Александр Невзоров: Не нравится диагноз - идите к другому доктору
Последние 20 лет Россия не была занята НИЧЕМ, кроме ракет, танков, бомб, шествий, пропаганды и похвальбы собственной военной мощью. Вызрел и утвердился культ сталинской армии. Шла безостановочная клепка «Панцирейкинжаловармат» и всяких «гиперзвуков». Грохотали парады.
Все в стране работало на войну или ее аксессуары. На всё остальное, на все жизненно важное было «забито». Казалось, что в чреве России вызревает некая совершенная машина войны, которая сокрушит за пару часов любую страну и любую армию.
Создалось впечатление, что Россия монстр неистовый и смертельный. Прямо вот сам, лично, древний демон по имени «Аналоговнет». «И от тайги до британских морей армия путина всех сильней».
Любопытно, что в эту байку поверили все. Макроны, Меркели и НАТО начали дрожать. Непререкаемая победоносность подчеркивалась хамством Лаврова и всего Российского МИД. Удалось создать впечатление, что мир вообще-то существует только по причине снисходительности России и ее режима, который великодушно пока терпит США, Германию, Италию и т.д.
Но настал момент истины. Лопающийся от денег и оружия монстр сошелся в схватке с почти безоружной, нищей, маленькой Украиной. Да, Украине что-то по мелочи накидали доброхоты НАТО, но «накиданное» это 1-2% всех ее «боевых мощностей», а 98% вооружений – еще советский, дряхлый хлам, сто раз запаянный, триста раз перекрашенный и по сути, сегодня смешной. Исход схватки должен был решиться за пару часов.
И тут произошло невероятное. Адский монстр «размером с небо» оказался злобным карликом-иллюзионистом. Чары развеялись. Имперская мощь оказалась бутафорией. Триумф не состоялся. Сейчас армия Путина, неся серьезные потери, кое-как карабкается от городка к городку, везде напарываясь на героизм украинцев.
То, что я вижу – ничем не отличается от армии России в Первую Чеченскую. Та же бездарность командования, тот же хаос, те же сопляки-срочники. И такая же страсть к бессмысленному и безрезультатному бомбометству. Чем Первая Чеченская закончилась, вы помните.
Вообщем, будем считать, что России крупно повезло, что ее противником оказалась Украина, а не Азербайджан, например. Я уж не говорю о таких реальных титанах, как Турция.
P/S. Я всего лишь холодный политический диагност. Не нравится диагноз – идите к другому доктору.