Меню
Политика
Россияне объявили бойкот продукции «Мираторга»
Авторская колонка
23 февраля 2022, 22:26
Григорий Юдин: Поступок Навального кое-кому прочистил мозги
Юдин Григорий

Социолог

Все авторы

Григорий Юдин: Поступок Навального кое-кому прочистил мозги

Григорий Юдин: Поступок Навального кое-кому прочистил мозги

Вся доктрина «санкций» в случае с Россией провальна. Идея санкций предполагает, что есть какое-то моральное сообщество, которое налагает на провинившегося санкции, после чего тот раскаивается и возвращается в моральное сообщество очищенным. В итоге моральная целостность сообщества восстановлена.

Однако Путин не считает себя принадлежащим ни к какому сообществу. Санкции в отношении себя ему видятся как акт чистого насилия («потому что можем»), который нуждается, в свою очередь, в отмщении. В случае с гражданским сообществом это обычно решается через силовое принуждение того, кого считают нарушителем – его бросают в темницу, и дальше он, как Раскольников, проходит через внутреннее перерождение. В случае с государствами это не работает – или, во всяком случае, нужны запредельные усилия, чтобы бросить страну «в темницу», особенно такую, как Россия.

Путиным проблема не ограничивается. Путин сумел растравить в России глубочайшую обиду на весь мир за то, что нас не любят и нам завидуют, потому что мы самые большие, самые хорошие и самые сильные. У этой обиды были реальные основания, однако она давно перешла все разумные пределы и превратилась в тотальную манию. Поэтому санкции воспринимаются значительной частью наших соотечественников как попытка унизить, занять ни на чём не основанную позицию морального превосходства и обеспечить нечестное преимущество. Они вызывают встречную агрессию.

Это особенно хорошо видно в спортивных состязаниях. Санкции за допинг практически не воспринимаются как повод изменить поведение, чтобы вернуться в «спортивную семью». Никакой «спортивной семьи», никакого морального сообщества спортсменов просто не существует; спорт – это продолжение войны другими средствами. Санкции совершенно контрпродуктивны – когда тебя заставляют выступать без флага и гимна, тебя просто хотят унизить. Надо стать сильнее и унизить в ответ. Исключения редки и обычно происходят там, где вместо санкций просто вводится полный отказ соревноваться вместе с российскими спортсменами – в лёгкой атлетике доля российских спортсменов, требующих посмотреть в зеркало и что-то изменить в системе, несколько выше.

На мой взгляд, в Европе в последние месяцы происходит постепенный отход от этой доктрины. Объясняя вчерашнее решение отозвать разрешение на процесс сертификации газопровода Nord Stream 2, канцлер Германии Шольц и вице-канцлер Хабек использовали совершенно другую аргументацию. Отказ от газопровода – это не «наказание» Путина, просто в новых обстоятельствах необходимо пересмотреть угрозу национальной безопасности Германии. То же самое говорит в отношении Европы и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Более того, Хабек специально подчёркивает, что речь в данном случае не идёт ни о каких санкциях. Понятно, что ему легче – он не входил в прошлое правительство и сейчас спокойно говорит, что газопровод вообще не нужно было начинать строить, это было опасно с самого начала. Он также называет заявления Медведева о повышении цен «угрозами» и отвечает, что Германия их не боится.

Эта новая логика не обременена высокомерием старого подхода, в ней нет странной уверенности в собственном моральном превосходстве и наивной веры в право говорить от лица некого морального сообщества. Она также лишена необходимости опираться на бесконечно растянутую доктрину «прав человека», из которой давно исчезло понимание, какие именно права и почему следует защищать. И даже если слово «санкции» в ней остаётся, оно приобретает совершенно другой смысл.

Сейчас всех интересует, «будут ли санкции» и к каким они приведут последствиям. Так вот: последствия всех этих грядущих «санкций» будут зависеть от того, что за ними будет стоять. Поэтому стоит обращать внимание на обоснования - за разными обоснованиями будут следовать разные действия и с разной степенью решимости.

Если Европа перестанет подкидывать дров в костёр великой русской обиды, то этот инфантильный комплекс наконец сгинет из России. Всем будет лучше, если к России перестанут относиться как к подростку, «наказывать» и «воспитывать» её – а вместо этого ясно будут выставлять границы допустимого, как это делают взрослые люди.

В последнее время я не раз говорил европейцам, что в России их считают слабыми чуть ли не все, от Путина до Навального. В ответ на вопрос о том, как не выглядеть слабыми, я отвечал, что придётся показать свою готовность идти на реальные жертвы. Не ради несчастного далёкого другого (Украины, «прав человека» и т.д.), а ради себя. Потому что за то, во что ты всерьёз веришь, надо быть готовым всерьёз платить. Подозреваю, что поступок Навального кое-кому прочистил мозги.

Сейчас на главной
Польша может запретить всем россиянам въезд в страну из-за признания ДНР и ЛНР
антироссийские санкции
Польша может запретить всем россиянам въезд в страну из-за признания ДНР и ЛНР
Президент Польши Анджей Дуда в качестве санкций в ответ на признание Кремлем независимости ДНР и ЛНР может запретить въезд в страну для всех российских граждан. Запрет будет введен, если ситуация на Украине ухудшится
Евросоюз официально ввел санкции против российских депутатов и банков
антироссийские санкции
Евросоюз официально ввел санкции против российских депутатов и банков
Евросоюз 23 февраля официально ввел новый пакет санкций против России в ответ на признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)
Власти Украины могут закрыть границу с Россией и Белоруссией
государственная граница
Власти Украины могут закрыть границу с Россией и Белоруссией
Власти Украины могут в ближайшее время закрыть государственные границы с Россией и Белоруссией. Соответствующий проект об обращении к президенту Украины подготовили депутаты Верховной Рады
Дети за отцов в ответе
антироссийские санкции
Дети за отцов в ответе
Власти США в рамках «санкций против элит» внесли в черный список детей высокопоставленных российских чиновников, которые занимают должности в компаниях с государственным участием
«Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе»
антироссийские санкции
«Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе»
Евросоюз включил в санкционный список 351 депутата Государственной думы России в связи с тем, что они поддержали признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Авторская колонка
Война началась
Не пытайтесь обманывать себя или утешать. Не спрашивайте, будет ли война или ее удастся избежать. Ответ на это вопрос ясен и получен в понедельник. Если вы вдруг этого не поняли, накануне Владимир Путин говорил вовсе не о признании ЛНР и ДНР — ему на них наплевать
Орехъ Антон
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев
художественная гимнастика
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев
«Команда не поедет в Киев на этап Гран-при в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной», - заявила президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова
«Добро пожаловать в новый мир!»
северный поток-2
«Добро пожаловать в новый мир!»
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о заморозке немецко-германского проекта по строительству газопровода «Северный поток-2». Такое решение было принято в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Британские власти вводят санкции против «банка друзей Путина»
антироссийские санкции
Британские власти вводят санкции против «банка друзей Путина»
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых антироссийских санкций в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Донбасса
США и Евросоюза введут новые санкции против России
ДНР
США и Евросоюза введут новые санкции против России
Постпред США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета безопасности организации заявила, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР является попыткой Кремля создать предлог для вторжения в Украину
Фондовый рынок России падает второй день подряд
фондовый рынок
Фондовый рынок России падает второй день подряд
На фоне новостей об обострении ситуации на Донбассе и планах России признать независимость ДНР и ЛНР индекс Московской биржи упал на 10,5%, опустившись на 3000 пунктов. Пока это самый крупный обвал на российском рынке с ноября 2008 года
Общество
В Совете Федерации оценили затраты на восстановление ДНР и ЛНР в 1,5 трлн рублей
Такую сумму озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин
ФАС России возбудила дело против МТС
сотовые операторы
ФАС России возбудила дело против МТС
Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении сотового оператора МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе. Рост тарифов составил в среднем на 9,5%
Российских рубль из-за геополитики стал самой волатильной валютой в мире
валюта
Российских рубль из-за геополитики стал самой волатильной валютой в мире
К вечеру 21 февраля на фоне сообщений об обострении обстановки на Донбассе вмененная волатильность рубля достигала 33,97%. При этом еще месяц назад вмененная волатильность рубля составляла 20,7%
Ученые назвали одноразовые медицинские маски экологической катастрофой
медицинские маски
Ученые назвали одноразовые медицинские маски экологической катастрофой
Из-за пандемии коронавируса людям приходится использовать огромное количестве защитных масок. Каждый месяц используется около 129 миллиардов масок или три миллиона масок в минуту
Сербский режиссер Эмир Кустурица возглавит театр Российской Армии
эмир кустурица
Сербский режиссер Эмир Кустурица возглавит театр Российской Армии
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил известному сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии
Экономика
Башкирские пчеловоды провели народный сход против прихода в регион французских инвесторов
В башкирском селе Макарово прошел народный сход против передачи местных земель в аренду французским инвесторам. Местные фермеры опасаются, что привозные французские пчелы испортят популяцию башкирских пчел
Свидетель обвинения по делу Навального отказался давать против него показания в суде
Алексей Навальный
Свидетель обвинения по делу Навального отказался давать против него показания в суде
«Несмотря на то, что я свидетель обвинения, я выступаю как свидетель защиты. Я считаю, что Навальный выступал в соответствии с действующим законодательством», - заявил свидетель на судебном заседании