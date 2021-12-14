Черчесов пока не рассматривает вариант со сборной Польши
«Не люблю, когда в воздухе витает что-то, чего нет» - ответил Станислав Черчесов, когда его спросили, обращался ли с ним кто-нибудь по поводу работы в сборной России. Бывший тренер сборной России также рассказал о встрече с президентом Польской футбольной ассоциации Цезарем Кулешей.
Разговоры или реальный контракт?
Тема работы Станислава Черчесова в сборной Польши регулярно всплывала в польской прессе в течение некоторого времени. Россиянин упоминается как один из лучших кандидатов на замену Паулу Соузу в случае, если он не сможет пройти на Чемпионат мира 2022 года в Катаре, на который можно будет ставить ставки на https://pro100bet.ru/.
Черчесов сам развеивает сомнения. Он сказал, что никто не говорил с ним о работе в сборной Польши. Он высказался о том, что португальский специалист Пауло Соуза – квалифицированный специалист и вполне способен привести команду в финальный раунд мирового первенства. И вообще, вести разговоры до окончания отборочного раунда о смене тренера некорректно. Также Черчесов сказал, что он находится на родине – в Осетии, и занимается личными делами.
Станислав Черчесова также объяснил, почему он встретился с президентом Польской футбольной ассоциации во время матча «Легии» с «Лестером». По заверению Черчесова, он первый раз встречался с Кулешей. Они останавливались в одном отеле, но не вели разговоры о возможной работе в сборной Польше. Хотя именно после этого события поползли слухи о будущем контракте.
Ближайшие перспективы
Напомним, что сборные России и Польши встретятся в стыковом матче за право выхода в следующий этап отбора на Чемпионат мира в Катаре. Логично предположить, что если поляки не проходят Россию, то вероятность отставки Пауло Соузы существенно увеличивается.
этот счет Черчесов высказался в том смысле, что для каждой амбициозной сборной непопадание в финальный раунд Чемпионата Мира или Европы – это шаг-два назад. Он пожелал успеха Карпину и всей сборной России, но не из-за того, чтобы Польша вылетела, а он стал тренером. Просто хочет видеть свою сборную в финале.