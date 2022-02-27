Меню
Политика
Сколько стоит «Яхта Путина»
Авторская колонка
27 февраля 2022, 14:23
Альфред Кох: В логике Путина есть одна фатальная ошибка
Кох Альфред

Российский государственный деятель

Все авторы

Альфред Кох: В логике Путина есть одна фатальная ошибка

Альфред Кох: В логике Путина есть одна фатальная ошибка

Он считает, что анархичность украинцев (а это их фундаментальное отличие от иерархичных русских) привела к тому, что они не смогли построить т.н. «сильное» государство.

Ок. Не будем спорить сейчас на эту тему и особенно на тему того, является ли вообще благом «сильное» государство. Пусть так. Пусть украинское государство - слабое. Как говорят математики, допустим, для простоты.

Но дальше его план захвата Украины строится на том, что он берет Киев, свергает Зеленского, ставит на его место какую-то свою марионетку и объявляет ее украинским «царем». Опять же, допустим, что это ему удалось.

Но тут у него начинается сбой логики: он считает, что, если этот его «царь» скомандует украинцам сдавать оружие и расходится по домам и они так и сделают. Типа: «война закончилась, всем спасибо, все свободны».

Но для этого вместо украинцев должны быть русские! А у этого «царя» в его «царстве» все сплошь - украинцы. А они анархисты. У них нет дисциплины. Им «царь» похеру. Они вертели его на одном месте.

Они и автомат не отдадут и приказ не выполнят, а будут стрелять в спину русским солдатам и поджигать склады с ГСМ и оружием. Они так делали этак лет пятьсот. И стреляли в спину полякам, русским, немцам, а потом опять - русским.

Им говорили: так нельзя. Им угрожали. Их били. Их расстреливали... Но они, как бараны, говорили «угу» и опять за свое. Как писал хорошо понимающий эту ментальность Жванецкий: говорили государству «конечно люблю» и что-то откручивали, отвинчивали и тащили к себе в сарайку. Трошки для сэбэ...

Остановите на улице любого средне-образованного человека и попросите его назвать три главных вещи из истории Украины. И он вам назовёт Запорожскую Сечь, Махновщину и Майданы.

Но это ведь и есть главные признаки анархизма украинцев. Действительно, откуда тут взяться «сильному» государству? Но анархизм (почитайте же Крапоткина) имеет и сильную сторону: она в фантастической способности украинского народа к самоорганизации. (Чего, как раз, фатально не хватает русским).

И это как раз все те же Запорожская Сечь, Махновщина и Майданы. То есть величайшие, мирового уровня, примеры человеческой самоорганизации.

То есть «царь», поставленный Путиным в Киеве, может сколько угодно рассылать свои цидульки по регионам, ими будут просто подтираться. Все эти вооруженные люди будут выполнять приказы «царя» только если они сами захотят их выполнять. А если нет - они быстренько выберут себе сотников, атаманов, батьку и начнут делать то, что сами считают правильным и разумным в данный момент.

Я больше скажу: даже если сейчас Зеленский скажет всем украинцам: все, мы сдаемся, сдавайте оружие, его просто никто не будет слушаться. Ни Армия, ни Нацгвардия ни Ополчение. Никто.

Сила и власть у Зеленского есть лишь постольку, поскольку он выражает стремление народа к сопротивлению оккупанту. Как только он захочет пойти против этого стремления - он потеряет и силу, и власть. Что же тогда говорить о посаженном Москвой «царе», если они своего избранного не особо слушаются?

В этом и есть, наверное, то, что Путин считает «слабостью» государства. Его представление о «сильном» государстве состоит в том, что «по дрожанию правой икры императора» войска должны идти туда, куда ему захочется...

Но «силой» это считает один Путин. Все остальное человечестве считает это дикой архаикой и мезозоем. И это и есть главная проблема Путина, его драматическое несоответствие времени. Он отстал лет на триста...

Сейчас на главной
Попавшие под санкции российские банки отключат от системы SWIFT
банки
Попавшие под санкции российские банки отключат от системы SWIFT
Евросоюз, США, Канада и Великобритания пошли на крайние меры и объявили о решении отключить российские банки от международной системы SWIFT в ответ на проведение российский армии «спецоперации» в Украине
Google запретила российским госСМИ получать деньги за рекламу на сервисах компании
государственная пропаганда
Google запретила российским госСМИ получать деньги за рекламу на сервисах компании
Американская компания Google запретила российским государственным СМИ получать деньги за рекламу на своих сайтах, а также в приложениях и видео на YouTube
Авторская колонка
НЕ ДОРОГИЕ украинцы! В эти ЛЕГКИЕ дни я все дни и ночи думаю только НЕ О ВАС
Роскомнадзор разослал независимым российским СМИ требование прекратить называть «проводимую операцию нападением, вторжением и войной». Спасибо Роскомнадзору! Я, писатель Леонид Каганов, с воодушевлением исполняю это требование. Ведь это позволяет мне сказать гораздо больше, чем я мог себе позволить раньше
Каганов Леонид
Мэр Киева попросил жителей города не выходить на улицу после 17 часов
мэр киева
Мэр Киева попросил жителей города не выходить на улицу после 17 часов
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил жителям города о том, что ранее введенный из-за военных действий комендантский час будет теперь действовать с 17 часов вечера до 8 часов утра
Это не война, это спецоперация»
СМИ
Это не война, это спецоперация»
Роскомнадзор направил «Новой газете», «Эху Москвы», «Дождю» (признан иностранным агентом), «Медиазоне» (признан инагентом) и другим СМИ требование удалить несколько заметок о военной операции российской армии в Украине
Эстония и Болгария объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний
авиасообщение
Эстония и Болгария объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний
Эстония и Болгария объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Это стало ответом стран на вторжение российских войск в Украину
Авиакомпания S7 приостановила полеты в Европу
авиакомпании
Авиакомпания S7 приостановила полеты в Европу
Российская авиакомпания S7 приостановила полеты в европейские города с 26 февраля по 13 марта. Также с 13 марта приостановлена продажа билетов. Решение связано с частичным закрытием европейского воздушного пространства для российских перевозчиков
Членство России в Совете Европы приостановили из-за военной операции в Украине
Совет Европы
Членство России в Совете Европы приостановили из-за военной операции в Украине
Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации. Такое решение принято в ответ на проведение Москвой военной операции в Украине. Отметим, что Россия была членом Совета Европы с 1996 года
Авторская колонка
Когда страной правят идиоты…
Как бы принято проявлять сочувствие и понимание к пострадавшим от агрессии. Но, чем больше мне жаль простых украинцев, тем большее раздражение вызывают их правители. Официальные украинские органы гордо сообщают о розданных среди киевлян 10 000 автоматов
Авдерин Валерий
Евросоюз подготовил санкции против Путина и Лаврова
антироссийские санкции
Евросоюз подготовил санкции против Путина и Лаврова
Евросоюз готовит третий пакет санкций против России из-за проведения военной операции в Украине, который предполагает заморозку зарубежных активов президента России Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова
Россия осталась без этапов «Формулы-1» и Кубка мира по лыжам
формулы-1
Россия осталась без этапов «Формулы-1» и Кубка мира по лыжам
В официальном заявлении говорится, что руководство «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации обсудили ситуацию и пришли к совместному выводу, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно
ЦБ РФ опубликовал пояснения о работе банков, которые попали под санкции
банки
ЦБ РФ опубликовал пояснения о работе банков, которые попали под санкции
Центробанк России опубликовал пояснения для россиян в связи с введением властями США, Евросоюза, Великобритании и других стран санкций в отношении крупных российских банков
Афганское движение «Талибан» призвало Россию и Украину к миру
афганистан
Афганское движение «Талибан» призвало Россию и Украину к миру
Движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане в середине августа 2021 года, призвало Россию и Украину прекратить военные действия и вести переговоры мирным путем
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
футбол
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
Руководство УЕФА в пятницу, 25 февраля, окончательно утвердило решение о лишении Санкт-Петербурга права на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022
Авторская колонка
Не нравится диагноз - идите к другому доктору
Последние 20 лет Россия не была занята НИЧЕМ, кроме ракет, танков, бомб, шествий, пропаганды и похвальбы собственной военной мощью. Вызрел и утвердился культ сталинской армии. Шла безостановочная клепка «Панцирейкинжаловармат» и всяких «гиперзвуков». Грохотали парады
Невзоров Александр
Власти Грузии отказались поддержать санкции против России из-за войны в Украине
антироссийские санкции
Власти Грузии отказались поддержать санкции против России из-за войны в Украине
Власти Грузии отказались присоединяться к новым экономическим и финансовым санкциям США, Евросоюза, Канады и Великобритании против России в связи с проведением военной операции в Украине
Хакерская группа Anonymous объявила кибервойну российским властям
хакеры
Хакерская группа Anonymous объявила кибервойну российским властям
Одно из крупнейших хакерских сообществ в мире Anonymous объявило кибервойну России из-за вторжения в Украину. Соответствующее сообщение в Twitter группировки сопровождается хэштегом про Украину
Япония, Австралия и Канада ввели санкции против российских депутатов и олигархов
антироссийские санкции
Япония, Австралия и Канада ввели санкции против российских депутатов и олигархов
Глава правительства Фумио Кисида сообщил, что в рамках санкций вводится запрет на выдачу въездных виз отдельным гражданам России. Японские активы ряда граждан РФ и организаций будут заморожены