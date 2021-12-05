Андрей Андриянов: Шаг в профессию
Каждый человек приходит в профессию по-разному. Кто-то идет по стопам родителей, украшая собой трудовую династию. Кто-то с малых лет мечтает стать летчиком, бредит небом, поступает в авиационное училище и по окончании примеряет лётную форму. А кого-то в профессию заносят причудливые зигзаги судьбы, ирония которой не знает границ. Я отношу себя к последним. Первые тридцать лет своей жизни я был далек от юриспруденции и при отсутствии высшего образования зарабатывал руками на хлеб насущный. В профессию меня привели два нумизмата в погонах, имена и фамилии которых я никогда не знал, а звания уже и не помню.
В самом начале двухтысячных летней ночью я ехал на ВАЗовской шестерке по темной Казанской улице. Проезжая часть представляла из себя смесь лунного пейзажа и позиции противника после часовой артподготовки. Отсутствие освещения делало скорость в 40 километров в час наиболее комфортной. И вдруг из темноты наперерез моему автомобилю шагнул инспектор и жезлом указал мне место остановки. Передав ему документы, я побрел в патрульную десятку, откуда спустя пятнадцать минут вышел уже другим человеком. В машине мне был предъявлен древний радар, который в народе имел прозвище «фен» за сходство с бытовым прибором. На его табло красовалась цифра 80. Дальше начался диалог, направленный на выяснение моей платежеспособности. Мои робкие попытки объяснить, что даже днем по этой улице с такой скоростью ехать невозможно, разбивались о глухую стену непонимания. Салон автомобиля я покинул с постановлением, полным непониманием произошедшего и решимостью сделать все, чтобы в следующий раз иметь возможность хоть что-то противопоставить придорожным рэкетирам.
На следующее утро я залез в Интернет, начал штудировать немногочисленные форумы и понял, что информация на них поверхностна, разрознена и противоречива. Я понял, что без системных знаний невозможно противостоять четко отлаженной системе.
Лето подходило к концу и в августе 2003 года в возрасте 32 лет я сдал вступительные экзамены в Казанский Социально-Юридический Институт, который закончил в 2009 году с красным дипломом.
Знакомый спортсмен-бодибилдер как-то сказал мне: «Самое трудное – это не приседать с двухсоткилограмовой штангой на плечах, самое трудное – это в первый раз собрать спортивную сумку и пойти в зал». Мне мою сумку бережно собрали и повесили на плечо два неизвестных Казанских инспектора ГИБДД.
В разговорах с коллегами мы иногда касаемся этой темы. И каждый третий рассказывает историю, в которой меняется только место действия и размер звезд на погонах. Как там у Галича?
И все-таки я, рискуя прослыть
Шутом, дураком, паяцем,
И ночью, и днем твержу об одном –
Не надо, люди, бояться!
У каждого из нас всегда есть выбор. И всегда найдутся 1000 причин, что бы пойти по самому легкому из возможных путей. Мы живем в сумасшедшем ритме, хождение по судам из-за штрафа в 250 рублей «экономически невыгодно», как и тушение пожаров.
Но может быть стоит принять красную таблетку, войти в страну чудес и посмотреть, насколько глубока кроличья нора…