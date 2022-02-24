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24 февраля 2022, 22:22
Валерий Авдерин: Война, в которую я не верил, началась
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Война, в которую я не верил, началась

Валерий Авдерин: Война, в которую я не верил, началась
Фото: Денис Каминев / Дождь

Я не верил – а она началась.

Почему я не верил? Нет, не по наивности. Не потому, что верил Путину и его окружению. А из чисто прагматичных соображений. Нападение на Украину зашкаливающе ирриционально.

В России с 2013-го года падают реальные доходы населения. Люди постоянно видят в магазинах новые ценники. Но, они ведь могут терпеть очень долго…

А потом их терпению вдруг почему-то приходит конец. Так было в Казахстане. Росли цены на одно, другое, третье… – все молчали, боялись пикнуть. Но потом подняли цены ещё и на сжиженный газ – и это оказалось последней каплей.

Как бы победоносно ни развивался российский военный поход – он очень отразится на ценах в магазинах. Завтра вы обнаружите, что платите за обычную корзину продуктов на 5% больше, а послезавтра – на 10. А потом 15, 20, 25… Голода не будет – всё-таки 21-й век. Но жизнь будет дорожать и ухудшаться.

И на хрена рядовому человеку такие победы, которые делают его жизнь хуже, хуже и хуже…

А победы в какой-то момент могут и закончиться. Где-то российская армия может столкнуться с реальным сопротивлением. Начнутся потери. Что тоже не поднимает градуса «патриотизма».

Чего вообще хочет Кремль? Посадить в каждом украинском городе головой своего майора, полковника, генерала? Вряд ли. Скорее всего, вернут Януковича и его окружение. Как в своё время законно избранных и незаконно свергнутых. То есть – речь идёт о создании марионеточного управления страной. Возможно, это и удастся. Возможно, большинство украинцев подумает: Что хрен, что редька…

Но, даже в этом случае беды россиян не закончатся. Для того, чтобы снизить отторжение своих ставленников, для того, чтобы сделать перемены хотя бы немного привлекательными, Москве придётся влить в Украину немеряное количество газа, нефти и бабла. За любовь надо платить – и у России нет других вариантов.

За чей счёт это будет делаться? Нет, Медведев не продаст свои итальянские виноградники, Лавров не продаст купленную для падчерицы лондонскую квартиру, Путин не перестанет достраивать геленджикский дворец. Платить за всё будут рядовые российские налогоплательщики.

Мало того, что кучу бабла отправляют в Чечню – где всё это разворовывается, что куча денег точно так же отправляется в Крым, что на деньги российских налогоплательщиков шикуют сирийский Асад и белорусский Лукашенко. Мало того, что огромные деньги были потрачены на сохранение режима Токаева в Казахстане. Так теперь ещё надо будет содержать 40 миллионов ртов на разорённой войной Украине. Если цены на яйца и молоко поднимутся в России вдвое… Может, ничего и не произойдёт. А может – миллионы людей выйдут на улицы.

Для Путина и его окружения это очень большой риск. И надо быть очень неадекватным, чтобы этого не понимать. Тем более, после случившегося бежать в свои итальянские и лондонские поместья уже не получится. Только куда-нибудь в Сирию. Но, как только из неё выведут всех российских военных и закончится халявная военная помощь – Асаду настанет капец. Значит, и из Сирии придётся бежать в Венесуэлу или Северную Корею.

И ещё: содержание марионеточных режимов, как показывает опыт той же Сирии или Белоруссии – дело весьма бесперспективное. Чувство благодарности всяким Асадам и Лукашенкам не знакомо в принципе. Они сосут деньги – но при этом абсолютно не считаются с интересами своих доноров, обманывая, подставляя и предавая их при всяком удобном случае.

В общем, я не знаю, как будет развиваться ситуация дальне. Да и никто не знает. Даже те, кто в Кремле составляет планы. Планы – одно, а реальность – другое. Что-то может пойти не так. Но, в любом случае, рядовому обывателю ничего хорошего это не сулит.

И, даже, если волна праведного народного гнева через месяц или полгода сметёт развязавших эту войну людей – начнётся такой бардак, что станет ещё хуже. В России нет нормальных политических партий, всё вытоптано подчистую – и занять образовавшийся во власти вакуум будет просто некому. Не потому, что нет умных и компетентных людей, а потому что такие люди последние 20 лет шарахались от политики, как от чумной заразы – поэтому их даже никто не знает. А во власть опять пролезут всякие демагоги и проходимцы.

В общем, любое развитие событий не сулит ничего хорошего.

Кстати, что будет дальше с Донецкой и Луганской республиками, которые Россия несколько дней назад признала суверенными государствами? Если в Киеве будет сидеть марионеточное правительство, вполне возможно, Донецк и Луганск инициируют своё вхождение в Украину в качестве автономий. И Москва на весь мир будет стремиться изобразить это как торжество Минских договорённостей.

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