Валерий Авдерин: Мне надоело быть спонсором
Каждый раз, когда Кадырова спрашивали, откуда он берёт деньги на дворцы, скакунов и дорогие авто, он, хитро сощурившись, отвечал: Аллах даёт!
А тут на днях сам же Рамзан Ахматович, наконец-то, разъяснил, кто у него выступает под псевдонимом Аллах. Оказывается, это Россия, Москва.
Федеральный российский бюджет. Который и даёт ему на скакунов, Роллс-Ройсы… и немножко на других чеченцев 300 миллиардов рублей в год. По 200 000 рублей на каждого из полутора миллионов жителей региона. При том, что ВРП Чеченской республики – приблизительно 200 миллиардов в год. То есть две трети всех местных потребностей покрывается московскими дотациями. Рамзан и сам признаёт, что без вливаний из центра республика не продержится даже месяц.
Я помню, лет 10 назад он говорил, что, если Чечня получит серьёзную долю в добыче и переработке своей нефти, то она быстро перестанет быть дотационной.
С 2015-го года было сделано несколько шагов в этом направлении. От «Роснефти» к правительству республики указом Путина отошёл «Чеченнефтехимпром». Теперь Кадыров жалуется, что за прошедшие годы так и не нашёл инвесторов, готовых вложиться в новые скважины и перерабатывающие мощности.
Добыча чеченской нефти в последние годы падает. То, что удаётся за неё выручить, расползается по карманам кадыровского окружения. Специалисты говорят, то добыча ведётся хищнически, с нарушением технологий и дело идёт к тому, что она вообще опустится до нуля.
Чтобы всё реанимировать, нужны большие вложения – а никто не верит в стабильность кадыровского режима.
В России вообще никто не знает, что будет с его заводами, пароходами, самолётами и даже отложенными на похороны десятью тысячами через год, через месяц, через неделю…
А, когда речь заходит о Чечне, фактор неопределённости и непредсказуемости вырастает во много раз.
И, не берусь говорить за всех россиян, но мне как-то поднадоело уже два десятилетия быть спонсором всяких кадыровых, даудовых, демильхановых.., за счёт своей пенсии пополняя их гаражи всё новыми и новыми Ламборджини, Бугатти, Майбахами…