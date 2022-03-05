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05 марта 2022, 13:24
Валерий Авдерин: Паникёров расстреливать без суда и следствия
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Паникёров расстреливать без суда и следствия

Валерий Авдерин: Паникёров расстреливать без суда и следствия

Путин подписал указ о наказании до 15 лет колонии за фейки о вторжении российской армии в Украину.

Президент развязал очень ограниченную операцию по принуждению украинского народа к миру, освобождению и разоружению, бросил на её осуществление 200 тысяч ограниченного, крохотного, малипусенького контингента – и удивляется, что украинский народ почему-то освобождаться и принуждаться к миру не хочет.

Украинская армия не бежит и не сдаётся. Она с боями, сохраняя боеспособность, отходит вглубь страны. И, похоже, если у россиян хватит терпения, вся эта бодяга может затянуться на много месяцев.

Да, в Украине есть националисты. И они ставят памятники Бандере. Но и в России есть монархисты, которые ставят памятники царю Николаю. Однако, не скажу, что эти люди и эти идеи пользуются всеобщей популярностью и играют в обществе доминирующую роль.

Кстати, в стране есть ещё геи, вегетарианцы, нудисты… – но, если кто-то двинет на Россию свою армию с целью освобождения россиян от гнёта монархистов, геев или голожопых нудистов – вряд ли это вызовет у кого-то восторг.

Типа, люди жили, пусть небогато, может быть, не очень правильно, ходили на работу, растили детей… А тут вдруг на их голову падают бомбы и снаряды!

А для россиян – ещё и этот указ. Когда за любое слово могут сгноить в тюрьме. Как в сталинские времена за анекдот. Убийцам давали порой меньше, чем рассказчикам анекдотов.

Типа, сидят в камере медведь, лиса и петух. Начинают выяснять, кого за что посадили. Лиса говорит, что ей дали пятёру за мошенничество, медведю, как медвежатнику, влепили чирик за ограбление банка. А вот петуху припаяли 25 лет за политическую неблагонадёжность – он клюнул в жопу пионера.

Вот и российская армия в этом указе похожа на того пионера.

А вообще – это уже истерика. Следующий шаг – расстреливать паникёров на месте, без суда и следствия. В 1941-м подобное было очень распространено. Вот, на окраине города идут бои, люди с узлами и котомками пытаются уйти на восток – и их за это расстреливают. Как паникёров. Потому что, по сводкам Совинформбюро (официальная информация!), врага бьют на границе, в пятистах километрах от этого городка.

Киевские власти в истерике раздают автоматы выпущенным по такому случаю из тюрем уголовникам. А российские – грозят пятнашкой тем, кто не в том месте и не тем людям что-то сказал. Что это – если не истерика?

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