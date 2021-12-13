Меню
Общество
Это наша корова – и мы ее доим!
Авторская колонка
13 декабря 2021, 20:12
Константин Сонин: Антиамериканский РАН
Сонин Константин

Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ

Все авторы

Константин Сонин: Антиамериканский РАН

Константин Сонин: Антиамериканский РАН

Президент РАН Александр Сергеев сказал, что нужно избавляться от «американизации» школьного образования, не уточняя, что именно ему не нравится. Можно списать это просто на политику - хотелось сказать что-то, чтобы быть в одной струе с инвалидами Холодной войны, вот и высказался не подумав. Может быть просто потому, что про школу легко высказываться, не думая, что говоришь - Сергеев же отвечает не за школьное образование, а за институты РАН. Проблемы РАН уже решены - институты и лаборатории, производящие науку низкого уровня уже закрыты, в освободившихся зданиях работают новые лаборатории, ведущие учёные, публикующиеся в мировых журналах, получают высокие зарплаты. Можно заняться начальной и средней школой. Но я думаю, что «политический подтекст» глубже чем, просто желание быть в струе. Две современные вещи в школьном образовании раздражают сторонников прошлого - многообразие и выбор в учебных программах и ЕГЭ. Назвать это «американизацией» - хороший ход в войне за возвращение к прошлому.

Казалось бы, что в современной российской школе «американского»? Ну, уроки труда, которые в советской школе появились под влиянием работ американского философа Джона Дьюи, который не только обосновывал идею трудового воспитания абстрактного, но и создавал сто двадцать лет назад школы, базирующиеся на этих принципах. Ещё, наверное, планшеты, введенные в широкую практику американской фирмой Apple, учебные программы, которые создавались на базе cофта Microsoft (а потом и сотен других фирм). Кроссовки, созданные Nike и Аdidas, и произведённые, наверняка в Китае. Ничего особенного - просто прогресс, движение вперёд. Вряд ли Сергеев агитирует за замёну планшетов на счёты, кроссовок на лапти, и что там, знака производной dy/dx на дЩ/дЫ.

А вот ЕГЭ у человека, который хочет высказаться о школьном образовании, но о нём всерьёз не думал, вызывает резкие чувства и понятно почему. Потому что ЕГЭ, как только появился, сразу же выполнил свою главную задачу - показал ту самую картинку, которую школьные учителя, конечно, знали, но которую широкая публика и политики не хотели слышать. Адекватную, а не фантастическую. Конечно, любой школьный учитель или директор - не из элитных столичных или (не менее элитных!) элитных провинциальных школ - сразу скажет, что многие, значительный процент, школьников заканчивало советскую школу, не умея складывать дроби, с трудом умея читать и, конечно, с нулевыми знаниями химии и физике после многих лет обучения по несколько часов в неделю.

ЕГЭ даёт объективную картину, про которую политики и широкая публика не хотят слышать. Им хочется, чтобы было как в СССР - сложная единая программа и иллюзия, что все всё выучивают. Потому что в СССР, под конец, вся система образования была построена на том, что народу, «человеческих ресурсов», слишком много. Даёшь всем по пять лет химии с физикой, производную в алгебре и т.п. - и ничего, что 95% ничего не понимают и учатся только ничего не понимать. Зато 5% отправятся на естественно-научные специальности в вузы, где к ним ещё несколько раз применят то же самое «завышенные требования как фильтр» и отожмут учёных и инженеров. Проблема в том только, что эту эпоху – «слишком много людей» - в России уже никогда не вернуть. Россиян мало и возвращение советского подхода, «воронки с фильтром», хороших результатов не даст.

Нет НИКАКИХ данных, ни одного серьёзного исследования, которое показывало бы отрицательное влияние введения ЕГЭ на то, что дети выносят из школы. Это не значит, что у ЕГЭ нет отрицательных сторон, см. ниже. А то, что он даёт адекватную, пусть и неприятную, картину - огромный плюс. Отказываться от ЕГЭ - это примерно как запрещать МРТ, КТ, рентген, потому что они могут показать наличие рака...

У ЕГЭ есть очевидный минус - для «верхних квантилей» детей по таланту и упорству, ЕГЭ приводит к усреднению их показателей, недоучёту их специфических преимуществу (как всякое однородное требование) и перенаправляет усилия с развития на выполнение специфических требований. ЕГЭ без развитой системы олимпиад, лагерей и инициатив подобных Сириусу и т.п., и всей экосистемы специальных школ и программ был бы действительно вредоносным делом. Но огромным преимуществом России является историческое наличие этой экосистемы - благодаря гражданскому обществу в советское время + благодаря государственной поддержке сейчас. В ситуации, когда у всех одаренных и необычных детей есть возможности учиться и развиваться, не упираясь только в ЕГЭ, у ЕГЭ нет отрицательных сторон. Кроме того самого психологического дискомфорта, который активно эксплуатируют пиарящиеся на борьбе с ЕГЭ.

Если бы Сергеев действительно думал о проблемах российских школ, он вместо того, чтобы использовать «американизацию» как жупел, может быть, посмотрел бы на современный американский опыт - чтобы оттуда что-то взять? Например, уроки ESL - English as a Second Language, которые в Америке получает каждый ребёнок, который приходит в школу, не зная английского (таких очень много). Гораздо проще стонать о том, что в московских школах, особенно в спальных районах, много детей, не говорящих по-русски - так может, воспользоваться американским опытом и начать их систематически учить русскому языку? Не в очередной раз восклицать «дети в Москве не знают русского языка», а учить русскому языку? То есть вместо того, чтобы пиариться на больных местах, действительно заботиться о школьном образовании.

