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07 января 2022, 11:22
Константин Сонин: А было ли государство?
Сонин Константин

Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ

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Константин Сонин: А было ли государство?

Константин Сонин: А было ли государство?

«Казахский национальный проект» закрыт – в том же смысле, как закрыты проекты «Абхазия как часть грузинского государства», «Приднестровье как часть молдавского государства» и «Донбасс как часть украинского государства». Конечно, это может поменяться, но в нашей текущей реальности Казахстан будет страной, политически подконтрольной России.

Утративший популярность и поддержку диктатор, обращающийся к другой стране за материальной, военной и полицейской помощью, чтобы продлить свою власть? Это случалось – и во время холодной войны, и в Африке, и в прошлом году, когда Лукашенко удержался после провала на выборах и огромных протестов с российской помощью. Но чтобы за внешней полицейской помощью обратилась богатая страна, со сложившейся элитой и чтобы нужда возникла в связи с относительно небольшими, малоорганизованными протестами? Такого не бывает.

И причина, боюсь, в том, что не надо было считать государством то, что государством не являлось.

Множество комментаторов правильно указывает на риски нашей страны в связи с использованием войск для подавления протестов в Казахстане. Я сам противник использования российских войск для полицейских операций за рубежом – это фактор внутренней нестабильности для России. Но в данном случае трудно к чему-то придраться – президент страны пригласил российские войска для наведения порядка. Это было сделано в рамках ОДКБ, структуры до января 2022 г. номинальной, но созданной именно для этих целей. Разве есть причины сомневаться в добровольности участия Казахстана? В добровольности приглашения российских войск президентом Токаевым? Те, кто вспомнил «доктрину Брежнева», оправдавшую введение войск в Прагу, должны также видеть принципиальное различие. И в Венгрию в 1956-м, и в Чехословакию в 1968-м войска входили против воли правительств этих стран. В Казахстан в 2022 г. войска входят по просьбе правительства.

Главная, фундаментальная причина произошедшего – не надо обманываться – вовсе не Россия и не российская внешняя политика. Как показали события последних дней, за тридцать лет в Казахстане не было построено полноценное государство. Не «демократическое» (про это никто не сомневался), не «современное» (про это были разговоры двадцать лет назад), а просто государство, способное справляться с недовольством граждан. Главный механизм борьбы с недовольством граждан – подотчётность политического руководства гражданам (через конкурентные выборы как в развитых странах, внутрипартийную конкуренцию как в Мексике ХХ века или Китае до недавнего времени, местные выборы как в некоторых диктатурах) – в Казахстане создан не был. В этом никто и не сомневался – Казахстан и не выглядел демократической страной. Бессменному лидеру рисовали 95–98 процентов. Но и механизмов авторитарного контроля, просто нормальных «силовиков» за тридцать лет создано не было. В каком смысле существует суверенное государство, если оно не может справиться – уступками ли, реформами ли, силой ли – с неорганизованными экономическими выступлениями?

Казахстан стал отдельной страной тридцать лет назад, после распада СССР. Все эти тридцать лет страной правил один и тот же человек, Нурсултан Назарбаев, последний лидер Казахстана как части СССР. За эти тридцать лет Назарбаев проделал классический путь диктатора из страны третьего мира: консолидация власти и наведение порядка, поддержка прогресса и реформы, закрепление личной власти, устранение оппозиции и институтов подотчётности, отмена реформ, застой, разрастание «семьи» и коррупции, культ личности, война с бывшими сподвижниками, физическое дряхление, передача власти «номинальному преемнику» и потом, если дожил, реальная потеря власти на фоне институциональной разрухи и кризиса, до которого довёл страну. Назарбаев пополнил бесконечный список Стресснеров, Трухильо, Мугабе, Маркосов; Ли Кван Ю так и остаётся единственным исключением из десятков и сотен одинаковых «долгожителей».

Как это всегда бывает в период взлёта, удачи объясняются мудростью проводимой политики. Назарбаев якобы был тонким политиком, державшим Москву на расстоянии вытянутой руки, пытавшимся налаживать связи с Западом и Китаем, чтобы балансировать влияние России. Может быть, когда-то и пытался. Но последние десять лет прошли в заботе исключительно о сохранении себя у власти – и вот результат. Всё, что было сделано в плане «многовекторности», смыто в унитаз. Не надо недооценивать последствий января 2022 г. для «казахского национального проекта» – построения казахского государства. В том виде, в котором этот проект существовал в течение тридцати лет, закрыт. Хорошо или плохо – не мне судить, и я могу легко представить насколько разными будут ответы на этот вопрос. Но проект закрыт – в том же смысле, как закрыты проекты «Абхазия как часть грузинского государства», «Приднестровье как часть молдавского государства» и, боюсь, «Донбасс как часть украинского государства».

Конечно, это может поменяться после каких-то войн и революций.

Но в нашей текущей реальности Казахстан будет страной, политически подконтрольной России.

Меньше, чем Венгрия и Чехословакия зависели от СССР (политические режимы там напрямую были связаны с русскими войсками), но больше, чем, скажем, Армения и Туркмения сейчас. Больше из-за значительной доли русского населения в Казахстане – это приведёт к «денационализации» нынешней политической элиты, в которой русские были практически не представлены. 

В этой констатации («январские события 2022 г. показали провал проекта построения национального государства в Казахстане после 1991 г.») нет ничего приятного. Казахстан находится на уровне самых богатых стран бывшего СССР и является лидером по экономическому прогрессу за тридцать лет! Многие реформы были передовыми и во многих отношениях страна была идеальным примером догоняющего развития, ориентирующейся на лучшие мировые образцы. Инвесторы были в восторге. Это была единственная страна бывшего СССР, где принадлежность к политической элите уже в начале XXI века требовала образования в лучших университетах мира! Но, может быть, теперь нужно смотреть на это по-другому – за нефтедоллары покупались не институты, а их имитация, не образование, а корочки? Как показали события 2022 г., элита, так современно выглядящая, пока всё шло хорошо, не выдержала теста.

Каждый экономист знает присказку: «Предсказывать сложно, а особенно сложно предсказывать будущее». Примера богатой нефтью, высокообразованной страны с огромной территорией, обратившейся к соседям за силовой поддержкой против обычных уличных протестов, я не знаю. Плохие сценарии нарисовать легко – например, ситуацию, когда Россия втянется в борьбу с национально-освободительным движением. Или когда внутренняя борьба – при слабом нынешнем лидере, конечно, появятся новые претенденты на престол – выльется в «борьбу крыш» с новыми геополитическими игроками, тем же Китаем. Труднее нарисовать сценарий оптимистический. Но это, быть может, просто от недостатка воображения?

Источник - «Россия в глобальной политике»

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