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Техномир
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Авторская колонка
17 января 2022, 17:19
Валерий Авдерин: От нас скрывают, что дважды два будет семь
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: От нас скрывают, что дважды два будет семь

Валерий Авдерин: От нас скрывают, что дважды два будет семь
Фото: ixbt.com

Конспирология – любимое занятие для скучающего и не знающего, чем заняться, народа. А так как пандемия заставила отказаться от многих развлечений и даже работать из дома, то у людей появилось свободное время, чтобы шарашиться по Инету и собирать всякие просто потрясающие своей бездоказательностью слухи и сплетни.

Оказывается, вышки 5G являются главными рассадниками вирусов. А почти все президенты, премьеры и министры давно уже являются инопланетными мутировавшими ящерами-рептилоидами.

Вот какой-то русскоязычный парень из Штатов рассказывает, что в их городке массово меняют лампочки на фонарных столбах. Ох, неспроста! Ему один знакомый по секрету сказал, что новые лампочки создают излучение, с помощью которого можно на расстоянии программировать людей и управлять ими. И его знакомая из Иванова, и приятельница из Магадана рассказывают, что и на их улице тоже меняют светильники. Три этих примера явно свидетельствуют о желании мирового правительства рептилоидов поставить под контроль абсолютно всех.

Подобную пургу парень гонит без умолку минут 40. И ни одного доказательства. Только бесконечные отсылы «мне одна баба сказала, и ещё одна подтвердила…».

Таких лекторов в Инете – тьма-тьмущая. На любые попытки спорить с ними всегда одно и то же возражение: Вы не хотите понять, что вас обманывают!

Мол, и 5G придумали по заказу фармацевтических компаний, и самолёты летают не просто так – с них тоже попутно разбрасывают вам на голову всяких вирусов.

Но, если нас обманывают – докажи.

Вон, Навальный тоже говорит, что обманывают. Но, в каждом конкретном случае он это доказывает. Если говорит, что министр или губернатор воруют, то тут же даёт его собственноручную декларацию о заработках и список приобретений. Типа, заработал за год 5 миллионов, а квартир, машин и часов купил на 250 миллионов. Тут же выписки из официальных адресных формуляров, базы ГИБДД, фотки с десятью разными часиками, стоящими по много миллионов… И никаких «мне тётя Маня по секрету рассказала…».

А со всеми конспирологическими теориями доказательная база, не то, что слабая, на неё нет и намёка.

Если вокруг нас живут миллионы рептилоидов – ну, покажите записи скрытых камер, фотки со вскрытия, допрос в тайном подвале пойманного конспирологами живого рептилоида …

Если стандарт 5G распространяет заразу – покажите мне технологию превращения радиоволн в эти самые болезнетворные вирусы: формулы, графики, таблицы. Снимки из-под электронного микроскопа. Электронных микроскопов и людей, на них работающих, в мире просто тьма.

Нет ничего – одна болтовня.

Если лампочки излучают какие-то управляющие человеком радиоволны – волны легко зафиксировать с помощью оборудования, которое есть в миллионах лабораторий, квартир и гаражей.

Если правительство скрывает что-то, реально существующее, всегда найдутся люди, которые найдут все концы по собственной инициативе.

А с лампочками – так на каждой коробке написано, где их сделали. Можно пойти на этот завод (вряд ли ламповый завод является секретным), поговорить с людьми, посмотреть все операции, обнюхать всё оборудование. И выявить-таки подвох! Если он есть. Подозреваю, что его нет. Поэтому никто даже этим не озадачивается. Зачем разоблачать сказки, рассказывание которых приносит десятки тысяч просмотров в Ютубе.

Подозреваю, светильники меняют из-за того, что вышел срок их службы. Или просто вместо старых ламп ставят менее прожорливые. Сегодня дешевле поменять лампочку, чем платить за лишние киловатты.

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