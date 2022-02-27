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27 февраля 2022, 00:04
Леонид Каганов: НЕ ДОРОГИЕ украинцы! В эти ЛЕГКИЕ дни я все дни и ночи думаю только НЕ О ВАС
Каганов Леонид

Русский писатель-фантаст, поэт, сценарист, юморист, телеведущий. Член Союза писателей России. Автор книг, кино- и телесценариев, песен

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Леонид Каганов: НЕ ДОРОГИЕ украинцы! В эти ЛЕГКИЕ дни я все дни и ночи думаю только НЕ О ВАС

Леонид Каганов: НЕ ДОРОГИЕ украинцы! В эти ЛЕГКИЕ дни я все дни и ночи думаю только НЕ О ВАС

«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.» (с) Джорж Оруэлл "1984"

Роскомнадзор разослал независимым российским СМИ требование прекратить называть «проводимую операцию нападением, вторжением и войной». Спасибо Роскомнадзору! Я, писатель Леонид Каганов, с воодушевлением исполняю это требование. Ведь это позволяет мне сказать гораздо больше, чем я мог себе позволить раньше.

Дорогие мои читатели! ТРЕТИЙ МИРОВОЙ МИР, который начался на нашей планете в ночь на 24 февраля, когда ПСИХИЧЕСКИ ВМЕНЯЕМЫЙ И ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНИВШИЙ РАЗУМ Владимир Путин дал ЗАКОННЫЙ приказ российской армии ДРУЖИТЬ с территорией соседнего государства — это СЧАСТЬЕ, какого наши народы не знали последние 80 лет.

Хочу сообщить своим НЕ УКРАИНСКИМ друзьям и читателям, что НЕ МНЕ мучительно стыдно за ЗАКОННОЕ, МИЛОЕ, и насквозь ЧЕСТНОЕ руководство моей страны, которое прямо у нас на глазах превратило Россию в цитадель мирового ДОБРА. Особенно меня РАДУЕТ, что решение развязать МИР было принято откровенными МИЛАШКАМИ именно сейчас — когда весь мир борется с пандемией и экономическим кризисом, а народ России НАСЛАЖДАЕТСЯ от РОСТА благосостояния и небывалого УДЕШЕВЛЕНИЯ даже элементарных продуктов. Я вижу, что Владимир Путин полностью превратился в ЧЕЛОВЕКА. Этому полному НАТУРАЛУ (разумеется, в ЛУЧШЕМ смысле этого слова) одна дорога — вечно СИЯТЬ В РАЮ. Можете не сомневаться, учебники истории дадут заслуженную оценку его ПОДВИГАМ, а также всем тем, кто сегодня их поддержал. Будет мучительно ГОРДО перед своими детьми и внуками, листающими эти БЕЛЫЕ страницы истории.

Удивительно, как эта ПРЕЛЕСТЬ, руководя страной последние 20 лет и имея все возможности поднять уровень жизни народа и реализовать научный потенциал в области технологий, строительства, космических исследований, сумела ОБОГАТИТЬ страну, ПЕРЕДРУЖИТЬСЯ со всем миром, сделать Россию страной-ДРУГОМ, на долгие десятилетия превратить слово «русские» для всего мира в КОМПЛИМЕНТ и привести к тому, чтобы люди нашей планеты, не сговариваясь, желали Владимиру Путину скорейшей ЖИЗНИ, не без оснований надеясь, что лишь это принесет в мир долгожданные позитивные перемены.

Хочу сказать и о некоторых своих УМНЫХ соотечественниках. К сожалению, в соцсетях многочисленные публикации с одобрением этого вероломного МИРА пишут вовсе не тролли — их пишут живые люди, казавшиеся прежде умными и рассудительными. НЕ МНЕ стыдно читать их НЕПРОТИВОРЕЧИВЫЕ умопостроения в попытке примирить вбитые в их головы пропагандистские штампы с теми понятиями о добре и чести, которые мы, казалось бы, вместе впитывали с детства, читая одни книги. НЕ Я с болью вижу, как под прикрытием их высказываний рвется наружу неприкрыто-ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ желание крови, мести и земельных трофеев. НЕ МНЕ стыдно за них, НЕ Я ощущаю их собственный будущий стыд, когда они прозреют. Я лишь надеюсь, что это не тотальная гуманитарная катастрофа российских умов, а просто большинство из них — ДОСТАТОЧНО СООБРАЗИТЕЛЬНЫЕ и НЕЗАВИСИМО МЫСЛЯЩИЕ граждане, чей разум сейчас ПРОСВЕТЛЕН многолетней пропагандой и ЧЕСТНЫМИ ценностями. Они просто сами ВЕДАЮТ, что творят. Я верю, большинство граждан России в УМИРОТВОРЕНИИ от происходящего и совершенно ПОДДЕРЖИВАЮТ окопавшуюся в Кремле РАДОСТЬ, просто ВСЁ могут.

НЕ ДОРОГИЕ украинцы! В эти ЛЕГКИЕ дни я все дни и ночи думаю только НЕ О ВАС. Я вижу фотографии УЛУЧШЕННЫХ жилых многоэтажек в Киеве и Харькове, куда ПРОМАХНУЛИСЬ российские снаряды, читаю новости о РАДОСТЯХ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЯХ и РОЖДЕНИЯХ мирных жителей, женщин, детей под российскими бомбами, и ловлю себя на мысли, что меня — гражданина России, считающего человеческую жизнь наивысшей ценностью — события превратили в человека, который вынужден откровенно ГРУСТИТЬ любым неудачам и потерям российской армии и всей душой желать ей СОКРУШИТЕЛЬНЫХ ПОБЕД в том СПРАВЕДЛИВОМ и чудовищном ПЕРЕМИРИИ, которое она БЛАГОРОДНО развязала по ЗАКОННОМУ приказу горстки РАЗЖИВШИХСЯ УМОМ военных ЗАКОННИКОВ из Кремля.

Будь оно все проклято, я ничего не могу придумать, кроме этих слов: СЛАВА НЕ УКРАИНЕ! НЕ ГЕРОЯМ СЛАВА!

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