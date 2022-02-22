Антон Орехъ: Война началась
Не пытайтесь обманывать себя или утешать. Не спрашивайте, будет ли война или ее удастся избежать. Ответ на это вопрос ясен и получен в понедельник. Если вы вдруг этого не поняли, накануне Владимир Путин говорил вовсе не о признании ЛНР и ДНР — ему на них наплевать. Путин говорил о непризнании Украины.
Он не просто не собирается уважать ее целостность и какие-то границы — Путин считает, что такого государства вообще не должно быть. Поэтому вопрос не в том, будет война или не будет. Она уже началась. Началась еще в 2014 году, а теперь просто перешла в новую фазу.
Вопрос в том, когда наступит следующая стадия и какой кровью будет за нее заплачено. России даже не нужно формально объявлять эту войну. Достаточно, чтобы войну объявили Донецк и Луганск. Под предлогом непрекращающихся провокаций со стороны бандеровцев или под предлогом освобождения земель Донецкой и Луганской области, захваченных укрофашистами — это не важно!
Пока в Кремле и сепаратистских штабах еще не разобрались, какую же конкретно территорию признал Путин, но скоро разберутся — не сомневайтесь. И потребуют для начала отдать Донбасс целиком.
Всё просто: кто-то приходит в ваш дом и говорит, что это его дом, а вы здесь — никто. А дальше — на Киев. Это абсолютно неизбежно. Произойдет это прямо сейчас или чуть позже — тут варианты возможны. Будет ли это попытка просто разбомбить Украину, как Сирию, или это будет полноценное вторжение — тут тоже может быть по-разному. Но вы же поняли, что самим фактом своего существования Украина не дает Путину спокойно жить? Следовательно, пока он этот вопрос не решит, он не угомонится.
Но сильно откладывать ему тоже нельзя. Потому что и сам Путин не молодеет, и эффект от теперешнего патриотического восторга продлится еще короче, чем после Крыма, и положение в экономике всё хуже, и через какое-то время даже победа над киевской хунтой и англосаксами будет волновать людей меньше, чем цены в магазинах и полупустые полки.
Тем более если Запад вдруг решится на какие-то реально серьезные меры, а не на эти потешные как бы санкции. И не забывайте, что у границ Украины второй месяц стоит чуть ли не вся российская армия. Жить в чистом поле и коптить небо соляркой танковых моторов бесконечно нельзя. Так что не питайте иллюзий.