Меню
Общество
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
Авторская колонка
11 февраля 2022, 00:50
Ева Меркачёва: Метод репрессий с детьми не работаем, господа силовики
Меркачёва Ева

Российская журналистка, писательница, правозащитник

Все авторы

Ева Меркачёва: Метод репрессий с детьми не работаем, господа силовики

Ева Меркачёва: Метод репрессий с детьми не работаем, господа силовики

«Дело канских подростков», один из которых сегодня приговорен к 5 (!) годам, заставило вспомнить историю. В советские годы за порядком в районе Арбата следил один милиционер (имя не помню). И он рассказывал, как первым выезжал на все сигналы.

Дело было в 60-70-е годы. В каждом арбатском дворе было полно подростков-хулиганов, из которых потом выросли легендарные личности. Но тогда, в своем детстве и юношестве, они угоняли велосипеды, царапали новенькие «Волги», на которых приезжали партийные деятели, воровали кошельки у туристов, что-то взрывали, бегали с самодельными пистолетами и «дрались, как черти». Работа милиционера (так он ее видел и так ее определяло для него начальство) состояла в том, чтобы подростков задержать и провести серьезную беседу. Такую, чтоб у них кровь в жилах стыла. Он их не бил, конечно, но подзатыльник мог врезать или за чуб потаскать (что мы, разумеется, в современном обществе не одобряем). Рассказывал он, как садился перед очередным хулиганом-террористом, и битых два часа рассказывал ему про жизнь, про подлость и про честь, про стыд и про совесть. Мальчуган обычно слушал, свесив голову, мог разрыдаться. В редких случаях милиционер привлекал родителей к таким беседам, обычно справлялся сам. А результаты были потрясающие: из вчерашних хулиганов, протестующих против всех и вся, выросли талантливые военачальники, врачи, литераторы. Вот что мог сделать один (!) милиционер.

В современной России около 2,5 миллионов человек работают в силовых структурах. Только вдумайтесь в эту цифру.

Угадайте, сколько их них занимаются профилактикой преступлений среди несовершеннолетних? Да и есть ли среди силовиков вообще такие люди? Но зато я точно знаю, что есть другие, которые сидят у компьютера и с помощью разных программам выискивают экстремизм, терроризм и прочая в постах, комментариях, в переписке подростков. Правоохранители тут же вцепляются мертвой хваткой в историю, потому что это— «палка», это «повышение раскрываемости». А за профилактику ордена-медали и премии не дают. Среди них есть идейные, которые уверены, что в борьбе с подростками-«врагами» проявляют патриотизм. И осознают, что сами же подменили понятия, поздно, когда их собственные дети оказываются в такой же ситуации. Бумеранг - он ведь существует. Канских подростков изначально задержали из-за расклеивания листовок про аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Мы тогда предупреждали: суд над математиком-анархистом по показаниям засекреченного свидетеля — это путь в никуда. Суд приговорил его к 6 годам. И что? Именно это и вызвало протест канских подростков. Теперь срок получил Уваров.

Метод репрессий с детьми не работаем, господа силовики. Так, может, все-таки, вернетесь к профилактике?

