Константин Сонин: Антиамериканский РАН
Президент РАН Александр Сергеев сказал, что нужно избавляться от «американизации» школьного образования, не уточняя, что именно ему не нравится. Можно списать это просто на политику - хотелось сказать что-то, чтобы быть в одной струе с инвалидами Холодной войны, вот и высказался не подумав. Может быть просто потому, что про школу легко высказываться, не думая, что говоришь - Сергеев же отвечает не за школьное образование, а за институты РАН. Проблемы РАН уже решены - институты и лаборатории, производящие науку низкого уровня уже закрыты, в освободившихся зданиях работают новые лаборатории, ведущие учёные, публикующиеся в мировых журналах, получают высокие зарплаты. Можно заняться начальной и средней школой. Но я думаю, что «политический подтекст» глубже чем, просто желание быть в струе. Две современные вещи в школьном образовании раздражают сторонников прошлого - многообразие и выбор в учебных программах и ЕГЭ. Назвать это «американизацией» - хороший ход в войне за возвращение к прошлому.
Казалось бы, что в современной российской школе «американского»? Ну, уроки труда, которые в советской школе появились под влиянием работ американского философа Джона Дьюи, который не только обосновывал идею трудового воспитания абстрактного, но и создавал сто двадцать лет назад школы, базирующиеся на этих принципах. Ещё, наверное, планшеты, введенные в широкую практику американской фирмой Apple, учебные программы, которые создавались на базе cофта Microsoft (а потом и сотен других фирм). Кроссовки, созданные Nike и Аdidas, и произведённые, наверняка в Китае. Ничего особенного - просто прогресс, движение вперёд. Вряд ли Сергеев агитирует за замёну планшетов на счёты, кроссовок на лапти, и что там, знака производной dy/dx на дЩ/дЫ.
А вот ЕГЭ у человека, который хочет высказаться о школьном образовании, но о нём всерьёз не думал, вызывает резкие чувства и понятно почему. Потому что ЕГЭ, как только появился, сразу же выполнил свою главную задачу - показал ту самую картинку, которую школьные учителя, конечно, знали, но которую широкая публика и политики не хотели слышать. Адекватную, а не фантастическую. Конечно, любой школьный учитель или директор - не из элитных столичных или (не менее элитных!) элитных провинциальных школ - сразу скажет, что многие, значительный процент, школьников заканчивало советскую школу, не умея складывать дроби, с трудом умея читать и, конечно, с нулевыми знаниями химии и физике после многих лет обучения по несколько часов в неделю.
ЕГЭ даёт объективную картину, про которую политики и широкая публика не хотят слышать. Им хочется, чтобы было как в СССР - сложная единая программа и иллюзия, что все всё выучивают. Потому что в СССР, под конец, вся система образования была построена на том, что народу, «человеческих ресурсов», слишком много. Даёшь всем по пять лет химии с физикой, производную в алгебре и т.п. - и ничего, что 95% ничего не понимают и учатся только ничего не понимать. Зато 5% отправятся на естественно-научные специальности в вузы, где к ним ещё несколько раз применят то же самое «завышенные требования как фильтр» и отожмут учёных и инженеров. Проблема в том только, что эту эпоху – «слишком много людей» - в России уже никогда не вернуть. Россиян мало и возвращение советского подхода, «воронки с фильтром», хороших результатов не даст.
Нет НИКАКИХ данных, ни одного серьёзного исследования, которое показывало бы отрицательное влияние введения ЕГЭ на то, что дети выносят из школы. Это не значит, что у ЕГЭ нет отрицательных сторон, см. ниже. А то, что он даёт адекватную, пусть и неприятную, картину - огромный плюс. Отказываться от ЕГЭ - это примерно как запрещать МРТ, КТ, рентген, потому что они могут показать наличие рака...
У ЕГЭ есть очевидный минус - для «верхних квантилей» детей по таланту и упорству, ЕГЭ приводит к усреднению их показателей, недоучёту их специфических преимуществу (как всякое однородное требование) и перенаправляет усилия с развития на выполнение специфических требований. ЕГЭ без развитой системы олимпиад, лагерей и инициатив подобных Сириусу и т.п., и всей экосистемы специальных школ и программ был бы действительно вредоносным делом. Но огромным преимуществом России является историческое наличие этой экосистемы - благодаря гражданскому обществу в советское время + благодаря государственной поддержке сейчас. В ситуации, когда у всех одаренных и необычных детей есть возможности учиться и развиваться, не упираясь только в ЕГЭ, у ЕГЭ нет отрицательных сторон. Кроме того самого психологического дискомфорта, который активно эксплуатируют пиарящиеся на борьбе с ЕГЭ.
Если бы Сергеев действительно думал о проблемах российских школ, он вместо того, чтобы использовать «американизацию» как жупел, может быть, посмотрел бы на современный американский опыт - чтобы оттуда что-то взять? Например, уроки ESL - English as a Second Language, которые в Америке получает каждый ребёнок, который приходит в школу, не зная английского (таких очень много). Гораздо проще стонать о том, что в московских школах, особенно в спальных районах, много детей, не говорящих по-русски - так может, воспользоваться американским опытом и начать их систематически учить русскому языку? Не в очередной раз восклицать «дети в Москве не знают русского языка», а учить русскому языку? То есть вместо того, чтобы пиариться на больных местах, действительно заботиться о школьном образовании.