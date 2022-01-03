Валерий Авдерин: Нас растили борцами
В советские времена нам в детском саду, в школе, в пионерлагере постоянно внушали, что мы все должны расти борцами. Против узких брюк, против слишком коротких юбок, против бас-гитар и иностранных песен. Мы должны были быть принципиальными и не поддаваться на провокации всяких буржуазных националистов, сионистов и западных спецслужб. Последним нельзя было продаваться ни за какие деньги. Только почему-то они меня игнорировали всю мою жизнь. И ни разу ничего не предлагали. Даже обидно.
Из сегодняшних газет и новостей я снова узнаю, что западные спецслужбы заполонили своими агентами абсолютно всю страну. Что они вербуют каждого и всех. От паралитиков в доме престарелых, до младенцев в яслях. И лишь меня, как всегда, игнорируют.
В годы моей молодости в стране регулярно проводили митинги. Где-нибудь в Магадане десятки тысяч человек приводили среди рабочего дня на главную площадь и требовали поддержать Анджелу Дэвис в её борьбе против американского правительства. Работяги стояли два часа под моросящим дождём и считали, сколько денег они не досчитаются в зарплату. Многие ведь были на сделке. Вечером из новостной программы «Время» вся страна узнавала об этом митинге. И только Анджела Дэвис, предположу, до сих пор не подозревает о существовании такого города.
А расистам Претории было начхать на гневное осуждение их режима трудящимися Химок и Владивостока.
На маленького ребёнка всегда производит впечатление большая толпа скандирующих что-то (не важно даже - что) взрослых. Но уже к середине школы до меня стало доходить, что вся эта борьба – всего лишь разновидность очковтирательства. И что все митинги, собрания, резолюции – лишь способ для организовывающих их людей изобразить видимость работы, оправдать свои увесистые зарплаты и льготы.
Можно было набирать очки, протестуя против строительства атомной электростанции, скажем, в Бразилии. Мол, это нарушает права местных индейцев.
Но, если бы я рискнул протестовать против строительства АЭС где-то в СССР, напротив моего дома, мне бы сперва надавали по шее менты, а потом ещё несколько месяцев мурыжили психиатры. Мои права в моей стране никогда никого не интересовали.
Сегодня же мне целый день рассказывают, как плохо жить в Америке и Украине. Интересно, а на Луне жить лучше? Ведь там: то холодно, то жарко. А ещё очень, очень пыльно.
Как подумаю про людей, которые организовывают всякие ура-патриотические сборища и информационные кампании… Про Симоньян, которой на её «Россию сегодня» выделили почти 30 миллиардов казённых рубликов…
Мне кажется, я гораздо креативнее всех этих людей. И такие деньги смог бы потратить с гораздо большим резонансом и отдачей. У меня в голове есть такие идеи… Например, организовать митинг против пятен на солнце. Или сбор в метро подписей против глобального потепления. Хотя, что-то я уже не слышу в Москве про глобальное потепление. Всё чаще и чаще люди говорят про похолодание.
А ещё я бы начал борьбу за обнуление 37-го меридиана. Пусть все координаты по долготе начинаются не с Гринвича, а с Москвы. Когда ввели Гринвичский меридиан, Англия была центром самой богатой в мире империи. А теперь самая передовая и скрепоносная страна – Россия. Я готов отстаивать такие взгляды до хрипоты. Естественно, если кто-то заплатит мне за это нормальные деньги. Типа, как Соловьёву. Чтобы тоже хватило на пару вилл где-нибудь в Италии.