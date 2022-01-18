ТОП-20. Лучшие политтехнологи России-2022
«Общая Газета» представляет шестнадцатый рейтинг российских политтехнологов. Мы составляем и публикуем рейтинг людей, которые являются организаторами избирательного процесса в России, лидерами в сфере политических и гуманитарных технологий.
Рейтинг 2007 года, Рейтинг 2008 года, Рейтинг 2009 года, Рейтинг 2010 года, Рейтинг 2012 года, Рейтинг 2013 года, Рейтинг 2014 года, Рейтинг 2015 года, Рейтинг 2016 года, Рейтинг 2017 года, Рейтинг 2018 года, Рейтинг 2019 года, Рейтинг 2020 года, Рейтинг 2021 года.
Наш рейтинг, как и раньше, посвящен политтехнологам и политическим консультантам – людям, которые «делают» политиков такими, какими мы их видим, а также являются идеологами и организаторами политических процессов и избирательных кампаний. В 2022 году мы продолжаем наш проект.
Работа над рейтингом продолжалась в конце 2021 – начале 2022 года и проводилась силами наших аналитиков, журналистов, экспертов и региональных корреспондентов. Выход рейтинга мы решили традиционно приурочить к началу нового политического сезона. Сегодня мы представляем результат нашего исследования. Исходя из него, можно понять, кто именно и насколько эффективно управляет в России выборами и политическими кампаниями.
Методика исследования – такая же, как прежде. В основной части опроса традиционно участвовали 100 действующих политиков, политтехнологов, политологов, журналистов. Участникам опроса было предложено самим назвать «ведущую двадцатку политтехнологов». Опрашиваемые были предупреждены, что они могут называть только носителей «политтехнологической компетентности», то есть людей, которые являются специалистами в области формирования общественного мнения, реальными организаторами избирательных и политических кампаний. Кроме того, 114 экспертам была разослана анкета со списком кандидатов, которые, по мнению аналитиков «Общей газеты», могли войти в топ-20 политтехнологов. Анкетируемые участники исследования могли отметить в нем любое количество фигурантов, а также добавить в него не более 10 фигурантов, которых не было в анкете. В зависимости от частоты упоминания тех или иных фамилий в ходе опроса и в полученных анкетах и был составлен рейтинг.
Из рейтинга исключены:
1) политики и чиновники, имеющие отношение к развитию рынка политического консультирования, но не являющиеся, собственно, политконсультантами (например, С. Кириенко, А. Громов, Д. Песков, А. Харичев, Д. Гусев, С. Обухов, О. Матвейчев);
2) корпоративные политконсультанты и сотрудники партийного аппарата (например, А. Полосин, А. Парфенов);
3) политологи-эксперты, не работающие в сфере политтехнологий (например, Д. Бадовский, С. Марков, М. Ремизов);
4) социологи (например, В. Федоров, А. Ослон);
5) журналисты и руководители СМИ (например, К. Эрнст, П. Гусев).
«Отраслевой» характер рейтинга сохранился.
РЕЙТИНГ
1. Константин Костин
143 упоминания. Председатель правления «Фонда развития гражданского общества». Политконсультант, политтехнолог. Советник С. Кириенко, был советником В. Володина, ранее заместителем начальника, начальником управления внутренней политики Администрации президента. Был главным технологом партии «Единая Россия» в думской кампании 2021 года, определял стратегические решения в ходе выборов. Консультант мэрии Москвы, работает во многих регионах. В 2021 г. обнародовал доклад о парламентских выборах, другие аналитические продукты.
2. Григорий Казанков
136 упоминаний. Политтехнолог, политконсультант. Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Оказывает значительное влияние на проведение избирательных кампаний. Распределяет субподряды по проведению кампаний провластных кандидатов. Контролирует несколько формализированных и неформальных политтехнологических команд. Работает в большинстве регионов. Став президентом РАПК, сделал ряд жестких заявлений о необходимости легализации и регламентации рынка услуг политического консультирования.
3. Вартан Саркисов
129 упоминаний. Генеральный директор и совладелец «ИМА-Консалтинг» (с А. Гнатюком). Политконсультант, политтехнолог. Оказывает значительное влияние на проведение избирательных кампаний. Распределяет субподряды по проведению кампаний провластных кандидатов. Консультант мэрии Москвы, работает во многих регионах. Компания Гнатюка и Саркисова – один из наиболее ресурсных операторов на рынке политического консультирования. Продолжает работать со значительными бюджетными средствами на федеральном и московском уровне, выигрывает тендеры государственных структур, прежде всего в Москве.
4. Фирдус Алиев
117 упоминаний. Управляющий директор по работе с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), в прошлом вице-губернатор Пермской области. Политконсультант. Оказывает значительное влияние на выбор и реализацию политических проектов федеральной властью. Распределяет субподряды по проведению кампаний провластных кандидатов. Контролирует наиболее ресурсные конкурсы и экспертные проекты ЭИСИ, в том числе значительный объем бюджетных средств, выделяемых на их проведение. Работает в регионах.
