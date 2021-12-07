Владимир Кара-Мурза: Дело межгосударственной важности
Как сообщает сербская печать, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов, который мы с Андреем Пивоваровым провели в Белграде в мае этого года. По данным газеты Danas прослушку организовало Агентство безопасности и информирования Сербии (БИА). Патрушев поблагодарил сербского коллегу за предоставленные данные.
Как известно, бывают спецслужбы, которые раскрывают заговоры, а бывают те, которые их выдумывают. Надеюсь, Николаю Платоновичу будет интересно почитать расшифровки лекций о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний. Дело межгосударственной важности, не меньше.
Умиляет готовность нынешних сербских властей вставать на задние лапки перед большим братом из Кремля. Теперь понятно, о каком «сотрудничестве в области безопасности» (как сообщал ТАСС) говорили Патрушев и Вулин на встрече в середине мая, на которой и были переданы расшифровки прослушанных разговоров.
Спустя две недели Андрей Пивоваров был арестован — «по-белорусски», прямо с борта самолета.
На днях сербский министр снова посетил Москву. После встречи Вулин и Патрушев объявили о создании совместной «рабочей группы по борьбе с цветными революциями», в задачи которой будет входить предотвращение демонстраций и постоянный мониторинг активистов оппозиции, неправительственных организаций и независимых журналистов.
Навязчивый страх обитателей Кремля перед возможными протестами хорошо известен. У нынешней же сербской власти это вообще в каком-то смысле родовая травма. Александр Вулин в прошлом — политический соратник диктатора Слободана Милошевича, который потерял власть в ходе «бульдозерной революции» 2000 года, был передан для суда в Гаагу и закончил свои дни в голландской тюрьме Схевенинген.
Ирония ситуации в том, что когда в обществе накопится достаточный потенциал для противостояния диктатуре, никакие «рабочие группы» и «сотрудничество в области безопасности» уже не помогут.
Спросите у сербов, они подтвердят.