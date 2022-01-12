Валерий Авдерин: Погром не может быть двигателем прогресса
Вот где-то начинаются массовые народные выступления против зажравшейся и заворовавшейся власти. Чего от них ждать? Приведут ли они хоть к каким-то позитивным изменениям в жизни местного населения?
Всё это обычно можно увидеть уже в самом начале событий.
Для меня главные индикаторы: наличие или отсутствие какого-то организационного ядра, центра (иногда даже нескольких центров) и наличие или отсутствие уличного насилия.
Стихийные погромы на моей памяти ни к чему хорошему никогда не приводили. Они, либо укрепляют старую власть, давая ей повод для расправы с любой оппозицией – даже той, которая именно из-за погромов в данных событиях никак не участвует. Либо, свергают-таки старую власть, заменяя её ещё более реакционной, мракобесной и коррумпированной. А чего ещё ждать от бандитов?
Положительные результаты приносят только организованные выступления. Когда люди могут чётко сформулировать какие-то разумные и выполнимые требования. Когда толпа выдвигает из своей среды людей с достаточным жизненным и профессиональным опытом, которые могут заменить скомпрометированных персонажей.
Иногда дата выступлений определяется заранее, иногда лидеры появляются, выдвигаются, включаются в события уже после их стихийного начала. Однако, если всё начинается с погромов или перетекает в погромы – ничего хорошего от этого не ждите.
Революции не обязательно бывают ненасильственные и бескровные. Случается и стрельба. И участие в них солдат, офицеров, генералов. Но, опять же, есть огромная разница между штурмующими президентский дворец солдатами и толпой грабящих магазины мародёров. Цель первых – что-то изменить, цель вторых – чем-нибудь поживиться.
Даже при самых благих заявленных целях перемены не всегда бывают к лучшему. Но если внятно сформулированной цели вообще нет – ни о каких позитивных сдвигах вообще нет смысла говорить.
Если сравнивать в этом отношении события прошлого, 2021 года, в Беларуси, нынешние новогодние беспорядки в Казахстане и украинский Майдан 2014-го года…
В Казахстане, где всех оппозиционеров, всех потенциальных лидеров выжали из страны, убили или посадили, мы видим просто погромы – с целью урвать хоть что-то. Даже, если бы Токаев захотел вести переговоры – их вести просто не с кем и не о чем.
В Украине, когда студенты стали собираться перед администрацией Януковича – я надеялся, что их активность может реально принести какие-то положительные результаты. Но, когда после силового разгона студенческого городка на площадь вышли сумасшедшие пассионарии, националисты и маргиналы с опереточными доспехами и коктейлями Молотова… Я понял, что все надежды можно оставить. От этой публики ничего хорошего ждать не надо.
Они таки свергли Януковича, место которого тут же заняли его же замы и помы, объявившие себя революционерами и оппозиционерами. После этого новые правители занялись тем же, чем занимались прежде – разграблением государства. Только, переместившись со вторых ролей на первые, они стали делать это с удвоенным рвением и с гораздо большей (для себя) результативностью. Что получили с этого рядовые украинцы? Ничего!
События в Белоруссии неожиданно для меня показали, что у тамошней оппозиции в условиях тотального террора есть признанные большинством населения лидеры. Вокруг которых все и объединились. Если бы не поддержка Путина, Лукашенко сегодня ходил бы на допросы. Многие считают, что для его свержения надо было тогда активнее прибегать к насилию. Но неорганизованное стихийное насилие обычно или используется кем-то из провластных элит для своих дворцовых рокировок, или приводит к власти людей, все вопросы потом пытающихся решить одним лишь насилием. Они просто ничего другого не умеют. Это – как большевик Петерс, который после революции курировал в ВЧК железные дороги. Нет угля: надо расстрелять десять первых попавшихся под руку – и уголь появится. Сломался паровоз: расстрелять машиниста, а его помощники после этого расшибутся в лепёшку, чтобы запустить паровую машину.
Так много лет правили Советским Союзом, так до сих пор правят Северной Кореей. Поэтому в стране, где можно собирать три урожая в год, в 21-м веке свирепствует голод.
Вот что реально надо было сделать белорусским оппозиционерам – попытаться начать диалог с вояками и силовиками. Лишившись их поддержки, режим Лукашенко пал бы в несколько дней. А призывать обывателей выходить на улицы с коктейлями Молотова и охотничьими ружьями – это глупость. И хорошо, что никто не пытался этого делать.
Лукашенко подавил выступления. Но это была лишь репетиция. Страна под его руководством уверенно погружается в ту же задницу – а, значит, рано или поздно, народ снова выйдет на минские улицы. Жизнь становится дороже и тяжелее – это всех и всегда напрягает.
Собственно, для того, чтобы править долго и счастливо, надо просто накормить свой народ. Когда жители страны видят, что они живут лучше всех своих соседей – они не бунтуют. Они радуются, что им удалось родиться в таком хорошем месте, в такое удачное время.
Бунт – это всегда от неумения руководителей нормально, удовлетворительно делать свою работу. Хотя бы на троечку.