Сейчас на главной
Известный режиссер Сергей Соловьев скончался в возрасте 77 лет
гибель артистов
Известный режиссер Сергей Соловьев скончался в возрасте 77 лет
Известно, что в начале текущего года у Сергея Соловьева произошел ишемический инсульт, из-за которого он попал в больницу в тяжелом состоянии. Состояние режиссера ухудшалось диабетом и слабым сердцем
World Triathlon ввел санкции против Федерации триатлона России
триатлон
World Triathlon ввел санкции против Федерации триатлона России
Международный союз триатлонистов (World Triathlon) ввел санкции против Федерации триатлона России, которую возглавляет дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения Шойгу
Стало известно о первом летальном случае после заражения штаммом «омикрон»
штамм омикрон
Стало известно о первом летальном случае после заражения штаммом «омикрон»
В Великобритании скончался первый пациент, заразившийся новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил Sky News глава правительства Борис Джонсон
КС на страже ФСИН
ФСИН
КС на страже ФСИН
Конституционный суд России отклонил жалобы бывших и действующих членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Санкт-Петербурга Евгения Еникеева, Романа Ширшова и Яны Теплицкой на вмешательство сотрудников ФСИН в их беседы с заключенными
УЕФА методом жеребьевки определил все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
УЕФА методом жеребьевки определил все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций методом жеребьевки определил все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые игры запланированы на 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные встречи пройдут в марте
Общество
Не можешь - научим, не хочешь - заставим
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил региональному правительству и Роспотребнадзору «сделать все возможное» для вакцинации населения от коронавируса и в прямом смысле предложил «оцеплять кварталы и вакцинировать людей по спискам»
Евросоюз ввел санкции в отношении частной военной компании «Вагнер»
антироссийские санкции
Евросоюз ввел санкции в отношении частной военной компании «Вагнер»
Главы МИД стран-членов Евросоюза одобрили введение санкций в отношении российской частной военной компании. Также введены санкции против Мали за подрыв процесса демократической передачи власти в этой стране
Привитые импортными вакцинами от COVID-19 россияне смогут получить QR-коды
QR-коды
Привитые импортными вакцинами от COVID-19 россияне смогут получить QR-коды
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для получения сертификата о вакцинации россиянам, поставившим импортную прививку, необходимо будет сдать тест на антитела
В гимназии при Серпуховском монастыре прогремел взрыв
взрыв в монастыре
В гимназии при Серпуховском монастыре прогремел взрыв
В Московской области в Серпуховском женском монастыре неизвестный мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство. Местные власти сообщили, что в результате происшествия пострадали семь человек
В Дагестане местных жителей будут судить за похищение невесты
кавказские традиции
В Дагестане местных жителей будут судить за похищение невесты
Суд Карабудахкентского района Дагестана рассмотрит дело о похищении невесты, фигурантами которого являются трое местных жителей
Общество
Законопроект о введении QR-кодов в транспорте снимут с рассмотрения Госдумы
Резонансный законопроект о введении антиковидных QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования снимут с рассмотрения Госдумы. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин
Страны G7 предупредили Россию о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину
антироссийские санкции
Страны G7 предупредили Россию о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину
Страны G7 призвали Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности
Распространение COVID-19 среди детей может стать причиной новой волны коронавируса
коронавирус
Распространение COVID-19 среди детей может стать причиной новой волны коронавируса
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что к новой волне коронавируса приведет широкое распространение инфекции среди детей
В Екатеринбурге и Архангельске прошли митинги против QR-кодов
QR-коды
В Екатеринбурге и Архангельске прошли митинги против QR-кодов
В Екатеринбурге акцию протеста, на которую пришло более 300 человек, организовал юрист Иван Волков, который ранее уже пытался оспорить в суде указ губернатора Свердловской области о введении антиковидных ограничений
Общество
В Ялте демонтировали памятник Николаю II, который сравнили с яйцом из фильма «Чужой»
В Ялте демонтировали скандальный памятник Николаю II и его семье, который был установлен в санатории «Ливадия». Многие россияне эту скульптуру не оценили, а интернет-пользователи сравнили ее с яйцом из фильма «Чужой»
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 10 млн человек
коронавирус
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 10 млн человек
В России общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило отметку в 10 миллионов человек. Общее число заболевших по данным на 12 декабря составляет 10 016 896 человек
Роскомнадзор заблокировал ссылки на расследования о главе Чечни и главе МВД
СМИ
Роскомнадзор заблокировал ссылки на расследования о главе Чечни и главе МВД
Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры заблокировал около 20 ссылок на страницы, в которых упоминались антикоррупционные расследования издания «Проект»
Когда победил бедность в отдельно взятом случае
доходы чиновников
Когда победил бедность в отдельно взятом случае
Глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков оказался владельцем недвижимости в элитном подмосковном поселке. Причем стоимость земельного участка чиновника в несколько раз превышает официальный доход его семьи за последние несколько лет