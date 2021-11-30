Александр Шестун: Висельники Ногинска
Ошеломляющую новость я получил в первые же минуты моего второго пришествия в Ногинск 26 октября – о якобы самоубийстве Окилжона Шукурова, сидевшего через стену от меня в августе-сентября 2021 года.
Предыдущий сиделец этой камеры №102 медблока, 53-летний Андрей Ежов, тоже вздернулся в июле 2020 года. Как всегда, без свидетелей и видеозаписей.
Возле двери Окиля частенько лежали упаковки с памперсами. 48-летний таджик получил компрессионный перелом позвоночника во время задержания, и его частично парализовало. Ухаживал за ним его земляк – Ходамшо Алиев, сосед по камере 102. По воздуховоду были хорошо слышны их горячие споры на таджикском языке.
Ходамшо на прогулке объяснил мне, что не обязан работать нянькой-сиделкой своего соседа, а я напомнил ему о сурах Корана, где прямо говорится о необходимости помощи ближнему. Его тяжело было понять. Владение русским языком с трудом давалось Ходамшо. Например, он два дня не мог разъяснить мне и Сергею из соседней одиночки, что за «животное с камнем на спине». Оказалось, черепаха.
48-летний Окиль прекрасно говорил по-русски. За два месяца он прочитал все мои книги, особенно его впечатлил роман Виктора Гюго «Отверженные». Трудился он в синагоге Москвы поваром. На заработанные деньги приобрел в Узбекистане, неподалеку от Термеза, небольшой участок земли (по цене 1 500 $ за сотку), где построил дом для своего семейства. Столь высокую цену Окиль объяснил близостью к таджикской границе, где проходит наркотрафик. Своим родным Шукуров не сообщал о нахождении в тюрьме, и я попросил своего адвоката известить близких о его местонахождении.
Письмо об успехах детей привели главу семейства в восторг. Я старался помочь инвалиду с продуктами и средствами гигиены. Окиль пребывал в приподнятом настроении и вовсе не собирался прощаться с жизнью. Тяжкие обвинения он не признавал и был уверен в счастливом исходе своего дела, в котором сменилось уже 4 следователя. Не было никаких предпосылок для суицида.
Ногинское СИЗО-11 при всей мягкости режима пользуется дурной славой ФСБшной тюрьмы. Количество самоубийств тут традиционно весьма велико. Причем видеокамеры в момент суицида почему-то не работают.
Нет кадров, и как Окилжон забрался в петлю.
Почему его оставили одного, когда Алиева отправили на этап? На прогулку парализованного Шукурова доставляли на носилках при мне. Как бы он смог повеситься?
При выдаче тела Окилжона Шукурова, родственнику сообщили, что якобы есть записка на таджикском языке, но не показали. Близкие не верят в версию СИЗО и следователей о самоубийстве.
После Шукурова в 102-ю камеру поселили Сулеймана Сатавалдинова (официально его имя Максим). Его подельник, лезгин Эльдар Закержаев, после пыток электричеством и избиений в 2020 году, по официальной версии, тоже повесился, причем в этот самый момент в изоляторе произошел общий сбой видеонаблюдения. Конечно, Эльдар находился в одиночной камере, и свидетелей нет.
В интернете можно найти статьи, где прямо указано о его убийстве в СИЗО-11.
По закону сотрудники ФСИН должны веско обосновать размещение заключенного без соседей. Ногинский изолятор постоянно перегружен. Арестанты спят на полу или по очереди на нарах, а меня держали одного в 6-местной камере. Одиночное размещение по тюремным правилам считается наказанием. При проектировании СИЗО одиночки предусмотрены только в ШИЗО и карцере.
Адвокатом 35-летнего Эльдара Закержаева, Татьяной Окушко, был проведен опрос своего подзащитного под протокол, где он сообщил об избиениях и пытках электрошокером оперативниками ФСБ. На теле имелись следы от побоев и ожоги. Изначально его обвиняли в связях с «Хизб ут-Тахрир» (организация признана террористической и запрещена в РФ), а затем изменили на ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Закержаев письменно отказался от выбитых показаний незадолго до своей трагической смерти.
Родственники и друзья в один голос утверждают, что не было ни одной предпосылки для суицида. Эльдар был истовым мусульманином, читал намаз, а по Корану самоубийство – смертный грех. Помимо этого он слыл хорошим семьянином, доброжелательным и оптимистичным человеком с высшим образованием. Сегодня существует печальная практика «неожиданных» смертей при отказе от признательных показаний, данных под пытками.
