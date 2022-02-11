1520 оттенков мошенничества и коррупции
За структурой, которая «вешает» на россиян долги без их ведома, стоят «короли госзаказов»
Микрофинансовая организация «VIVA Деньги», на которую россияне часто жалуются из-за оформленных на них третьими лицами микрозаймов, оказалась связана с «королями госзаказов» и фигурантами уголовного дела полковника-миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко.
Об этом сообщается в расследовании издания НГС, которое началось с истории предпринимательницы из Новосибирска Елены Гавровской. Женщина случайно узнала, что неизвестные взяли на ее имя займ в «VIVA Деньги» в размере 5 тысяч рублей под 358% годовых. В ходе собственного расследования бизнесвумен выяснила, что получить кредит в этой микрофинансовой организации на чужое имя проще простого. Для получения денег на сайте «VIVA Деньги» достаточно указать паспортные данные и номер телефона. В случае Гавровской номер телефона был указан чужой, а вот паспортные данные - её.
Как оказалось, пострадавших от «VIVA Деньги» достаточно много. На сайте Banki.ru описано множество таких историй и все они похожи тем, что люди узнавали об оформленных на них займах уже от сотрудников компании, когда надо было отдавать долг с процентами. Получается, что «VIVA Деньги» совсем не проверяет клиентов перед выдачей займа под огромные проценты, раздает деньги направо и налево, а затем крайне неохотно разбираются в ситуации.
Под брендом «VIVA Деньги» работает микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» (ЦФП). Причем микрозаймы приносят ЦФП серьезный доход. Так, чистая прибыль организации в 2020 году выросла более чем в 2 раза и составила 500,28 млн рублей.
По данным НГС, владельцем ЦФП является кипрский офшор Guinford Management Ltd., который на 48% принадлежит бизнесмену Роману Мирончику. Последний возглавляет совет директоров АО МФК «ЦФП» («VIVA Деньги»). Оставшаяся доля распределена между семью физлицами и еще двумя офшорами.
Примечательно, что бизнесмен входит в совет дикторов «ТКБ Банк», через счет именно этого банка выводились деньги, оформленные в кредит на Елену Гавровскую.
Роман Мирончик также является совладельцем и гендиректором офисного комплекса «Бахрушин Хаус» в центре Москвы и ТЦ «Солнечный II» в подмосковном Раменском. Этот бизнес связывают со скандально известным предпринимателем и совладельцем группы «1520» Алексеем Крапивиным. Последний владеет АО «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард"», а возглавляет ее совет директоров Роман Мирончик.
Совладельцем вышеупомянутого кипрского офшора Guinford Management Ltd. является компания Roden Capital Management Ltd (13,3%), которая принадлежит Роману Пивовару и Денису Учаеву (у каждого по 49%).
У Пивовара и Учаева есть по 20% в ООО «Фермерское хозяйство "Сима"» (Юрьев-Польский район Владимирской области), а их партнером по этому бизнесу выступает Дмитрий Майстренко, который тоже связан с Алексеем Крапивиным.
Еще одним совладельцем кипрского офшора является Алексей Пугачев, которого российские СМИ называют его деловым партнером бизнесменов Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, которые тоже связаны с Алексеем Крапивиным.
Бывший совладелец группы «1520» (крупный подрядчик «Российских железных дорог») Валерий Маркелов в настоящее время находится под арестом по делу о даче взяток. Его арест связан с делом полковника-миллиардера из МВД России Дмитрия Захарченко.
На допросе Валерий Маркелов дал показания на своего бизнес-партнера Алексея Крапивина, его покойного отца Андрея (бывший советник бывшего главы «РЖД» Владимира Якунина), а также против бизнесменов Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, банкиров Иван Станкевич и Юрий Ободовский.
Олигарх Маркелов подробно рассказал, что все перечисленные бизнесмены участвовали в хищении и отмывании миллиардов рублей, похищенных на госзаказах от «РЖД».
По данным Forbes, господа Крапивин, Ушерович и Маркелов только в 2018 году получили госзаказов от «РЖД» на сумму в 218,2 млрд рублей. Даже друг президента и миллиардер Аркадий Ротенберг получил тогда господряды на 88,1 млрд рублей.
Сейчас под арестом из этой троицы находится только Валерий Маркелов. Борис Ушерович, объявленный в международный розыск, сначала скрывался на яхте в нейтральных водах между Гибралтаром, Израилем и Турцией, а затем получил убежище в Великобритании.
К Алексею Крапивину у следственных органов претензий пока нет, хотя Валерий Маркелов дал против него исчерпывающие показания.