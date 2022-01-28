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Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
Авторская колонка
28 января 2022, 23:11
Андрей Андриянов: Радары ведут на нары…
Андриянов Андрей

Автоюрист

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Андрей Андриянов: Радары ведут на нары…

Андрей Андриянов: Радары ведут на нары…

С 10 января 2022 года жизнь автомобилистов стала еще увлекательнее – процесс ожидания пришествия новой редакции КоАПа был вероломно прерван вступлением в силу статьи 264 прим 2 Уголовного Кодекса РФ. Теперь любители езды по встречной полосе и сторонники категорического превышения скорости могут вместо милого сердцу постановления получить вполне себе приговор и отправиться за решётку на пару лет либо расстаться с шестизначной суммой.

Логику законодателей понять трудно, но, на мой взгляд, к введению уголовной ответственности подтолкнули резонансные ДТП с человеческими жертвами, а также поведение на дорогах блогеров, собирающих подписчиков за счет публикации контента с явными грубыми нарушениями ПДД и пропагандирующих независимость мозга от здравого смысла и элементарного инстинкта самосохранения. Количество условных Багдасарян и Шамсуаровых на одну полосу движения приближается к количеству автомобилей в этой полосе, копеечные штрафы за превышение скорости, стоимостью в один бак бензина, уже никого не пугают.

В первую очередь данная новелла коснется тех, кто уже ранее был лишен права управления за повторный выезд на встречную полосу движения, либо за повторное превышение установленной скорости на 60 км/ч. При этом, главным условием является фиксация повторных правонарушений живым инспектором, а не бездушной железякой, висящей на столбе. Могу только догадываться, как увеличится коррупционная составляющая, когда инспектор увидит в анамнезе у водителя лишение по данным статьям. Вряд ли открытка с видом мятежного Хабаровска разрешит водителю продолжить движение, ставки повысятся в разы, как и договороспособность нарушите.

Делать выводы пока рано, но привлеченными по данной статье окажутся единицы, так как количество стоящих на обочине инспекторов с радарами за долгие годы оптимизации заметно сократилось. Первого счастливчика, вытянувшего черную метку, покажут по всем федеральным каналам, судебные репортажи заполонят прайм-тайм, а ГИБДД отчитается об очередной победе над аварийностью.

Безрезультатные попытки закошмарить водителей предпринимаются не одно десятилетие. Увеличение штрафов, новые составы правонарушений, увеличение сроков лишения права управления дают результаты, сопоставимые с математической погрешностью. Камеры не предотвращают ДТП, а лишь увеличивают поступления в казну, штрафы воспринимаются большинством водителей как абонентская плата за пользование дорогами. Введение уголовной ответственности за нарушение ПДД является еще одной попыткой методом научного тыка изменить ситуацию на дорогах. На очереди конфискация автомобиля, как орудия правонарушения, пожизненное лишение права управления и прочая опричнина. Повышение уровня преподавания в автошколах и построение безопасной инфраструктуры затратны и не дают мгновенного результата. Ситуация на дорогах является проекцией ситуации в обществе и кардинальные перемены нужно начинать с изменения системы ценностей внутри каждого из нас, от таксиста до президента, что в масштабах вселенной одно и тоже…

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