Валерий Авдерин: Про картошку
Последнее лето было дождливым – и это повлекло за собой неурожай картофеля. Собрали его мало, да и тот, что собрали – часто плохой и нелёжкий.
Я уже привык, что даже в магазинах в последние годы можно было купить нормальную картошку. А тут в праздники зашёл в «Перекрёсток» - картошки вообще нет. Никакой.
На рынке картошка была только у одной торговки – от 70 до 150 рублей за кг. Купил за 70. Красивые клубни внутри оказались чёрными.
Цена 70-80 рублей за килограмм далеко не отборных плодов земли русской стала обычной даже для супермаркетов.
Неурожайные годы бывали и в советские годы. То неурожай кабачков, то неурожай яблок… Это для сельского хозяйства нормально. Что хорошо для одной культуры – для другой может быть труднопереносимо.
Но за постсоветские годы мы, вроде бы, интегрировались в мировой продовольственный рынок. Пусть в России не растут ананасы – какая проблема купить их где-то и завезти в страну.
То же и с картошкой. Нет своей – купить в Египте, Израиле или Пакистане… Чего родилось много – продаёшь. А чего не хватает – покупаешь.
Но торговать гнилью за 100 рублей…
Помню, такая же история была в 2011-м году.
В Москве на рынке средненькую картошку продавали от двух евро. А прилетел в Испанию – 20 евроцентов за кило отборного картофеля на рынке в Малаге.
Почему же российские торговцы не закупались в Испании?
Потому что им не давали.
Роспотребнадзор во главе с тогдашним шефом Онищенко объявил, что весь импортный картофель по всему свету заражён плесенью, грибком, колорадским жуком и долгоносиком. И запретил его ввоз в страну. Чтобы отечественные сельскохозяйственные олигархи смогли продать свою гниль по десятикратным ценам.
Похоже, подобная история повторяется и сегодня. Других объяснений нынешнему картофельному дефициту я не нахожу.
Нашёл у себя в архиве фотку, сделанную в начале 2016-го года.
Московская сеть супермаркетов «Пятёрочка». Выкладка картофеля пяти видов. Развесной: за 7,90; 11,85 и красный - 19,95. Фасованный: 2,5 кг за 64,95 и 5 кг за 79 рублей.