5. Дмитрий Орлов
112 упоминаний. Генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций», член Высшего совета «Единой России». Политконсультант, политтехнолог. Специализируется на создании экспертных сетей, производстве рейтингов, докладов, непубличной аналитической продукции. Проводит избирательные и коммуникационные кампании в регионах, в том числе в Москве. Координатор клуба «Регион». В 2021 г. обнародовал доклады об итогах думских выборов, о 20-летии «Единой России» и ее долговременной стратегии, о последствиях коронавируса. Составитель рейтингов эффективности и влияния губернаторов, региональных рейтингов, «Рейтинга активности губернаторов в Instagram». Владелец портала «Региональные комментарии» и телеграм-канала «ПолитологОрлов».
6. Сергей Зверев
107 упоминаний. Президент «Компании развития общественных связей». Политконсультант. Советник С. Кириенко, в прошлом – заместитель руководителя Администрации президента. Работает со значительными государственными заказами. Проводит избирательные и коммуникационные кампании в регионах.
7. Алексей Чеснаков
90 упоминаний. Генеральный директор Центра политической конъюнктуры. Консультант В. Суркова. Политолог, политконсультант. Производитель рейтингов, докладов, непубличной аналитической продукции. Ранее был заместителем начальника управления внутренней политики Администрации президента. Оказывает значительное влияние на выбор и реализацию политических проектов федеральной властью. Владелец портала «Актуальные комментарии» и телеграм-канала «Чеснаков».
8. Петр Быстров
86 упоминаний. Политтехнолог, политконсультант. Контролирует несколько формализированных и неформальных политтехнологических команд. Работает в ряде регионов.
9. Андрей Максимов
82 упоминания. Глава компании «Максимов Консалтинг». Политтехнолог, политконсультант. Вице-президент РАПК. Один из ключевых технологов мэрии Москвы. Ведет кампании в регионах России. Владелец обширной базы данных агитационно-пропагандистских материалов.
10. Евгений Минченко
78 упоминаний. Президент холдинга «Минченко консалтинг», президент РАСО. Политконсультант, коуч в сфере политтехнологий, периодически проводит обучающие семинары. Контролирует проведение турнира по единоборствам «Битва политтехнологов». В 2021 г. консультировал (совместно с Е. Стуловой) С. Авксентьеву и партию «Новые люди», активно продвигал в информполе информацию об этом. Владелец телеграм-канала «Политбюро 2.0» и других телеграм-каналов.
11. Александр Серавин
73 упоминания. Политконсультант, политтехнолог, специалист по интернет-коммуникациям. Глава группы PITER, президент Ассоциации электронной электоральной политики. Работает в ряде регионов. Контролирует премию «Электронная электоральная политика».
12. Илья Гращенков
69 упоминаний. Генеральный директор Центра развития региональной политики. Политконсультант, политтехнолог. Один из ключевых технологов партии «Новые люди». Работает в ряде регионов.
13. Глеб Кузнецов
64 упоминания. Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований. Политолог, политконсультант, оказывает влияние на выбор и реализацию политических проектов федеральной властью. Контролирует проведение премии «Лучшие региональные практики». Контролирует значительные по масштабам исследования, в том числе региональные.
14. Алексей Васильев
57 упоминаний. Политтехнолог, политконсультант. Работает в ряде регионов.
15. Андрей Богданов
52 упоминания. Политконсультант, глава «Центра Андрея Богданова» (ЦАБ). В прошлом лидер ДПР, кандидат-спойлер на президентских выборах. Создатель «инкубатора» малых партий и партий-спойлеров. Возглавляет одну из масонских лож, использует международные и региональные ложи как экспертные сети и каналы лоббирования. Выходцы из контролируемой Богдановым масонской ложи и ДПР работают в Администрации президента РФ, что усиливает его влияние.
16. Константин Калачев
50 упоминаний. Руководитель «Политической экспертной группы». Политконсультант, политтехнолог, один из основателей рынка политического консультирования в России. Создатель «Партии любителей пива», экс-вице-мэр Волгограда. Консультирует кампании в регионах России.
17. Ярослав Игнатовский
47 упоминаний. Политконсультант, политтехнолог, специализируется на создании экспертных сетей. Работает в ряде регионов.
18. Алексей Куртов
45 упоминаний. Политконсультант, психолог-коуч, председатель совета директоров компании «ИнтерМедиаКом». Работает в ряде регионов.
19. Игорь Минтусов
44 упоминания. Президент Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М». Политконсультант, один из основателей рынка политического консультирования в России. Президент Европейской ассоциации политических консультантов, вице-президент РАПК. Издатель профессиональной и политической литературы.
20. Валентин Бианки
42 упоминания. Руководитель компании «Бианки и партнеры». Политконсультант, политтехнолог. Работает в ряде регионов, прежде всего в Петербурге.
Более 20 упоминаний набрали также следующие политтехнологи и политконсультанты: Г. Павловский, Л. Давыдов, А. Цепелев, А. Галлямов, Е. Сучков, Е. Семененкова, О. Карпилов, О. Бондаренко, А. Гнатюк, В. Потуремский, А. Высоцкий, О. Смолкин, А. Швайгерт, А. Пирогов, С. Белковский.