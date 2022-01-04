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КХЛ
Лев Лукин
«Чемпионат.com»
04 января 2022, 17:07

Легальное самодурство

У Ротенберга есть диплом тренера, но его назначение в СКА — фарс

Легальное самодурство
Фото: championat.com

Его уже успели назвать хоккейным Моуринью, но пока это решение больше похоже на высшую точку дилетантского подхода к управлению. Что за новости — Роман Ротенберг стал новым главным тренером СКА! А впрочем, новости ли это? Экс-глава штаба сборной России и первый вице-президент армейского клуба уже давным-давно подмял под себя все процессы в СКА и сборной, а сейчас просто зачем-то вышел из тени, окончательно и бесповоротно замкнув всё на себе. Возможно, тот факт, что Ротенберга в пылу страстной борьбы за власть в российском хоккее перед Олимпиадой всё-таки отодвинули от сборной России, ускорил его коронацию в СКА. Так или иначе, в петербуржском клубе Роман Борисович теперь официально царь и бог, но новость это только для тех, кто совсем не следит за событиями в отечественном хоккее.

Путь Ротенберга к тренерству — это, конечно, большое читерство и самодурство. К этой должности он пришёл во многом из-за искренней любви к хоккею, но без фамильной состоятельности и обширных связей никакого Романа Ротенберга в хоккее не было бы и вовсе. Хоккейное сообщество — очень узкий и консервативный круг, в котором почти невозможно добиться успеха и уважения тем, кто хоть что-то не показал в своё время на льду. У Ротенберга, прямо скажем, изначально был мощный оберег от косых взглядов матёрых профессионалов, поэтому свою карьеру в хоккее он выстраивал спокойно и безмятежно. В роли хоккейного менеджера Ротенберг в короткий срок совершил головокружительный взлёт. Из функционера, занимавшегося исключительно организационными моментами жизни национальной сборной, Роман Борисович превратился в главного человека в главной команде страны, которая со временем стала его личной игрушкой. В СКА же власть Романа Борисовича априори была безгранична, и хотя никаких высоких спортивных результатов в последнее время оба детища Ротенберга не показывали, но что ему мешало и дальше спокойно сидеть в VIP-ложе и довольствоваться ролью серого кардинала? Но нет, Ротенберг захотел стать тренером. И при этом — совершенно легально. Да, я не раз называл главной проблемой Романа Борисовича неуёмное желание объять необъятное и лично заниматься вообще всем, вместо того чтобы окружить себя профессионалами, оставив лишь руку на пульсе контроля. И его новая должность главного тренера в клубе КХЛ в этом контексте выглядит как апофеоз сюрреализма, как высшая точка дилетантского подхода к управлению. Но суть-то в том, что Ротенберг — дипломированный тренер!

Да, Роман Борисович основательно подготовился к новой роли. Он не просто максимально внедрился во все хоккейные процессы, но и получил профильное образование — в мае 2019-го он стал выпускником Высшей школы тренеров омского СибГУФК. Это одна из самых известных в России тренерских школ, выпустившая немало известных специалистов. Например, Игорь Никитин, Дмитрий Рябыкин, Антон Курьянов, Андрей Тарасенко, Анатолий Емелин, Виталий Прохоров. У Ротенберга были все вводные, чтобы стать слушателем (высшее образование, опыт работы в спортивной сфере, 125 тысяч рублей на оплату годового обучения), он отучился 8 месяцев на очно-заочной форме, прослушал 910 часов различных дисциплин (в основном по удалёнке) и в конце концов сдал выпускную квалификационную работу. Так что тут не придраться. Другое дело, что успех реальной работы наставника будет определять, конечно, не «корочка», а знания, опыт и талант, и именно поэтому новое назначение Романа Борисовича воспринимается с такой гигантской долей скепсиса.

Человек хотел стать тренером — человек им стал. Ещё в прошлом сезоне, когда Ротенберг лично подменил подхватившего ковид Брагина на лавке СКА, стало понятно, что у этой истории будет продолжение, и вот — момент выбран. Не знаю, почему именно сейчас, накануне плей-офф, но точно уверен, что выход Ротенберга из тени — это в первую очередь его громадный риск. А уже потом, если угодно — цирк, фарс, самодурство. Впрочем, если у Ротенберга что-то получится, то применять уничижительные эпитеты в оценке его деятельности и не придётся, а Роман Борисович останется первым в истории нашего хоккея великим комбинатором. Хоккейным Жозе Моуринью, как выразился Рене Фазель. Верю ли я в это? Честно — нет. Но это уже неважно, ведь ставки сделаны, а на кону стоят вещи, которыми рискует только новый главный тренер СКА.

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