, где проходили переговоры российской и украинской сторон
В Италии арестовали яхты Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова
яхты
В Италии арестовали яхты Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова
Европейские власти продолжают арестовывать «российский яхтенный флот» в рамках санкций, которые были введены против российских богачей из-за спецоперации в Украине
Пивоваренная компания Heineken вслед за Carlsberg приостановила экспорт в Россию
пиво
Пивоваренная компания Heineken вслед за Carlsberg приостановила экспорт в Россию
Пивоваренный концерн Heineken приостановил экспорт пива в Россию из-за санкций, которые были введены против страны в связи с ситуацией в Украине