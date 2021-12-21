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21 декабря 2021, 20:58
Валерий Авдерин: Дорогие вещи вчера и сегодня
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Дорогие вещи вчера и сегодня

Валерий Авдерин: Дорогие вещи вчера и сегодня

Триста лет назад дорогую вещь от дешёвой можно было отличить за километр. По обилию украшений и излишеств. Сегодня зачастую непосвящённый человек запросто может посчитать дешёвую вещь дорогой, а дорогую – дешёвой. Разница в цене между похожими (и даже внешне неотличимыми поддельными) часами может быть в тысячу раз. Причём, более дешёвые часы могут быть намного практичнее и точнее. Несмотря на то, что делались в гонконгской подпольной мастерской. Просто они электронные. А дорогие – это механика. Естественно, механика никогда не угонится в точности за электроникой… Но ведь понты! Человек платит сотни тысяч долларов за то, что они мог бы получить и за 20. Купив, скажем, пластмассовые Кассио.

Иногда переплачивают как раз за функционал. Вот передо мной едет мерсовский Гелендваген. Со своим колхозным дизайном он стоит треть миллиона долларов. За эти деньги можно купить пять (6, 7…) крутых кроссоверов с вдвое большим объёмом салона. За что дерут такие деньги? Машина разрабатывалась для армии – и в неё заложили огромный ресурс надёжности и живучести. Естественно, такие вещи стоят больших денег. Когда под обстрелами носишься по оврагам и буеракам, всё это порой спасает жизнь. Но зачем это всё в городе? На ровном асфальте. Где этот запас прочности становится ненужным излишеством. Добавляющим машине вес и расход топлива. Опять же – понты!

Или одежда. Нынче как раз дешёвый гардероб часто блистает обилием пластиковых стразов и машинных вышивок. А дорогой костюм – он предельно прост и скромен. Блеклые цвета, простой крой, полное отсутствие декоративных украшений. Зато: фантастически дорогой материал, продуманная конструкция, тщательная штучная подгонка…

Не всякий это оценит… Но всякие обычно такого и не видят. Женщины в костюмах от Kiton за половину ляма рублями в метро не ездят и в Мак-Дональдсе не обедают. Личный водитель забирает их из дома на Рублёвке и высаживает в двух шагах от офиса. Её видит в день максимум два-три десятка человек. А все, кто представляет для неё интерес, в таких материях хорошо ориентируются. Они-то знают, что почём.

Триста лет назад богатый человек гулял по рынку или бульвару (ехал верхом на лошади) в окружении многих слуг – и все ему завидовали. Нынешних олигархов из случайной публики даже мало кто видит. Нет уже необходимости производить впечатления на всех подряд. Богатые обычно крутятся в окружении себе подобных. Покупающих одежду у тех же производителей, в тех же магазинах, по тем же, известным им, ценам. Поэтому сегодняшние богатеи предпочитают вещи удобные вещам заметным, броским. И работающие на них дома мод это учитывают.

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