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13 февраля 2022, 14:56
Вероника Бирман: Убийство человека – это такой же пережиток необразованного прошлого и средневековья, как сжигание на кострах ведьм, учёных и еретиков
Бирман Вероника

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Вероника Бирман: Убийство человека – это такой же пережиток необразованного прошлого и средневековья, как сжигание на кострах ведьм, учёных и еретиков

Вероника Бирман: Убийство человека – это такой же пережиток необразованного прошлого и средневековья, как сжигание на кострах ведьм, учёных и еретиков

Представьте, что в какой-то момент мы проснёмся в мире, где сама идея убийства одного человека другим – недопустима.

В мире, где жизнь каждого человека возведена в абсолютную ценность. А право на жизнь – безусловно.

В мире, где про идею отнимать человеческую жизнь не снимают фильмы, не пишут песни, не рисуют комиксы, не пишут в книгах и не делают компьютерные игры. В мире, где фильмы и игры про убийства запрещены так же, как пропаганда детской порнографии. Потому что сама идея убийства недопустима и порочна.

Потому что убийство человека – это такой же пережиток необразованного прошлого и средневековья, как сжигание на кострах ведьм, учёных и еретиков.

Никому не приходит в голову, что человек, массово соблазняющий чужих жён (даже плохих мужей) – герой; человек, обкрадывающих простых смертных – герой; педофил – герой. Никто не делает героев из обычных воров, доносчиков, неверных супругов, просто ублюдков – но убийцы – убийцы возведены в ранг героев.

Что в наших головах случилось с заповедью «не убивай»?!

Или, для атеистов и агностиков, с простой логикой «поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступили с тобой и твоими близкими»?!

Нарушение ни одной заповеди не пропагандируется так, как убийство. И я действительно говорю о пропаганде убийства и лицемерии планетарных масштабов.

Супергерои с гигантских экранов IMAX торжественно убивают злодеев под благодарные аплодисменты публики. Снова и снова. Тысячи людей по всему миру жмут на кнопки джойстиков и мышек, каждый день сотнями убивая компьютерных людей. «Жизнь незнакомого тебе человека ничего не стоит, убивать – не проблема», – вся современная массовая культура рассказывает нам об этом снова и снова.

Но самое главное лицемерие происходит на государственном уровне. Казалось бы, для тех, кому не помогает религия, воспитание или здравый смысл, существует Уголовный кодекс. Правительства мира и целая система из следователей, полиции, судей и присяжных свято чтут Уголовный кодекс и осуждают убийц. Проводят часы в залах заседания. Потому что обычным гражданам нельзя убивать других граждан, даже если им что-то нужно.

Пока, в то же время, правительства мира тренируют своих граждан профессионально убивать граждан других стран, когда что-то нужно им.

Людям нельзя. Правительству – можно.

Когда мы уже, наконец, поймём, что никому нельзя?

Ни на экране, ни в игре, ни на частном уровне, ни на правительственном?!

В цифровую эпоху невероятных открытий, прорывных изобретений во всех сферах – медицина, технологии, финансы, пора уже перенести конфликты в те сферы, где ни один человек не потеряет своё право на жизнь.

Объявляйте войну – в сети Интернет, хакерскую, технологическую, техническую, экономическую, банковскую, дипломатическую. Закручивайте гайки, придумывайте обезвреживающее оружие.

Но не опускайте современное человечество до приказа об убийстве. Я хочу, чтобы в XXI веке это стало таким же преступлением, как само убийство.

Когда мы уже до этого дорастём?!

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