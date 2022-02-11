Ева Меркачёва: Метод репрессий с детьми не работаем, господа силовики
«Дело канских подростков», один из которых сегодня приговорен к 5 (!) годам, заставило вспомнить историю. В советские годы за порядком в районе Арбата следил один милиционер (имя не помню). И он рассказывал, как первым выезжал на все сигналы.
Дело было в 60-70-е годы. В каждом арбатском дворе было полно подростков-хулиганов, из которых потом выросли легендарные личности. Но тогда, в своем детстве и юношестве, они угоняли велосипеды, царапали новенькие «Волги», на которых приезжали партийные деятели, воровали кошельки у туристов, что-то взрывали, бегали с самодельными пистолетами и «дрались, как черти». Работа милиционера (так он ее видел и так ее определяло для него начальство) состояла в том, чтобы подростков задержать и провести серьезную беседу. Такую, чтоб у них кровь в жилах стыла. Он их не бил, конечно, но подзатыльник мог врезать или за чуб потаскать (что мы, разумеется, в современном обществе не одобряем). Рассказывал он, как садился перед очередным хулиганом-террористом, и битых два часа рассказывал ему про жизнь, про подлость и про честь, про стыд и про совесть. Мальчуган обычно слушал, свесив голову, мог разрыдаться. В редких случаях милиционер привлекал родителей к таким беседам, обычно справлялся сам. А результаты были потрясающие: из вчерашних хулиганов, протестующих против всех и вся, выросли талантливые военачальники, врачи, литераторы. Вот что мог сделать один (!) милиционер.
В современной России около 2,5 миллионов человек работают в силовых структурах. Только вдумайтесь в эту цифру.
Угадайте, сколько их них занимаются профилактикой преступлений среди несовершеннолетних? Да и есть ли среди силовиков вообще такие люди? Но зато я точно знаю, что есть другие, которые сидят у компьютера и с помощью разных программам выискивают экстремизм, терроризм и прочая в постах, комментариях, в переписке подростков. Правоохранители тут же вцепляются мертвой хваткой в историю, потому что это— «палка», это «повышение раскрываемости». А за профилактику ордена-медали и премии не дают. Среди них есть идейные, которые уверены, что в борьбе с подростками-«врагами» проявляют патриотизм. И осознают, что сами же подменили понятия, поздно, когда их собственные дети оказываются в такой же ситуации. Бумеранг - он ведь существует. Канских подростков изначально задержали из-за расклеивания листовок про аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Мы тогда предупреждали: суд над математиком-анархистом по показаниям засекреченного свидетеля — это путь в никуда. Суд приговорил его к 6 годам. И что? Именно это и вызвало протест канских подростков. Теперь срок получил Уваров.
Метод репрессий с детьми не работаем, господа силовики. Так, может, все-таки, вернетесь к профилактике?