Сергей Наследков: Каждый из «игроков» играет в свою игру - кто в шахматы, кто в шашки, а кто в «чапаевца»
Если бы я был конспирологом, написал бы вчера вечером телегу: «О чем на самом деле договорились Путин с Байденом(?)» Ярко, броско, неожиданно. Повысил бы цитируемость своего телеграм-канала. Но телеграм-канала у меня нет, и я сам не конспиролог. Страдал одно время этим заболеванием головного мозга, но вылечился — спасибо преподавателям с истфака, неплохо учили.
Зато множество экспертов по внешней политике так и не воспользовались шансом промолчать! Сколько вчера было написано про «сороссоросцэрэу, англичанка гадит и методичка сотоНато»! И ладно бы вечерние мудозвоны на зарплате отписались. У них работа такая, понимаем. Нет, многие коллеги не сдержались, поделились своими откровениями с городом и миром.
«Все, мол, понятно, америкосы, заговор и Большая Игра». Очень бы хотелось спросить у уважаемых аналитиков, в чем именно состоят отличия между казахскими субэтносами? Сколько казахских кланов они знают? Какие ресурсы и в каком регионе контролируют эти кланы? А силовые структуры, в каких из них какой клан влиятельнее? Кто контролирует наркотрафик? Какие течения в исламе имеют влияние? Насколько оно сильно в разных регионах? Что с радикалами? Сколько их на самом деле? Кто им симпатизирует в элите? А чем владеет тамошняя «семья»? Чем напрямую, а чем — опосредованно? Кто из лиц, принимающих в Нур-Султане решения, получает зарплату в ExxonMobil, а кто — в Chevron? Кто именно в тамошнем правительстве лоббировал изменения в ценообразовании на газ, с чего все началось? Кто был конечным бенефициаром такого решения?
Может стоило бы получить ответы на эти и подобные вопросы, прежде чем публиковать умозаключения «космического масштаба и космической же глупости»?
А если кому-то так нравится представлять себе мировую политику в виде шахматной партии, то я предлагаю немного дополненную версию. Представьте себе восемь пересекающихся плоскостей («шахматных досок») по вертикали и восемь по горизонтали. Эдакий 3D куб. И на каждой из этих 64-ех досок одновременно идет партия. Причем каждый из «игроков» играет в свою игру: кто в шахматы, кто в шашки, а кто в «чапаевца». Вот такая модель будет релевантнее для любого описания политического процесса, уверяю.