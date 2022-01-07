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07 января 2022, 21:55

Автомобильные прогнозы на 2022 год

Китайские машины в топах продаж, Киа Рио за два миллиона и уход брендов из России

Автомобильные прогнозы на 2022 год

Уходящий 2021 год подарил нам такой автомобильный опыт, которого не было последние лет десять уж точно. Рынок начал стрессовать из-за нехватки комплектующих еще в начале года, и уже весной цены на новые авто активно полезли вверх. За новыми авто быстро подтянулась и вторичка, которая выросла по ощущениям где-то на 25-30% стоимости буквально за 8-9 месяцев.

То ли еще будет, ведь 2021 год только заложил основу для дальнейшей эволюции рынка. Цены поднялись и продолжат расти - это мы уже поняли, но что будет дальше? Ответить на этот вопрос однозначно может только небесная канцелярия, а я сделаю несколько своих прогнозов в преддверии нового года. Прогнозы не слишком радужные, поэтому буду рад, если они не сбудутся хотя бы частично...

За 2021 год доля китайских авто среди всех продаваемых новых машин составила 7%. Это абсолютный рекорд за всю историю продаж китайских брендов на российском рынке. И несмотря на то, что пока эти семь процентов выглядят весьма незначительно, в следующем году вполне можно ожидать, что китайский автопром займет вплоть до 20% рынка.

Дело в том, что китайцы производят авто с хорошим оснащением по опциям и продают их чуть дешевле, чем концерны других стран. Кроме того, они навязывают меньше допов, потому что пока их машины в целом менее востребованы, чем «корейцы» или «немцы». Но это только пока. В свое время ведь и корейские автомобили никто не рассматривал всерьез. Прошло двадцать лет, пока они превратились из непонятной альтернативы японским авто в лидеров рынка, которыми они являются сейчас.

Китайский автопром начал активно заходить на российский рынок около десяти лет назад, и до 2021 года никто всерьез не рассматривал их к покупке. Конечно, Амулеты и QQ покупали в небольших количествах из-за их бросовой цены, но все же качество машин было на порядок ниже аналогов других брендов. Сейчас же китайцы предлагают вполне конкурентоспособный продукт. Хавал Джолион уже на пятом месте в списке самых продаваемых кроссоверов: это ли не явное свидетельство того, что Поднебесная отвоевывает российский рынок?

Разумеется, китайцы начнут править балом не просто так, а только в случае продолжающегося подорожания автомобилей. Сейчас со всеми дилерскими допами бюджетная иномарка В-класса в средненькой комплектации стоит полтора миллиона рублей, аналогичный по классу кроссовер - два миллиона. Не удивлюсь, если к концу 2022 года за Киа Рио будут просить уже два миллиона рублей, а Селтос с Кретой и вовсе перешагнут эту границу.

На это фоне многие бренды просто не выдержат конкуренции и могут уйти с рынка. Корейцы останутся, китайцы, наоборот, подвигают всех и пытаются залезть в обойму, ВАГ, очевидно, тоже выстоит. А вот другие концерны, которые не слишком заинтересованы в российском рынке, могут и вовсе его покинуть. Первая на очереди в этом списке Хонда: последние машины приедут в дилерские центры в марте 2022 года, после чего бренд будет постепенно выходить из страны.

Сузуки тоже вполне может последовать за ней, дальше на очереди более популярные Мазда и Митсубиси. В общем, под удар попадут японские бренды, у которых в России не представлен широкий модельный ряд, а следовательно их продажи невелики. Да и вообще есть опасения, что продажи авто среднего класса упадут. В почете будут бюджетные и премиальные авто, а вот средний класс явно потерпит убытки. Ведь как известно, в любой кризис прослойка людей со средними доходами истончается, а бедных и богатых становится все больше, но, к сожалению, не в равной пропорции.

Как думаете вы, что будет с автомобильным рынком в 2022 году? Подождать осталось недолго, скоро сами все узнаем!

Источник - Яндекс.Дзен - Владимирский тяжеловоз

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