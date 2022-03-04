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04 марта 2022, 02:06
Михаил Анипкин: Как это могло произойти?
Анипкин Михаил

Доктор социологических наук, доктор философии по социологии

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Михаил Анипкин: Как это могло произойти?

Михаил Анипкин: Как это могло произойти?

«Как это могло произойти?», - русская интеллигенция сейчас задает себе этот вопрос. Полагаю, что она же знает и ответ. Проблема России в том, что в некоторых головах сохранилась эта завиральная идея о том, что «Россия не может существовать иначе, как в виде империи». Помните Жириновского, который эту идею продвигал в политическом поле задолго до того, как ею увлёкся Путин? Идея, ложная в 21 веке, стала восприниматься как новая идеология. Когда Путин пошел на второй срок и объявил о «рокировке» в 2011 году, я на «Эхе Москвы Волгоград» тогда сказал, что я не понимаю, какова будет его идея президентства. Я тогда сказал, что было понятно, какая была сверхзадача первых двух сроков, но совершенно не ясно, что это будет в третьем сроке. Потому что Путин себя исчерпал как руководитель после двух сроков. Мне это было очевидно. Потому что было ясно, что первый его президентский срок был направлен на собирание центральной власти, а второй - на ее укрепление. Он тогда выполнил обе задачи и было непонятно, что он хочет поставить сверхзадачей на третий срок.

После аннексии Крыма все стало ясно. Теперь имперскость становится его сверхзадачей. Отсюда строительство этих пропагандистских исторических центров по всей стране – «Россия - моя история». Был я в таком в Волгограде. Как историку, мне сразу стала очевидна установка экспозиции - в основном все цитаты были из представителей консервативного, а иногда и реакционно-консервативного крыла российской историографии.

Многие из нас предупреждали об усилении авторитарно-диктаторских тенденций. Но ни я, ни кто-то из моих коллег не верили, что возможна война против Украины, развязанная Путиным для реализации завиральной идеологии о единственном способе существования России как в виде империи. Но кто-то ему эту идею в голову вложил и она попала на хорошую почву. У него не было никаких других представлений о развитии страны. Тут пришлись, кстати, соображения о «духовности» и православной религиозности русского народа. Вся эта гремучая смесь повернулась в голове Путина таким образом, что мы в ужасе наблюдаем сейчас.

Многие мои коллеги-единомышленники задаются сейчас вопросом: «Что мы сделали не так. Какие слова мы не смогли подобрать, чтобы объяснить обществу о последствиях.» Чтобы русские люди поняли, что нельзя избирать Путина на третий и четвёртый срок. Что это приведет к плохому. Мы не знали, к чему именно, но мы точно понимали, что ни к чему хорошему это не приведет. Мы говорили все правильные умные вещи, но нас не услышал народ. Не услышал ли? Черт его знает - может, и услышал, но послал нас... В любом случае, сейчас это уже неважно.

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