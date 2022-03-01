Вероника Бирман: Пожалуйста, остановите эту войну
Когда я была маленькой девочкой и, как и все подрастающие жители планеты, пробовала мир на коготь и на зуб, то обнаружила очевидный факт: когда меня ловят на дурацком вранье, мне стыдно. Когда я делаю что-то плохое – мне стыдно, даже если меня на этом не поймали. После нескольких испытаний, я поняла, что мне категорически не нравится чувство стыда. Я не хочу его в своей жизни. И я, будучи ещё ребёнком, сделала выбор и приняла простое и очевидное решение – не делать в своей жизни ничего, за что мне может быть стыдно. И я следую своему решению с тех самых пор. И мне так живётся гораздо лучше. И спится гораздо спокойнее. Да, у всех бывают осечки, но, если это именно «осечка» - исправить ситуацию и извиниться можно всегда.
Благодаря этому детскому выбору, за всю свою сознательную жизнь я уже забыла, что это такое – горючее, разъедающее, отравляющее, душащее чувство стыда. Стыда, с которым ничего нельзя поделать. Стыда, от которого некуда спрятаться и некуда сбежать.
Сейчас очень много россиян в моей ленте пишут, что им стыдно. Больно и стыдно. И я их понимаю, потому что так стыдно мне в моей жизни не было никогда.
И я вижу, что многие россияне недоумевают, почему?! Донбасс же! И человеческие жертвы в течение 8ми лет. Чего нам стыдиться, героям-освободителям?
Давайте, я попробую объяснить почему. Так, как вижу ситуацию я. Я, как один из 144 миллионов российских граждан, пытающийся понять, что именно происходит. Не как политик – политику, а как гражданин России – гражданину России. И давайте, чтобы меня не объявили иноагентом или жертвой оппозиционной пропаганды, я пройдусь ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ РОССИЙСКИМ ФАКТАМ, опубликованным в ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ и СМИ, не признанных иноагентами.
- Это НАША СТРАНА сейчас официально угрожает своим гражданам уголовной ответственностью за мирные митинги – за призывы выйти на улицы и высказать своё мнение о желании мира - самом естественном для любого человеческого существа желании.
- Это в НАШЕЙ СТРАНЕ распихивают в автозаки взрослых и детей, скандирующих «нет войне», обносят забором с оцеплением полицией центральную площадь Москвы.
- Это В НАШЕЙ СТРАНЕ сажают за лайки, интернет-мемы, репосты и игру в Майнкрафт.
- Это В НАШЕЙ стране журналистка совершила акт самосожжения после давления со стороны властей с просьбой «в её смерти винить Российскую Федерацию».
- Это В НАШЕЙ СТРАНЕ трагичные и загадочные вещи происходят с лидерами оппозиции и критикующими власть журналистами
- Это В НАШЕЙ СТРАНЕ без оснований, оправданий и пояснений увозят в отделения полиции одиноких пикетчиков, хотя одиночные пикеты без согласования разрешены даже последней редакцией закона о собраниях.
- Это в НАШЕЙ СТРАНЕ представителей внутренних силовиков – МВД и Росгвардии – насчитали на 30% больше чем армии (proekt.media по данным Росстат, zakupki.gov.ru, оценкам экспертов). Кого от кого мы готовы защищать больше?
- Это в НАШЕЙ СТРАНЕ за митинги штрафуют людей, сидевших с друзьями в кафе на параллельной улице, по ложным показаниям сотрудников полиции (это случилось с моим другом)
- Это в НАШЕЙ СТРАНЕ несколько сотен – всего порядка 500 человек – богатейших россиян владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих 143 000 000 граждан страны - более $600 млрд (РБК по данным Boston Consulting Group). Не верите иностранцам – давайте поверим своим: по данным аналитиков ВШЭ и Внешэкономбанка на 2019 год в руках 3% самых богатых россиян сконцентрированы почти все наличные сбережения и финансовые активы страны: 89% всех наличных сбережений, 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов страны в руках 3% россиян.
- это в НАШЕЙ стране с недавних пор появилась метка «Иноагента» для СМИ, критикующих власть, при том, что свобода слова и конструктивная критика власти, которая должна заботиться о народе за деньги и на деньги народа – одна из основ демократии.
- это В НАШЕЙ СТРАНЕ принцип сменности власти – другой неотъемлемый принцип демократии, который не только позволяет законно освободить от должности тех, чьим результатом деятельности недовольны, но и позволяет власти ЗНАТЬ, что она здесь только до тех пор, пока народ доволен результатом её функционирования – не используется 22 (!) года.
Судя по описанию, "наша страна" - это, похоже, Северная Корея? Нет, я про Россию.
Обратите внимание, здесь нет ни слова из речей оппозиции, ни цитаты из «иноагентных» СМИ, ни призывов. Это наши государственные факты, собранные по официальным разрешённым открытым каналам информации.
Мне стыдно за то, что мы каким-то образом всё это допустили.
Мой бывший коллега, Украинец, сидящий под угрозой бомбёжек и обстрелов в осаждаемом нами государстве с супругой и годовалым малышом, в ответ на мои пояснения, почему россияне массово не высыпали на улицы с законными протестами, и что стало с теми, кто вышел - сказал мне: «Блин, это какая-то тьма и безысходность у вас. И это печалит».
У них там идёт война, начатая нами. У Украинцев под грозой безопасности своей жизни есть человечность и мужество понять и посочувствовать НАМ. У их медиков есть человечность и мужество занять позицию, что лечить они будут раненых любой страны. Странные такие «нацисты».
Мне стыдно что, при вышесказанном, кто-то ещё может поверить, что Россия пришла «освобождать Украину от гнёта».
Посмотрите Телеграм-каналы: уже огромные жертвы – и военные, и гражданские. И наши, и Украинские. Уже сотни семей не увидят своих мужей, братьев и сыновей по обе стороны от границы. Уже гибнет мирное население. И всё это ДАЛЕКО ЗА ГРАНЬЮ И ГРАНИЦАМИ ЛНР и ДНР.
Если кто-то хочет написать мне, что мы - герои-освободители ЛНР и ДНР, начните с ответа на несколько вопросов:
- Почему мы ждали 8 лет?! Там реально творился полный кошмар. Что случилось 24 февраля 2022 и почему мы ждали этого момента?!
- Почему, за 8 лет, не выследили и не наказали лично всех причастных к трагедии в Одессе?
- Кто из вас за восемь лет вышел хоть на один митинг с требованием остановить геноцид населения ЛНР, ДНР и наказать виновных в событии в Одессе? А, точно, в нашем же свободном государстве несанкционированные митинги не разрешены, а попробуй пойди согласуй. Хорошо, кто из вас написал хоть одно письмо государству с этими требованиями?
- Если мы пришли помогать ЛНР и ДНР, то ЧТО наши войска делают за границами этих областей?! Какие другие города или области Украины нас об этом просили?!
- Точно ли все видео и сведения о том, что части наших войск были уверены, что едут на «учения», а не вторгаться в соседнее государство – фейки? И как такие фейки вообще могли возникнуть, если это гордая операция по освобождению ЛНР и ДНР от геноцида? Как при этом наши солдаты обнаруживают себя по всем городам Украины?
Мне стыдно, потому что у меня нет ответов на эти вопросы.
Я глубоко сопереживаю жителям ЛНР и ДНР и не понимаю, почему мы оставили их терпеть это 8 лет и за это время не нашли гуманных методов воздействия, но то, что происходит сейчас мне кажется далеко за гранью добра и зла.
Матвиенко тонко намекает на корысть недовольных войной россиян: «можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях…» - нет, Валентина Ивановна, мы сейчас думаем только о том, что из-за вас ЛЮДИ УБИВАЮТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. А если точнее, граждане РОССИИ убивают граждан УКРАИНЫ на территории УКРАИНЫ.
И мне стыдно, Валентина Ивановна, о том, как вы думаете о своих согражданах.
Позиция властей до судорог напоминает речь Гитлера в день нападения 1 сентября 1939 года: там всё то же самое про исконные корни и культурную общность со спорным регионом, про преследуемые годами родные национальные меньшинства и убийства женщин и детей, про многолетние попытки мирно урегулировать вопрос, про провокации с той стороны, про трудности для народа и необходимость жертв, про готовность к переговорам, про цель в виде мирного сосуществования и освобождение «границы от элементов неуверенности», про гарантии не трогать женщин и детей и даже про приказ «чтобы воздушные силы ограничились атаками на военные цели».
И мне стыдно за то, что страна, остановившая кровавыми потерями ту войну, не научилась на ошибке, стоившей миру – и нам – миллионов жизней. Стыдно, что страна, которая ежегодно празднует остановку той войны, развязала новую.
Я, так же, как и миллионы людей в России и мире, пытаюсь сейчас понять, как это остановить.
Эта война принесёт катастрофические последствия и обеим государствам, и обоим нациям.
Германии до сих пор, поколения спустя, стыдно за свою войну. Этот стыд у них в крови, он генетически передаётся из поколения в поколение. Давайте высказывать своё мнение государству законными и закреплёнными в конституции средствами и методами. Иначе за эту войну будет стыдно многим Российским поколениям.
Пожалуйста, остановите эту войну.