Меню
В мире
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
Авторская колонка
06 января 2022, 18:00
Сергей Наследков: Каждый из «игроков» играет в свою игру - кто в шахматы, кто в шашки, а кто в «чапаевца»
Наследков Сергей

Политтехнолог

Все авторы

Сергей Наследков: Каждый из «игроков» играет в свою игру - кто в шахматы, кто в шашки, а кто в «чапаевца»

Сергей Наследков: Каждый из «игроков» играет в свою игру - кто в шахматы, кто в шашки, а кто в «чапаевца»

Если бы я был конспирологом, написал бы вчера вечером телегу: «О чем на самом деле договорились Путин с Байденом(?)» Ярко, броско, неожиданно. Повысил бы цитируемость своего телеграм-канала. Но телеграм-канала у меня нет, и я сам не конспиролог. Страдал одно время этим заболеванием головного мозга, но вылечился — спасибо преподавателям с истфака, неплохо учили.

Зато множество экспертов по внешней политике так и не воспользовались шансом промолчать! Сколько вчера было написано про «сороссоросцэрэу, англичанка гадит и методичка сотоНато»! И ладно бы вечерние мудозвоны на зарплате отписались. У них работа такая, понимаем. Нет, многие коллеги не сдержались, поделились своими откровениями с городом и миром.

«Все, мол, понятно, америкосы, заговор и Большая Игра». Очень бы хотелось спросить у уважаемых аналитиков, в чем именно состоят отличия между казахскими субэтносами? Сколько казахских кланов они знают? Какие ресурсы и в каком регионе контролируют эти кланы? А силовые структуры, в каких из них какой клан влиятельнее? Кто контролирует наркотрафик? Какие течения в исламе имеют влияние? Насколько оно сильно в разных регионах? Что с радикалами? Сколько их на самом деле? Кто им симпатизирует в элите? А чем владеет тамошняя «семья»? Чем напрямую, а чем — опосредованно? Кто из лиц, принимающих в Нур-Султане решения, получает зарплату в ExxonMobil, а кто — в Chevron? Кто именно в тамошнем правительстве лоббировал изменения в ценообразовании на газ, с чего все началось? Кто был конечным бенефициаром такого решения?

Может стоило бы получить ответы на эти и подобные вопросы, прежде чем публиковать умозаключения «космического масштаба и космической же глупости»?

А если кому-то так нравится представлять себе мировую политику в виде шахматной партии, то я предлагаю немного дополненную версию. Представьте себе восемь пересекающихся плоскостей («шахматных досок») по вертикали и восемь по горизонтали. Эдакий 3D куб. И на каждой из этих 64-ех досок одновременно идет партия. Причем каждый из «игроков» играет в свою игру: кто в шахматы, кто в шашки, а кто в «чапаевца». Вот такая модель будет релевантнее для любого описания политического процесса, уверяю.

