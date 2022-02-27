Альфред Кох: В логике Путина есть одна фатальная ошибка
Он считает, что анархичность украинцев (а это их фундаментальное отличие от иерархичных русских) привела к тому, что они не смогли построить т.н. «сильное» государство.
Ок. Не будем спорить сейчас на эту тему и особенно на тему того, является ли вообще благом «сильное» государство. Пусть так. Пусть украинское государство - слабое. Как говорят математики, допустим, для простоты.
Но дальше его план захвата Украины строится на том, что он берет Киев, свергает Зеленского, ставит на его место какую-то свою марионетку и объявляет ее украинским «царем». Опять же, допустим, что это ему удалось.
Но тут у него начинается сбой логики: он считает, что, если этот его «царь» скомандует украинцам сдавать оружие и расходится по домам и они так и сделают. Типа: «война закончилась, всем спасибо, все свободны».
Но для этого вместо украинцев должны быть русские! А у этого «царя» в его «царстве» все сплошь - украинцы. А они анархисты. У них нет дисциплины. Им «царь» похеру. Они вертели его на одном месте.
Они и автомат не отдадут и приказ не выполнят, а будут стрелять в спину русским солдатам и поджигать склады с ГСМ и оружием. Они так делали этак лет пятьсот. И стреляли в спину полякам, русским, немцам, а потом опять - русским.
Им говорили: так нельзя. Им угрожали. Их били. Их расстреливали... Но они, как бараны, говорили «угу» и опять за свое. Как писал хорошо понимающий эту ментальность Жванецкий: говорили государству «конечно люблю» и что-то откручивали, отвинчивали и тащили к себе в сарайку. Трошки для сэбэ...
Остановите на улице любого средне-образованного человека и попросите его назвать три главных вещи из истории Украины. И он вам назовёт Запорожскую Сечь, Махновщину и Майданы.
Но это ведь и есть главные признаки анархизма украинцев. Действительно, откуда тут взяться «сильному» государству? Но анархизм (почитайте же Крапоткина) имеет и сильную сторону: она в фантастической способности украинского народа к самоорганизации. (Чего, как раз, фатально не хватает русским).
И это как раз все те же Запорожская Сечь, Махновщина и Майданы. То есть величайшие, мирового уровня, примеры человеческой самоорганизации.
То есть «царь», поставленный Путиным в Киеве, может сколько угодно рассылать свои цидульки по регионам, ими будут просто подтираться. Все эти вооруженные люди будут выполнять приказы «царя» только если они сами захотят их выполнять. А если нет - они быстренько выберут себе сотников, атаманов, батьку и начнут делать то, что сами считают правильным и разумным в данный момент.
Я больше скажу: даже если сейчас Зеленский скажет всем украинцам: все, мы сдаемся, сдавайте оружие, его просто никто не будет слушаться. Ни Армия, ни Нацгвардия ни Ополчение. Никто.
Сила и власть у Зеленского есть лишь постольку, поскольку он выражает стремление народа к сопротивлению оккупанту. Как только он захочет пойти против этого стремления - он потеряет и силу, и власть. Что же тогда говорить о посаженном Москвой «царе», если они своего избранного не особо слушаются?
В этом и есть, наверное, то, что Путин считает «слабостью» государства. Его представление о «сильном» государстве состоит в том, что «по дрожанию правой икры императора» войска должны идти туда, куда ему захочется...
Но «силой» это считает один Путин. Все остальное человечестве считает это дикой архаикой и мезозоем. И это и есть главная проблема Путина, его драматическое несоответствие времени. Он отстал лет на триста...