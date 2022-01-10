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10 января 2022, 17:04
Валерий Авдерин: На уровень жизни диктаторов санкции не влияют
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Валерий Авдерин: На уровень жизни диктаторов санкции не влияют

Валерий Авдерин: На уровень жизни диктаторов санкции не влияют

ЕЭС и Америка едва успевают вводить санкции против России и Белоруссии. Речь идёт о персональных санкциях против путинского окружения, об ограничении кредитов поставок стратегических материалов. Замечу, что сыра и оливок это не касается. Сыр и оливки российское руководство запретило закупать в определённых странах в ответных контрсанкциях. Надо же было чем-то ответить. А прекратить поставки в Америку ноутбуков и смартфонов Россия не может. Поскольку почти всю высокотехнологичную продукцию (вплоть до утюгов, тостеров и миксеров) сама закупает за рубежом.

Ну, кто-то остался без любимого сыра. Переживёт. Пусть радуется, что мы-таки хоть как-то сумели насолить американцам и западноевропейцам.

Что санкции влияют на уровень жизни в попавших под них странах – это однозначно. Ещё они тормозят развитие науки, промышленности, снижают внешнеторговый (и не только) оборот, поступления в бюджет…

Выходит, у руководителей попавших под санкции стран появляются основания задуматься и изменить своё поведение?

А вот здесь – хренушки.

Демократические страны под санкции не подпадают. А подпадают сплошь пещерные диктатуры. Где люди и без этого не избалованы изобилием. И, вы думаете, что какого-то диктатора волнует, что его подданные будут жить хуже и есть меньше? Ни одного диктатора это не волнует. Иначе эти люди не были бы диктаторами.

Пускай полстраны умирает с голоду. Диктатор и в такой ситуации будет ложками есть икру, закусывать её шоколадом и запивать самым дорогим коньяком. Новое дорогое авто, соболью шубу, ананасы и сорок сыров для выбора ему привезут хоть на подводной лодке. И не важно, сколько это будет стоить.

Вы думаете, очередные западные санкции по поводу ядерного оружия и баллистических ракет хоть как-то повлияли на уровень жизни и аппетит северокорейского диктатора Ким Чен Ына? Он по-прежнему радует себя заморскими деликатесами и пьёт самые дорогие импортные вина.

В блокадном Ленинграде, когда его жителям выдавали на сутки 125 граммов суррогатного хлеба (это смерть!) – секретари обкома и горкома ели колбасу и балыки, лакомились привезёнными им на самолёте грушами и персиками.

В этом суть любой диктатуры. Есть народ, который может подыхать с голоду. И есть диктатор и его окружение, для которых всегда всего будет вдоволь. У всех отберут – им отдадут.

Санкции здорово снизили уровень жизни россиян и белорусов и продолжают снижать их дальше. Но на жизни Лукашенко, Путина, Шойгу, Лаврова.., на жизни их жён и любовниц они не отражаются абсолютно никак.

Это – как в старом советском анекдоте. Где сын спрашивает: Папа, с завтрашнего дня водка подорожает вдвое. Наверное, ты будешь меньше пить?

- Нет, сынок. Просто вы будете меньше есть.

Значит ли это, что санкции бесполезны? Нет. Санкции, пусть даже ценой разрушения экономики, замедляют создание и производство новых видов оружия и хоть как-то смиряют агрессивные порывы тех, кто им подвергнут.

Для остального мира – это самый дешёвый способ воздействовать на ситуацию. Смешно утверждать, что у России есть хоть что-то, без чего остальной мир не проживёт. В конце концов, российский газ с нефтью можно за год-другой полностью заменить саудовским. И просто забыть о существовании такой страны, как Россия. Пусть даже она занимает восьмую часть земной суши.

Вопреки утверждениям казёных и провластных СМИ, никто на Россию нападать не собирается. От неё просто все отвернутся. И будет ещё одна Северная Корея – только очень большая.

Заметьте, даже на Северную Корею никто не нападает. Хотя её могли бы раздавить очень быстро. И она доставляет огромную головную боль и Штатам, и Китаю, и Японии… Но, просто уже не те времена. И другие традиции взаимоотношений.

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