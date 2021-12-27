Арсений Лытарь: Совет по правам без прав
Зачем Путину нужен Совет по правам человека и развитию гражданского общества
Не так давно состоялось очередное заседание Совета по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте Российской Федерации. Да, то самое, на котором произошла жёсткая дискуссия между Путиным и режиссёром Сокуровым. Обычный человек, не погружающийся во все тонкости политического процесса, вряд ли вообще знает о существовании СПЧ или путает его с ЕСПЧ. Так зачем авторитарному режиму нужен орган с таким «демократическим» названием? Кто туда входит? Решает ли он хоть какие-то реальные проблемы?
Совет был создан 6 ноября 2004 года на базе Комиссии по правам человека. Его целями и задачами провозглашалось содействие процессам гуманизации российского общества, информирование президента о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека, подготовка предложений по совершенствованию законодательства, правовое просвещение населения. Этот орган изначально задумывался как консультативный: его решения носят исключительно рекомендательный характер, а члены работают на общественных началах.
В истории Совета было немало спорных и даже скандальных ситуаций. 2 марта 2014 года 27 членов СПЧ заявили о несогласии с разрешением Совета Федерации президенту РФ на использование российских войск на территории Украины. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Совета. После этого инцидента было решено внести поправки в регламент, согласно которым заявления Совета могут приниматься исключительно большинством голосов. 21 октября 2019 года Владимир Путин исключил из состава СПЧ руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, главу ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павла Чикова, профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского и политолога Екатерину Шульман. Был назначен и новый председатель Совета: им стал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, сменивший более либерального Михаила Федотова, который был главой Совета с 2010 года.
Имеет ли СПЧ реальную политическую субъектность? За всё время своего существования он высказал тысячи инициатив по совершенствованию законодательной системы, соблюдению прав человека, но в абсолютном большинстве случаев вся эта бурная деятельность была пустым звуком — власть просто игнорировала очевидные запросы на изменения. Раз в год у членов Совета есть уникальная возможность поговорить с президентом о наболевшем: о пытках заключённых, свободе СМИ, произволе чиновников, давлении на оппозицию. То есть, обо всём том, что волнует человека, который хоть изредка интересуется политической обстановкой в стране. На протяжении часа-двух президент внимательно выслушивает, обсуждает, записывает, даже даёт распоряжения. Но есть ли от этого хоть какой-то реальный толк? Были ли выработаны конкретные действия и шаги для улучшения ситуации? Пожалуй, ответы на эти вопросы мы получим ещё не скоро.
Внимательно изучив состав Совета, мы обнаружим, что правозащитников в истинном смысле этого слова там не так много. Да, есть люди вроде Резника или Сванидзе, но значительное большинство СПЧ состоит из «журналистов», «политических обозревателей» и руководителей НКО, которые к защите прав не имеют практически никакого отношения. Интересен и тот факт, что состав и структура органа формируется исключительно указом президента. Казалось бы, Совет должен состоять из видных общественных деятелей, призванием которых является защита прав человека. Но вот только решать, кого включать, а кого нет, будет единолично глава государства, а не сами граждане.
Собственно говоря, никаких реальных полномочий у членов СПЧ как не было, так и нет. Де-факто он существует в качестве демократической ширмы, кое-как прикрывающей авторитарную реальность. Единственный важный инструмент — право посещения СИЗО упразднили ещё несколько лет назад. Но не всё так плохо. Как и любой другой государственный орган, исполняющий функцию имитации бурной деятельности, СПЧ имеет важную роль — публичность. Можно что-то предложить — и это останется без внимания, а можно выступить в СМИ, привлечь активистов, создать общественную дискуссию. Большинство проблем, которые так упорно игнорирует власть, решается именно посредством освещения этих проблем. Как говорится, вода камень точит. В условиях авторитаризма нужно использовать любую возможность.
Мы не можем предугадать: будут ли спящие институты гражданского общества пробуждаться или же, наоборот, деградировать. Нам остаётся лишь наблюдать со стороны, а время покажет.