Сейчас на главной
«Пастернак освобожденный»
квентин тарантино
«Пастернак освобожденный»
Жители Рязанской области записали видеообращение к американскому режиссеру Квентину Тарантино с просьбой спасти от разрушения «Дом Пастернака». Россияне решили обратиться в американцу, потому что от местных властей толка нет
Из «Лиги безопасного интернета» вышли крупные операторы связи
лига безопасного интернета
Из «Лиги безопасного интернета» вышли крупные операторы связи
Ранее в списке участников на сайте ЛБИ были указаны «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Лаборатория Касперского», сервис знакомств «Мамба», несколько крупных IT-компаний. С 8 февраля этот раздел пустует
Суд приговорил канского подростка к 5 годам за план взорвать здание ФСБ в Minecraft
подростковая преступность
Суд приговорил канского подростка к 5 годам за план взорвать здание ФСБ в Minecraft
Глава ассоциации «Агора» Павел Чиков сообщает, что двоих несовершеннолетних обвиняемых Канский суд освободил от уголовной ответственности за оказание содействия следствию
Россияне научились откладывать на «черный день», но этих денег им надолго не хватит
уровень жизни
Россияне научились откладывать на «черный день», но этих денег им надолго не хватит
Более 79% российских граждан сообщили о наличии у них накоплений на «черный день», которых большинству хватит в лучшем случае на три месяца
Экономика
Российский бюджет получил 636 млрд рублей за счет повышения налога на доход свыше 5 млн рублей
В Федеральной налоговой службе сообщили, что реальные дополнительные поступления в бюджет составили 82,7 млрд рублей, так как 553 млрд рублей из собранных 636,4 млрд рублей пошли в регионы
Россия отказалась ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
конференция по безопасности
Россия отказалась ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Россия впервые за 20 лет отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая запланирована на 18-20 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Общество
Жителям Пермского края раз в год будут выдавать наборы с гречкой, чаем и туалетной бумагой
Жители Пермского края один раз в год смогут получать бесплатные наборы с гречкой, чаем, туалетной бумагой и другими продуктами. Об этом говорится в приказе Минсоцразвития региона «Об оказании помощи в натуральном виде»
В Госдуме предложили обязать государственные органы заводить аккаунты в соцсетях
соцсети
В Госдуме предложили обязать государственные органы заводить аккаунты в соцсетях
Государственные органы на законодательном уровне обяжут вести аккануты в социальных сетях. Соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Сочи черные
коррупция
Сочи черные
Специфическое кубанское правосудие играет в градостроительной сфере Сочи не последнюю роль. Здесь можно легко оказаться без недвижимости, свободы и даже лишиться жизни. Хотя без крыши над головой могут оставить не только мошенники или власти, но и оползень, например
Россиянам рекомендовали не оставлять чеки из магазинов и банкоматов
банковские мошенники
Россиянам рекомендовали не оставлять чеки из магазинов и банкоматов
Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина рассказала, что в чеках могут содержаться персональные данные граждан, например, номер телефона или последние цифры банковской карты
Награждение российских фигуристов отложили из-за проблем с допинг-тестом
Олимпиада-2022
Награждение российских фигуристов отложили из-за проблем с допинг-тестом
Церемония награждения призеров командного турнира по фигурному катанию отложена из-за проблем с допинг-пробой россиянки Камилы Валиевой которая стала лидером в женском одиночном зачете
В Минпросвещения признали, что 75% учителей получают оклад ниже МРОТ
учителя
В Минпросвещения признали, что 75% учителей получают оклад ниже МРОТ
В России почти 75% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Такие данные содержатся в докладе Министерства просвещения РФ, подготовленном для заседания комитета Совета Федерации
Кто заработал на провальном проекте развития RuTube
Газпром-медиа
Кто заработал на провальном проекте развития RuTube
Эксперты уже открыто называют проект развития RuTube провальным, однако государственные структуры продолжают вливать в него огромные деньги. Инвестирует в несостоявшегося «убийцу YouTube» не только «Газпром-медиа»
В России снова побит рекорд по числу заражений коронавирусом
коронавирус
В России снова побит рекорд по числу заражений коронавирусом
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки было зарегистрировано 183 103 новых случаев заражения коронавирусом
Культура
Рэпера Алишера Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков из-за его татуировки
Известный российский рэпер Алишер Моргенштерн стал фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков. Поводом для возбуждения производства стали три музыкальных клипа артиста, в которых видны его татуировки
Энергокомпании обвинили «Газпром» в росте цен на электроэнергию
Газпром
Энергокомпании обвинили «Газпром» в росте цен на электроэнергию
В заявлении компаний говорится, что монополия резко сократила поставки топлива на ТЭЦ из-за аварии на заводе в Новом Уренгое, что вызвало подорожание электричества на 23% до 1,54 тысячи рублей за мегаватт-час
«Яхта Путина» за 87 млн евро покинула порт Гамбурга из-за новых санкций
Владимир Путин
«Яхта Путина» за 87 млн евро покинула порт Гамбурга из-за новых санкций
Судно Graceful, стоимость которого оценивается в 87 млн евро, стояло в гамбургском порту несколько месяцев. Сейчас «яхта Путина» направляется в Россию
Российский мультфильм «БоксБалет» стал номинантом на премию «Оскар»
премия Оскар
Российский мультфильм «БоксБалет» стал номинантом на премию «Оскар»
Российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова стал претендентом на премию «Оскар». «БоксБалет» будет бороться за золотую статуэтку в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм»