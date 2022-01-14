Антон Орехъ: Дурак включён!
Что особенно хорошо удается нашей власти – это включать дурака. А поскольку аудитория не слишком требовательна и дураков в ней тоже хватает, то включение дурака идет ударно и свежо. В частности, нам постоянно говорят, что закон об иноагентах нужен для того, чтобы побороть иностранное влияние. Закон – безупречен, работает как часы. Если кого-то в список агентов внесли – значит, по умолчанию думает обыватель, внесли за дело! Значит, внесённый в списки – явный враг, который получает чемоданами деньги из Вашингтона и Брюсселя. Кого волнуют детали? А власти делают вид, что как бы не в курсе.
Путину показалось комичным, что иноагенту приходится ставить маркировку даже под фотографией, где человек наряжает с ребенком елку. Комичная деталь для Путина – норма жизни для врагов народа. И после того разговора комизм никуда не делся. И ничего не изменилось: раз иноагент – значит, тебе прямиком из Белого Дома переводят указания вместе с долларами.
Касается это, разумеется, не только журналистов. Одна уважаемая организация была признана иноагентом потому, что получила 200 рублей от гражданки Армении с мужским именем. Другой человек стал иноагентом, получив 200 рублей от гражданина Таджикистана, которого он знать не знает, третий человек получил такой же перевод от гражданина Нигерии, четвертый получил деньги от своего студента из среднеазиатской страны, который брал взаймы на такси, пятый вообще перевел самому себе свои же собственные средства с валютного счета на рублевый. И после этого Володин говорит, что «сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек. …А кто хочет, чтобы их катали по просторам США, пусть сделает выбор».
Дурак включен! Лапша повешена на лопоухих. Нам говорят, что 200 рублей от граждан ОДКБ – это измена. А вилла в Италии, купленная одним популярным болтуном на деньги, полученные из нашего бюджета, из наших с вами карманов – это патриотизм, это та журналистика, за которую дают награды, почёт и уважение. Не случайно среди журналистов так много иностранных агентов. Потому что власти выгодно держать людей за дураков и вместо реальности внушать им виртуальность. Журналисты для власти враги не потому, что получают какие-то не те деньги, а потому что говорят не те слова не на те темы. И чтобы заткнуть им рот, придумываются вот эти законы, которые не важно даже о чем – зато их удобно применять по поводу и без. Поэтому никакого пересмотра закона не будет. Дурака включают совсем не глупые люди.