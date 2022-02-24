Константин Сонин: Экономические последствия
Экономические последствия? Прямым следствием санкций будет рубль 90-100 и массовое изъятие валютных вкладов; гарантии ЦБ, наверное, достаточны, чтобы предотвратить настоящую банковскую панику. Среднесрочные - цены вырастут сильнее, чем они выросли бы без войны, на 10-15% за год. Ничего смертельного в этом, конечно, нет. Долгосрочные - продолжение стагнации, пока он будет длиться - это хороший сценарий. Экономический кризис с катастрофической эскалацией по типу 1990 года в течение нескольких лет стал из невероятного сценария возможным.
И этот кризис - совершенно рукотворный. В нападении на Украину нет никакой рациональной основы. Невозможно кратко описать насколько эта война противоречит интересам России. Это преступление - и по историческим меркам, и по российским законам, и я надеюсь, что все - и организаторы нападения, и исполнители - ответят по закону. Что они ответят перед историей - на это не надо надеяться, в этом нет сомнений. Безумное, ничем не спровоцированное нападение аргентинских генералов на Фолклендские острова было преступлением, а здесь - масштаб в десятки раз больше, и с последствиями мы будем иметь дело всю оставшуюся жизнь.
Будет ли международная изоляция и экономическая автаркия концом России? Я думаю, что сами по себе - нет. Даже если представить самый тяжелый, экономический сценарий - хуже "советского варианта". Если Западная Европа перестанет покупать российский газ - как это ни жутко звучит, я думаю, что перспективы этого зависят от масштабов потерь среди мирных украинцев. В этом случае снижение уровня жизни будет заметным и сильным, но не смертельным - в этом случае возможно снижение уровня жизни до "позднесоветского уровня". То есть дефицит основных продуктов, очереди и система распределения, но не голод.
Но это "хуже советского варианта". Я бы считал "советский вариант" - то есть разрыв финансовых связей с миром, но с продажей нефти, газа и металлов, и закупка импорта через Китай и Латинскую Америку - базовым. Базовым - до смены режима, но откуда возьмётся смена режима, пока непонятно. В этом сценарии уровень жизни тоже снижается, но не так сильно, как в "сверхжестком". В этом сценарии не потребуется запрет на эмиграцию, потому что отъезд будет сводится к десяткам или, максимум, сотням тысяч человек.
И это - если не обсуждать возможностей того, что война окажется затяжной, что необходимость вести крайне непопулярную войну приведёт к очередному закручиванию гаек, ещё сильнее ухудшая экономическое положение. Закручиванием гаек Лукашенко довёл страну до экономического краха и полной зависимости от внешнего спонсора за год, но у нашей страны нет "внешнего спонсора", который мог бы заполнять бюджет по ходу политического кризиса. Насколько-то, конечно, хватит резервов - но когда вспоминаешь про резервы, вспоминаешь про то, какая это невынужденная, ненужная, разрушительная для России, преступная война.