Сейчас на главной
Казахстанские силовики пригрозили участникам протеста ликвидацией
протесты в казахстане
Казахстанские силовики пригрозили участникам протеста ликвидацией
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предупредило участников протеста ликвидацией в случае оказания вооруженного сопротивления силовикам
Власти Казахстана из-за протестов приостановили въезд иностранцев в страну
протесты в казахстане
Власти Казахстана из-за протестов приостановили въезд иностранцев в страну
В распоряжении кабмина говорится, что граждане других стран не смогут попасть в Казахстан самолетом и любым другим транспортом, а также пешим путем
Вице-спикер Госдумы и его жена оказались владельцами почти 200 гектаров земли
имущество чиновников
Вице-спикер Госдумы и его жена оказались владельцами почти 200 гектаров земли
Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой («Единая Россия») и его вторая жена Лидия Буквинова оказались владельцами земли в несколько десятков гектар
В Казахстане в ходе протестов пострадали более тысячи человек и погибли 13 силовиков
Казахстан
В Казахстане в ходе протестов пострадали более тысячи человек и погибли 13 силовиков
В Казахстане в ходе протестов, которые начались из-за повышения цен на газ, пострадали более тысячи человек. Из них 400 человек были госпитализированы
Авторская колонка
Война с колёс или Быстрый Хайнц и его ученики
В советские годы часто приходилось слышать, что Советский Союз в июне 1941-го года не готовился к войне… Поэтому мирно спящие военные аэродромы и всё такое. Однако… Готовился, ещё как готовился! Вся беда была в том, что он готовился не к той войне, которая на него надвигалась
Авдерин Валерий
В Алма-Ате началась спецоперация по подавлению протестов
Казахстан
В Алма-Ате началась спецоперация по подавлению протестов
В Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация военных с целью подавления протестов, которые начались в Казахстане сразу после Нового года из-за двукратного повышения цен на газ
В Казахстане манифестанты захватывают аэропорты и редакции СМИ
Казахстан
В Казахстане манифестанты захватывают аэропорты и редакции СМИ
Весь сегодняшний день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, а самолеты летают в штатном режиме. Теперь же в службе безопасности аэропорта заявляют, что объект захвачен протестующими
Элита и правительство покидают Казахстан
Казахстан
Элита и правительство покидают Казахстан
Telegram-канал KazTAG со ссылкой на свои источники сообщает, что из аэропорта Алма-Аты только в первой половине 5 января совершили вылет от пяти до шести бизнес-джетов. Еще один частный самолет вылетел из Нур-Султана
Президент Казахстана на фоне протестов отправил правительство в отставку
Казахстан
Президент Казахстана на фоне протестов отправил правительство в отставку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января подписал указ об отставке правительства на фоне массовых протестов и беспорядков в стране, которые начались из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ
Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение из-за протестов
протесты в казахстане
Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение из-за протестов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алма-Ате и в Мангистауской области в связи с массовыми протестами в стране, которые начались из-за роста цен на сжиженный газ
Легальное самодурство
КХЛ
Легальное самодурство
Его уже успели назвать хоккейным Моуринью, но пока это решение больше похоже на высшую точку дилетантского подхода к управлению. Что за новости — Роман Ротенберг стал новым главным тренером СКА! А впрочем, новости ли это?
Авторская колонка
Омикрон — явно не последний сюрприз коронавируса
По интернету разлетелась страшилка про новый крайне опасный вариант B.1.640.2, который активно распространяется по Франции, уже обнаружен в Великобритании, успел уложить в больницу уже 952 человека, среди которых аж 315 на ИВЛ.
Драган Александр
В новом году вступил в силу договор о крупнейшей в мире зоне свободной торговли
торговля
В новом году вступил в силу договор о крупнейшей в мире зоне свободной торговли
С 1 января 2022 года вступил в силу договор о зоне свободной торговли «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП). Российская Федерация в этот договор не входит
Во Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями
коронавирус
Во Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями
Специалисты французского Института инфекционных заболеваний (IHU) сообщили, что у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали «нетипичную комбинацию»
В Москве во время гуляний в новогоднюю ночь несколько человек лишились телефонов
кража
В Москве во время гуляний в новогоднюю ночь несколько человек лишились телефонов
Во всех случаях речь идет о краже iPhone последней подели. Телефоны были украдены из внешних карманов верхней одежды потерпевших
В Петербурге 2 января ввели систему QR-кодов в магазинах и ресторанах
QR-коды
В Петербурге 2 января ввели систему QR-кодов в магазинах и ресторанах
Теперь при посещении торговых точек и предприятий общепита необходимо будет предъявить QR-коды, которые могут получить привитые от коронавируса и переболевшие граждане
Авторская колонка
Нас растили борцами
В советские времена нам в детском саду, в школе, в пионерлагере постоянно внушали, что мы все должны расти борцами. Против узких брюк, против слишком коротких юбок, против бас-гитар и иностранных песен. Мы должны были быть принципиальными и не поддаваться на провокации всяких буржуазных националистов, сионистов и западных спецслужб
Авдерин Валерий
Президент уволил из СКР следователя по «болотному» делу и делу ФБК
СКР
Президент уволил из СКР следователя по «болотному» делу и делу ФБК
Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении следователя Следственного комитета Рустама Габдулина. Об этом сообщает в своем телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин. При этом на сайте Кремля данный указ опубликован не был