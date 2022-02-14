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14 февраля 2022, 01:58
Андрей Андриянов: Порядок и правила освидетельствования давно нуждаются в радикальных изменениях
Андриянов Андрей

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Андрей Андриянов: Порядок и правила освидетельствования давно нуждаются в радикальных изменениях

Андрей Андриянов: Порядок и правила освидетельствования давно нуждаются в радикальных изменениях

Незадолго перед Новогодними праздниками две высшие инстанции, Верховный Суд Российской Федерации и Конституционный Суд Российской Федерации независимо друг от друга приняли идентичные решения по двум разным делам, связанным с употреблением водителями различных медицинских препаратов.

Согласно ПДД, водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Но наши люди, не читающие условия кредитных договоров, правил пользования каршерингом, лицензионных соглашений и прочий лонгрид, редко заморачиваются с чтением инструкции к лекарствам дальше, чем раздел «Дозировка». И совершенно напрасно, ведь в состав некоторых лекарств входит фенобарбитал, являющийся психотропным веществом, оборот которого в нашей стране ограничен.

Все началось с того, что столичный водитель был остановлен сотрудниками ДПС и направлен на медицинское освидетельствование. В его моче были обнаружены следы фенобарбитала, то есть было установлено состояние опьянения. Мировой судья лишил его права управления и назначил административный штраф. Человек здраво рассудил, что надо бороться не со следствием, а с причиной и подал в Верховный Суд РФ административный иск о признании частично недействующими некоторых пунктов «Порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения». По его мнению при проведении медицинского освидетельствования надо учитывать цели приема психотропных веществ и их концентрацию.

По традиции процесс отделения котлет от мух тернист и труден. Наркоман, принявший запрещенные вещества с целью дружественного визита в параллельную реальность с точки зрения закона ничем не лучше водителя, у которого на двухсоткилометровом перегоне внезапно стало плохо с сердцем, а из лекарств под рукой только «Корвалол». Медицинские тесты на состояние наркотического опьянения, в отличие от теста на алкоголь, не определяют количественные показатели вещества в организме, а только отвечают на вопрос «Да или Нет». При этом врач не смотрит на клинические признаки опьянения, что, на мой взгляд, не совсем правильно. В США полицейские, вооруженные алкотесторами, предлагают водителю пройтись по прямой линии именно с этой целью – определить, насколько изменилась координация человека при наличии в организме алкоголя. Ибо две пинты пива не приводят к тому, что мужчина весом в центнер начисто теряет навыки вождения и становится опасным для других участников дорожного движения.

Но вернемся к суду. 16.12.2021 года в иске было предсказуемо отказано, при этом ВС РФ еще раз подтвердил запрет управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов, ну и посоветовал водителям внимательно читать инструкции к препаратам, которые они принимают, на предмет влияния лекарства на способность управлять автомобилем.

А 28.12.2021 года Конституционный Суд РФ своим Определением отказал в принятии жалобы другому водителю, который пытался оспорить конституционность примечания к статье 12.8 КоАП РФ, согласно которому ответственность наступает в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. По мнению заявителя такой запрет исключает для правоприменителя возможность оценки воздействия этих препаратов на организм человека на предмет способности содержащихся в них веществ вызвать состояние опьянения.

Суд не нашел в примечании к статье 12.8 КоАП РФ ничего такого, что может противоречить Конституции РФ и вернул жалобу заявителю.

Наши законодатели привыкли делить мир на черное и белое, хотя черно-белые телевизоры и монохромные экраны телефонов давно канули в Лету. Чуть более десяти лет назад при наличии алкоголя в крови у водителя, врач имел право в графе «Состояние водителя» написать «Трезв». Сейчас человек, не вовремя принявший «Корвалол», не только лишается права управления автомобилем, но и ставится на учет в наркологию со всеми вытекающими. Турист, покуривший в Амстердаме на вполне законных основаниях, через неделю в РФ будет считаться находящимся в состоянии опьянения.

На мой взгляд, порядок и правила освидетельствования давно нуждаются в радикальных изменениях, ведь прав был Федя, когда говорил, что сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше.

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