Валерий Авдерин: Про золотой миллиард
Люди, которые придумали и запустили в оборот словосочетание «золотой миллиард», вкладывали в него один смысл. Они имели в виду миллиард обитателей Земли, которые уже сегодня могут пользоваться всеми достижениями цивилизации. Имеют дома тёплый туалет, кондиционер, горячую воду, отопление. Имеют машину, сотовый телефон, летают отдыхать в тёплые края. Хорошо одеваются, хорошо и разнообразно питаются…
Но позднее для «золотого миллиарда» придумали ещё несколько дополнительных значений.
Одно из которых ещё в 2012-м году чётко сформулировал тогдашний ингушский президент Юнус-Бек Евкуров: «в целом, в мире готовятся к глобальному сокращению населения планеты до „золотого миллиарда“. Видите ли, не хватает пресной воды, продуктов, или ещё чего-то, поэтому надо уменьшить население. Такое решение приняли безбожники, которые за Создателя решили сотворить Божий день [Страшный суд]»
Цитату взял из Википедии.
Мол, есть какие-то нехорошие ребята, которые плетут мировой заговор с целью убить, отравить, сжить со свету 7 миллиардов, чтобы сократить население Земли в 8 раз. Естественно, сокращать они готовы кого угодно, но не себя. Лично они останутся, приберут к рукам всё имущество покойников – и тогда у каждого из них сразу появится много квартир, много машин, много всего, всего, всего… И они уже смогут жить, совсем ничего не делая, не работая – лишь сдавая в аренду эти лишние квартиры и продавая лишние машины. Даже кинематограф приложил руку к популяризации подобных идей. Наснимав кучу лент, где суперзлодеи хотят уничтожить человечество с помощью смертоносного вируса. И лишь избранные получат вакцину.
Возникает вопрос: А кто же на само деле эти заговорщики? Одни считают, что это евреи, другие – американцы, третьи – какие-то масоны… Многие думают, что этот заговор возглавляет нынешний Ротшильд или Рокфеллер, куча народа считает, что во главе душегубов стоит Билл Гейтс…
Хотя откровенная бредовость идеи видна за километр, и никакой Рокфеллер или Гейтс по этой простой причине в такие игры играть не будет. Им есть, чем заняться. Но миллионам и миллиардам людей в этом мире заняться особо нечем – и они развлекаются, пересказывая друг другу подобные страшилки: Нас всех хотят уничтожить, чтобы обобрать! У тебя хотят забрать любимую «Ладу-Калину», а у меня – нутриевую шапку! Ну, и естественно, они хотят получать денежки за сдачу в аренду наших квартир в панельной пятиэтажке в Бирюлёве. А ещё: те миллиарды долларов, которые Россия получает за нефть не надо будет распределять на лишние 122 миллиона едоков. Всё достанется 18-ти миллионам богатеев.
Только: кому можно сдать квартиру, если народа на земле стало в 8 раз меньше? Кому можно продать машину – когда их и так у всех «хоть жопой ешь»! И даже нефть в прежнем объёме продавать не получится. Её несколько лет можно вообще не добывать. Используя нынешние стратегические запасы.
Никому из олигархов, министров, президентов, генералов… такое сокращение населения не нужно. Оно им невыгодно. Опустеют заводы, будут ржаветь пароходы – их некому будет обслуживать. Да и продукция большинства фабрик-заводов никому будет не нужна. Уже произведённой мебели, посуды, одежды хватит на два поколения вперёд. На несколько лет хватит запасов круп и зерна. Разорятся банки. Поля, дороги, заводские территории зарастут сорняками. Всё встанет.
Сокращение числа работающих и зарабатывающих людей – катастрофа для всех бизнесов. Каждый человек в каждый момент своей жизни приносит кому-то прибыль. Если, отработав своё, он уже сидит на пенсии – с него имеют бабки чиновники. Если он тяжело больной – на нём зарабатывают врачи. Его доят ЖЭКи и продавцы чудодейственных снадобий. Ему всё время норовят что-то впарить, втянуть в финансовую пирамиду или кредитную кабалу…
Сейчас в ходу легенда, что власти России хотят, чтобы ковид унёс как можно больше стариков, мол, тогда не надо будет платить столько пенсий. Люди не понимают, что с каждого старика имеют свой кусок десятки чиновников. Что через больную беспамятную старушку можно высосать все соки-деньги и из её детей, и из её внуков. Даже, если они вполне небедные люди. Дети будут платить медицинским и социальным чиновникам, врачам, экстрасенсам, сиделкам, фармакологам, фармацевтам… И уж совсем последние деньги заберут могильщики. А кто в России получает большую часть денег и с лекарств, и с кладбищ? Их крышуют наши дорогие силовики. Так что – болейте на здоровье. И чем дольше – тем лучше.
Вот, если вдруг вымрет Нигерия или Бангладеш – многие в северном полушарии этого даже не заметят. От нищих стран мало что зависит в глобальном мире. По причине бедности они не снабжают других уникальной продукцией и не покупают ничего на большие суммы. И как поставщики и как покупатели они не делают погоды.
Однако, когда умные люди говорят, что Земля без перенапряжения не может прокормить такое огромное число людей, они никого травить Новичком не призывают. Профессионалы представляют динамику народонаселения и понимают, какие факторы влияют на неё более всего.
Усерднее всех плодятся всегда самые нищие и самые необразованные. Поэтому, лучший способ борьбы с перенаселением – это борьба с бедностью. Когда в Африке у каждой семьи будет горячая вода и ватерклозет – у тамошних семей вместо десятка рахитичных, вечно голодных детей, будут один-два ребёнка. И эти дети будут ходить в школы, летать на экскурсии в Лувр и Британский музей, а не копошиться в грязи вместе со свиньями и спать рядом с козами.
Прогнозируется, что население Земли к началу 22-го века увеличится до 11-14 миллиардов, а потом начнёт снижаться. Собственно, в Западной Европе оно уже снижается. А основной прирост дают самые бедные страны Азии и Африки. По мере повышения уровня жизни в этих странах население начнёт сокращаться и там. Сейчас предполагается, что численность людей устаканится к концу следующего столетия на уровне 2-3 миллиардов. То есть – втрое меньше нынешней. И это – без войн и эпидемий. Просто за счёт повышения уровня жизни. Если в большинстве семей – только один ребёнок, человечество неизбежно сокращается. Думаю, через три-четыре столетия на Земле реально будет тот самый, живущий в сытости и комфорте, золотой миллиард. И тогда придётся уже активно стимулировать тех, кто готов плодиться. Типа, ребята, если вы родите третьего – можете вообще не работать. Мы вам будем платить деньги просто за то, что вы растите, воспитываете детей. Иначе – кто же за нами присмотрит, когда нам исполнится 100 (или 120?) лет…