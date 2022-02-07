Валерий Авдерин: Без него революция бы не состоялась
В иерархии российских революционеров номером один всегда был Ленин. Номером два много лет считался Сталин. Долгое время всем рассказывали, что Владимир Ильич ни одного решения не принимал, не посоветовавшись с Иосиф Виссарионовичем.
Если бы Брежнев родился не в 1906-м году, а лет на десять раньше – думаю, как раз в мои школьные годы и его задним числом записали бы в ближайшее окружение вождя. А так весь вклад генсека в революцию ограничился одним анекдотом:
Ходит Ленин вокруг Смольного и никак не может решить, когда же штурмовать Зимний. Вслух размышляет: 25 – рано, 26 – поздно… Что делать?
Тут к вождю подходит наблюдавший за ним пацан: Владимир Ильич, мне кажется, Зимний надо брать в ночь с 25-го на 26-е.
- Гениально! Так и сделаем! Как тебя зовут, мальчик?
- Лёня Брежнев.
В общем, в реальной жизни в ближайшем окружении товарища Ульянова были одни люди, а в последующих фильмах, рассказах и исторических монографиях оказались совсем другие.
Потому что большая часть реального окружения оказалось потом подлыми предателями и иностранными шпионами. Пришлось образовавшиеся пустоты заполнять людьми правильными.
Троцкий, фактически второй по авторитетности в советском руководстве человек, с середины 20-х и до конца советской эпохи был вычеркнут отовсюду. Даже в исторических трудах подписанные им документы старались не приводить полностью, а лишь ссылаться на них, мол, распоряжением председателя Реввоенсовета от такого-то числа… И всё лишь для того, чтобы не упоминать запретного имени. Прямо Навальный советского времени.
В 1922-24 годах, когда Ленин умирал в Горках, его соратники, понимая обречённость лидера, развернули меж собой подковёрную борьбу за трон. Несмотря на то, что всей стране вторым человеком в государстве представлялся Троцкий, читая документы той эпохи, понимаешь, что у предреввоенсовета не было шансов стать преемником. Его спесь и высокомерие раздражали остальных членов Политбюро – среди партийной бюрократии он не имел достаточной поддержки. Зато против объединились все представители цековской верхушки: Каменев, Зиновьев, Бухарин, Сталин, Рыков…
Они задвинули Троцкого и во главе партии и государства встал триумвират: Сталин, Каменев, Зиновьев. Очень быстро у них наметились разногласия – и Сталин, начал теснить своих напарников, скооперировавшись для этого с Бухариным. Сталин быстрее других понял, что всё решают кадры и, пользуясь своей должностью генсека (которая в тот момент ещё не рассматривалась, как главная должность в государственной иерархии) быстренько расставил на все важные посты своих людей.
Собственно, это не было открытием Сталина. До этого через тот же Секретариат ЦК РКП(б), будучи его председателем, точно так же расставлял своих людей Яков Свердлов. И, если бы последний не умер от испанки в 1919-м, вопроса о преемнике Ленина, подозреваю, просто бы не возникло. Свердлов успел расставить везде такое количество своих ребят и занимал одновременно столько высших постов (председатель ВЦИК, председатель Секретариата ЦК, исполняющий обязанности предсовнаркома – именно он заменял на этом посту Ленина, когда тот болел), что власть сама упала бы в его руки. Сталину же пришлось за эту власть побороться.
А, если бы, скажем, Сталин утонул ещё в детстве в какой-нибудь грузинской речушке? Значит ли это, что без него социализм был бы более гуманным и человечным строем? Мне кажется, вряд ли. Ни Ленин, ни Свердлов, ни Троцкий, ни Свердлов, ни Зиновьев… никогда не были гуманистами. Это был коллектив людей, случайно дорвавшихся до власти, но совершенно не умеющих управлять людскими сообществами. Не знающих даже основных принципов построения и функционирования государства. Никто из них прежде не управлял даже волостью или каким-то захудалым заводиком. Поэтому, боясь свою власть потерять, они все вопросы решали насилием, казнями и запугиванием. И вопрос, кто именно из них стал бы самым главным, по большому счёту погоды не делал.
Собственно, тот же Лукашенко сегодня так же вцепился в своё президентство посиневшими пальцами, не желая его отдавать никому. Потому что иначе придётся отвечать за свои художества. За казнокрадство, за убийства конкурентов, за подлоги…
И большевики, после того, что они натворили, тихо уйти в отставку, на пенсию тоже не могли. Впереди маячил неизбежный суд и призрак петли.
Теперь рассмотрим другой вопрос: без кого революция вообще бы не состоялась?
Вот не было бы Сталина? Или Свердлова? Или Троцкого – именно он играл в октябрьских событиях главную роль… Был бы один Ленин. Скорее всего, и в этом случае большевики всё одно захватили бы власть. Ну, может быть, на неделю или месяц позднее… Просто в этом случае членов большевистского ЦК звали бы иначе. Но сути и методов правления это бы не изменило никак.
Главным условием Октября однозначно было наличие Ленина. Именно он объединил делающих ставку на насилие экстремистов в среде в общем-то ориентированных на парламентские методы борьбы российских социал-демократов. Дал добро на создание боевых групп, наподобие левоэсеровских или анархистских и на пополнение партийной кассы за счёт экспроприаций, т.е. грабежей. Ни Мартову, ни Плеханову такое в голову не приходило. Они даже называли Ленина и его окружение уголовниками. Хотя большевистскими деньгами пользовались при этом вполне охотно.
