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14 декабря 2021, 17:44
Андрей Андриянов: Фотофиксация автоматическая и не очень…
Андриянов Андрей

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Андрей Андриянов: Фотофиксация автоматическая и не очень…

Андрей Андриянов: Фотофиксация автоматическая и не очень…

Как и любая бюрократическая машина, карающие органы стремятся к уменьшению объема возложенной на них работы и увеличению показателей. ГИБДД и всякого рода административные комиссии тут не исключения. Вооружив москвичей мобильным приложением «Помощник Москвы», а жителей Республики Татарстан «Народным инспектором», блюстители порядка заметно увеличили поступления в казну за счет людей с активной социальной позицией.

Данное положение вещей вызвало праведный гнев привлеченных к административной ответственности водителей, чьи автомобили были застигнуты в момент парковки на зеленой зоне, на тротуаре и других не предназначенных для этого местах. Почитав КоАП РФ, граждане поняли, что их привлекают к ответственности с нарушением порядка привлечения, а значит и вынесенные постановления нельзя назвать законными.

Телефон, даже самый современный, не является средством автоматической фиксации правонарушения. Снимок правонарушения должен проделать долгий путь, что бы в конце превратиться в полноценное постановление. Фото является лишь доказательством, получив которое должностное лицо обязано проделать ряд манипуляций. Во-первых, установить собственника транспортного средства и вызвать его для составления протокола. Если с первой частью при наличии всевозможных баз данных проблем не возникает, то заманить автовладельца для разговора по душам – задача не из легких. Ему нужно направить повестку либо известить телефонограммой. Вероятность появления нарушителя в кабинете инспектора обратно пропорциональна его занятости и желанию. Можно составить протокол и без его участия, но тогда в суде встанет вопрос о надлежащем оповещении, без которого постановление будет отменено.

Во-вторых, если даже из чистого любопытства человек придет по повестке, то далеко не факт, что он не знает 51 статью Конституции и сразу расскажет о том, кто из пяти родственников, вписанных в полис ОСАГО, был за рулем в момент совершения правонарушения. То есть вероятность в течение двух месяцев, а именно столько составляет срок привлечения к ответственности, привлечь кого-либо к ответственности становится небольшой.

Что бы не проходить длинный и порою безрезультатный путь, должностные лица массово штампуют постановления, нарушая вышеописанную законную процедуру. Расчет прост – десять из ста пойдут в суд, пять из них добьются отмены. Причем данные отмены никак не скажутся на финансовом положении лица, выносящего заведомо незаконные постановления. Взыскивать юридические услуги за отмену таких штрафов народ не торопится.

Летом 2019 года Верховный Суд РФ подробно разъяснил, что именно считается автоматической фиксацией.  Основные условия – прибор должен быть стационарно установлен на местности либо в автомобиле и фиксировать  правонарушения без участия человека. После этого у меня была робкая надежда, что нескончаемый поток штрафов иссякнет, но нет… Прекращений дел в судах стало гораздо больше, но штрафодобывающая отрасль не снижает свои обороты. Причем в разных субъектах РФ судебная практика весьма разнообразная, где-то суд первой инстанции дела прекращает, где-то приходится идти в апелляцию и надзор, что опять же под силу только особо мотивированным гражданам.

Уже несколько лет водителей и юристов будоражат слухи о новой редакции прайс-листа экстремальных развлечений на дорогах, сиречь КоАП РФ. МинЮст в 2020 году даже представил проект на общественное обсуждение в ГосДуме, где он подвергся критике и был отправлен на доработку. Недавно ВВП предложил узаконить в новой редакции фиксацию правонарушений на смартфоны, приравняв их к средствам автоматической фиксации. Как будет реализована эта идея – не совсем понятно, какие требования будут к снимкам и видео – не ясно. Никаких оптимистических прогнозов о содержании будущего Кодекса лично я дать не могу. Знаю одно – работы у меня и моих коллег прибавится, ибо «Казна пустеет, милорд»! …

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