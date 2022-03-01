Любовь Кукушкина: Прощание с иллюзиями
Это то, что сейчас испытывают многие из нас. Мое окружение и я сама - люди умеренные. Какие-то вещи нам не нравились, но мы всегда их уравновешивали. Рационализировали.
Да, закручивают независимые СМИ. Зато пока есть соцсети!
Да, посадили Навального. Но нас-то пока не трогают.
Да, переписали Конституцию. Зато мы можем строить бизнес.
Да, забирают активистов, клеймят их иностранными агентами. Но мы-то че такого делаем, за нами не придут.
И главное - стабильность.
Многие знакомые, с которыми мы вели долгие политические беседы, напирали именно на это: «Зато стабильность! Революция - это страшно! Вы что, хотите, как в 90-е? Изменения должны происходить постепенно!»
Пока мы держались за свою стабильность, пока думали: «Не, ну это-то он точно не сделает», случилось то, что случилось. Гениально сказал Вадим Борисович - пока мы боялись, что будет, если сменить Путина, увидели, что будет, если его не сменить.
И соцсети блокируют. Даже за тик-током уже пришли. Экономика схлопнулась, скоро будут 90-е. И забирают всех уже с особым цинизмом. Нашего лектора, онколога, основателя Фонда профилактики Илью Фоминцева на 20 суток закрыли за участие в марше против войны. Самые умные и талантливые люди массово уезжают из страны.
И вот сегодня мы прощаемся с иллюзиями.
Кто делает вид, что ничего не происходит, пытается найти логику, обосновать, - тот занимается изощренным самообманом. Боится открыть глаза. Как мантру, повторяет «мы не все знаем», «дети Донбасса», «не лезу в политику», «8 лет», «происки американцев».
Моя знакомая, Галя, нашла хороший образ. Это как радиоактивная водичка из сериала «Топи» - хлебнул, и сразу стало хорошо. Дети рядом, муж жив, старуха-ведьма кажется юной красоткой. Потому что без этой водички невыносимо больно видеть реальность.
А реальность состоит в том, что наша страна, Россия, совершила вооруженное нападение на соседнее государство - Украину.
Эй, послушайте! Мы напали. На нас никто не нападал. Это мы бомбим города, разрушаем школы и больницы. Это из-за нас люди ночуют в метро и подвалах. Из-за нас разрушены прекрасные украинские города.
И все катится в пропасть.
Наверное, мы могли что-то сделать. Но мы были такие умеренные, такие демократичные. Мы незаметно, постепенно отдавали чудовищу свою независимость. Он отщипывал от нас по кусочкам. Пока в итоге мы не оказались просто терпилами.
За 4 дня наш лидер разрушил все, что строилось 30 лет. И, по ходу, не собирается останавливаться.
А главное знаете что? Что во всем этом абсолютно нет смысла. Ни для кого (может, только свой параноидальный у Путина, но кто там знает).
Молодые парни, солдаты, не знают, за что они идут погибать. Это не священная война за родину. Это подлая, мерзкая оккупация соседней территории.
Отсутствие смысла подменяет демагогия, философские конструкции, конспирологические теории, бравада (и не так плохо жили! чего горевать!)
А если снять эту шелуху - смысла нет.
Читала я книжку про Афган «Цинковые мальчики» Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Это интервью с воинами-афганцами, которые и через много лет не могли понять, зачем они убивали и теряли товарищей в Афгане. Интернациональный долг, границы, патриотизм. Слова, которыми накачивала их тогда еще советская пропаганда. А смысла нет. Отсюда алкоголь, агрессия, попытка самооправдаться, - потому что очень больно осознавать, что государство просто использовало тебя в своих геополитических интересах. Хотя так и было. И также будет с солдатами «украинской отечественной».
Меня тут упрекали, что я думаю только о своей заднице, о своей квартире, о своих детях, а не о детях Донбасса. Так вот, если бы враг пришел на нашу землю - я была бы самой пламенной комсомолкой. Потому что понимала бы, ради чего это.
А так получается - нас всех, по сути, обокрали. Поставили перед угрозой ядерной войны. Закрыли Европу. Заблокировали фейсбук. Сейчас дела о госизмене собираются шить.
Кто-то может сказать, какая цель?
Чтобы болезненно обидчивый лидер отомстил Украине за то, что она решает жить без его контроля?
Абсолютно искусственный, рукотворный конфликт. Знатно сдобренный семилетней пропагандой по телеку. (Совет: историю обиды Путина на Украину читайте в книге Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать». Все встанет на свои места).
Людей, которые пишут пламенные комменты, вообще ничего не смущает.
Что гибнут русские солдаты - по сообщениям Украины, более 5000, но даже если в 2 раза меньше, - все равно очень много. И главное, ни за что.
Что рухнула экономика и мы теперь Иран.
Что страны начали вооружаться - вот такие мы миротворцы.
Что общество треснуло пополам.
До них допрет только тогда, когда сосед напишет донос и их на 30 лет отправят на Колыму, потому что все к этому и идет.
У Украины есть национальная идея - победа, и теперь уже национальный враг - путин, который ее оккупировал.
А у нас теперь нет ничего. Даже самоопределение нации, победивший фашизм, у нас отняли, потому что главная угроза теперь мы.
Я со многими говорю в эти дни, и все чувствуют именно это - опустошение, бессилие и бессмысленность момента.
Ловлю себя на мысли, что сама не прочь глотнуть волшебной водички из «Топей».
Все-таки тем, кто хавает пропаганду и видит смысл в этой войне, жить гораздо легче.
Вот и комменты про «8 лет» они сейчас будут кидать, блаженные.