Была создана большая военизированная подпольная организация – и именно наличие этой структуры позволило большевикам осуществить насильственный захват власти. Ленин же однозначно был в ней центральной, объединяющей фигурой.
Были ли ещё какие-то люди, без которых социалистическая революция просто бы не состоялась?
Лично я считаю, что вторым, ключевым, необходимым и обязательным для подобного развития истории, персонажем был Александр Парвус.
Этот человек договорился с немцами о финансировании русской революции. Наивно считать, что большевики были агентами немецкой разведки. У большевиков были собственные цели – захват власти в России. А у немцев была цель вывести из войны Российскую империю. Так как на данном временном отрезке цели сторон где-то совпадали – немцы готовы были тратить на большевиков свои деньги.
Думаю, и без Парвуса немцы через третьих лиц подкармливали российских политэмигрантов, отрезанных от родины и финансовой подпитки после начала Первой мировой. Без этих подачек ребятам пришлось бы бросить издание глубоко убыточных газет, написание статей для двух десятков читателей, споры в пивных про диктару пролетариата – и пойти работать счетоводами и почтальонами. Просто, чтобы не голодать.
По первости Ленин не хотел брать деньги напрямую – это бы навсегда дискредитировало его перед российским обществом, да и среди камарадов по партии могло вызывать неоднозначную реакцию. Ещё он не любил спонсоров, лезущих в его бухгалтерию и выдвигающих какие-то условия. При этом и немцам удобнее было действовать через проверенного человека, который мог бы проследить, на что именно расходуются средства.
Отношения Парвуса с большевиками осложнялись тем, что, находя источники финансирования, он сам хотел рулить процессом. Но и Ленин всегда хотел быть главным и место лидера не желал продавать ни за какие суммы. В социал-демократической среде Парвус слыл серьёзным экспертом по финансам, международным отношениям и, одновременно, проходимцем, который, распределяя спонсорские деньги, всегда умудрялся значительную их часть положить в свой карман.
К этому времени Парвус уже успел побыть связующим звеном между немецкой разведкой, армией, МИДом и правительством турецких младотурок. При этом все остались довольны, а Парвус стал миллионером.
Именно имевший серьёзные связи Парвус убедил немцев начать тратить на уже забытых в России большевиков серьёзные деньги. Дальше, часть денег шла через Парвуса, часть мимо (немцы понимали, что Парвус откусывает от каждой суммы), часть денег потом уже напрямую шла Ленину и его окружению. В получении и распределении денег участвовали Ганецкий, Коллонтай, Радек, Урицкий, Литвинов…
В том, что немцы во время войны финансировали российскую оппозицию, нет ничего удивительного – более того, подобные вложения оказались в тысячу раз эффективнее, результативнее, чем траты на снаряды и патроны.
Но в том, что финансирование большевиков приобрело такой размах, однозначно была заслуга Парвуса, который сумел убедить немцев сделать ставку на этих забытых уже на родине маргиналов. И именно немецкие деньги позволили им перекантоваться в трудное для них время, а потом резко стартануть после Февральской революции, развернуть широкую пропагандистскую деятельность, печатать одновременно сотни газет и миллионы листовок, набирать в свои ряды тысячи пропагандистов. Ведь для того, чтобы человек мог ежедневно целыми днями заниматься пропагандой, раздачей листовок и другой такой «общественной» работой, надо положить ему какую-то зарплату, на которую он мог бы оплачивать еду, одежду, кров над головой, кормить свою семью… Откуда вдруг у большевиков взялись деньги на оплату многих тысяч профессиональных партийных функционеров и активистов? А деньги взялись от немцев.
И организовал это Израиль Лазаревич Гельфанд (псевдоним Александр Парвус). Человек, без которого большевики никогда не стали бы ведущей политической силой России и никогда не захватили бы в ней власть на семьдесят с лишним лет.
Сам Парвус после Октября предлагал большевикам сделать его министром (наркомом) финансов новой «республики». Но Ленин даже запретил пускать его в страну.
Парвус умер в Берлине в декабре 1924 года от инсульта. В возрасте 57 лет. Пережив Ленина меньше, чем на год. Война увеличила его немалое состояние – он тратил кучу денег на разные западные социал-демократические проекты. Но после смерти от него не осталось никаких бумаг, а всё состояние исчезло без следа, рассосалось, как утренний туман. Думаю, здесь не обошлось без советских спецслужб.
Так закончил свои дни человек, главной любовью которого были деньги, а главной мечтой – диктатура пролетариата. Как это всё совместить?
Не заморачиваясь, скажу, что и все его друзья большевики, несмотря на постоянную трескучую демагогию про пролетариат, беднейшие слои трудящихся, оказалось, как и он, на самом деле очень любили власть, роскошь, деньги…
Троцкий после Октября жил в загородном дворце князей Юсуповых (ныне музей-усадьба Архаргельское), Литвинов занял особняк миллионерши Зинаиды Морозовой (дом приёмов МИДа РФ), Ленин оприходовал поместье московского градоначальника Горки… И даже «пролетарскому» писателю Горькому выделили дом одного из богатейших людей России, заводчика Рябушинского… Ребята себя не забывали. И делить со своими подданными их скудное, голодное существование (в которое сами же всех ввергли) никогда не пытались.