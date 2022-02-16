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16 февраля 2022, 15:19
Андрей Стась: Сбер - непрофессиональная контора
Стась Андрей

Директор института территориального маркетинга и брендинга

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Андрей Стась: Сбер - непрофессиональная контора

Андрей Стась: Сбер - непрофессиональная контора
Фото: https://zen.yandex.ru/

Сбер - непрофессиональная контора, в которой огромен разрыв между миссионерскими декларациями Грефа и реальностью сервиса. Вот свежая иллюстрация.

Я много лет уговаривал маму оформить карту для получения пенсии, чтобы не ходить в отделение. Наконец, в прошлом году она созрела и стала обладательницей странного платежного средства с названием «Мир». Здесь надо отметить, что мама, несмотря на 86 лет, уверенно пользуется планшетом и иногда ноутбуком. Вот история с Сбер и мамой.

1. Получила карту, зарегистрировалась в сбер-онлайн. Тут же карту и кабинет в сбер-онлайн заблокировали - подозрительная операция. У меня генеральная доверенность от мамы на все операции, но снять блокировку оказалось возможным только при личном визите в банк. Заработало!!! Месяца три было норм.

2. Неделю назад мама решила оплатить сама ЖКХ. Заплатила за электроэнергию, стала платить за телефон МГТС и бац - операция подозрительная, блокировка. Блокировка окончательная, карту надо перевыпускать.

3. Карту я получал по доверенности. Девушка в сбере сказала, что блокируют онлайн платежи пенсионеров, так как СБ считает, что пенсионеры не умеют платить онлайн (такой вот эйджизм). Надо позвонить 900 и предупредить, что сама делаешь, и тогда не заблокируют.

4. Сегодня так и сделали. Мама позвонила 900, все объяснила, зарегистрировалась заново, начала делать платеж и опа - опять блокировка карты! Якобы какому-то ... из СБ опять операция показалась подозрительной. Теперь опять все заново.

Зачем такой банк, который решает проблемы безопасности клиентов за их счет, и не в состоянии адекватно оценивать риски? Как я рад, что уже 10 лет не пользуюсь его услугами.

Сбер - Вы слышите? Что Вы над пожилыми клиентами издеваетесь?

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