С интервалом в одну неделю после гибели Закержаева таким же странным образом в Ногинской тюрьме закончил жизнь в 31 год еще один мусульманин – Озир Шаов, имевший жену и детей.
Всего говорят о 8 смертях в СИЗО за 2 года, акцентируя, что большинство погибших являлись приверженцами ислама. Мне неизвестны фамилии и конкретные факты о других «самоубийствах», но даже озвученные случаи позволяют небольшой подмосковной тюрьме занять 1 место в антирейтинге учреждений ФСИН. Россия давно держит пальму первенства в мире по количеству суицидов в местах лишения свободы.
Впервые я попал в СИЗО-11 в конце июля 2021 года и был поражен тотальной антисанитарией. Ногинская тюрьма запущена в эксплуатацию всего 10 лет назад, но внутри не лучше старинных «Бутырки» и «Матроски». При входе сразу поражаешься плотному слою мух и комаров на стенах, которые закрывают их цвет. В первую ночь без фумигатора у меня не осталось ни одного квадратного сантиметра на теле без красной точки – укуса комара. Несколько часов перед сном я сражался с кровопийцами, бездарно проиграв эту неравную битву. Более двух месяцев в больнице Торжка и на зоне Бежецка я спал по 3-4 часа в сутки из-за многочисленных ночных проверок как «лицо, склонное к побегу». Не мог поверить, что я отключился на 8 часов и спал как убитый, невзирая на комариную атаку.
У арестантов ногинского изолятора устойчивое мнение, что в баланду подсыпают психотропные вещества. Может быть, и от сырости и нехватки кислорода у человека непонятная слабость и всегда хочется спать. Особенно это касается спецблока и медблока, где баланду разносит сам повар.
Новая кровля течет, как решето, заполняя подвалы водой, создавая идеальную среду для насекомых. Во время дождя крысы передвигаются под навесным потолком, чтобы не плавать по полу. Не один раз особи величиной с кошку тяжестью собственного веса проламывали мокрые панели из стекловолокна, а оттуда высыпались горы фекалий грызунов. При сильном дожде я посещал кабинет зубного врача и с горечью наблюдал, как новое стоматологическое кресло тонуло в воде.
Странно, но еще в марте 2021 года был проведен аукцион на капремонт кровли в СИЗО-11 на сумму чуть более миллиона рублей. Выиграл его некий Артур Саакян. Мало того, в сентябре 2021 был проведен еще один конкурс на те же работы по капремонту кровли медблока на сумму 1,3 млн руб., который выиграл Манукян А.В. Примечательно, что в СИЗО-11 армянская диаспора имеет сильные позиции как среди подрядчиков, так и среди сотрудников ФСИН и арестантов.
Как только Сулейман из соседней одиночки пригрозил, что сдаст баланду на анализ, так через два дня его перевели в другую тюрьму.
За 3 недели успел выяснить многие ужасные подробности злоключений бывалого каторжанина Сатавалдинова. 37-летний житель Сергиева Посада прошел многие нашумевшие зоны и централы. Сидел в саратовской колонии, бывал и в печальной известной туберкулезной больнице, где давно практиковались пытки и сексуальное насилие, показанное Владимиром Осечкиным на «Гулагу Нет». Отбывал наказание в колонии Ангарска, а затем 10 месяцев подвергался жесточайшим пыткам в СИЗО-1 Иркутска, где просидел с 2018 по 2020 годы. В результате расследования Льва Пономарева (признан иностранным агентом) было выявлено более 200 заключенных, подвергшихся сексуальному насилию в Ангарске и Иркутске. Старейший правозащитник России сетовал на то, что историю в Саратове удалось так раскрутить в СМИ из-за огромного видеоархива пыток, а у них ни одного кадра. Владимир Путин отправил в отставку директора ФСИН Александра Калашникова за утечку секретных материалов. В современной России силовикам можно все, только без шума и пыли.
Рассказ Сулеймана поражал воображение масштабами зверств разработчиков (заключенных, сотрудничающих с силовиками), которые он несколько дней монотонно излагал мне без каких-либо эмоций. Набор пыток довольно стандартный: постоянные привязки к кровати, кормление салом (мусульманина), лишение сна, мешок на голову, электричество к половому органу, кипятильник в задний проход… Сулейман находился в СИЗО Иркутска под вымышленной фамилией Смирнов, поэтому мама и друзья не могли связаться с ним. По этой же причине он был лишен адвоката.
За 10 месяцев Сулеймана Сатавалдинова раскрутили на «нужные» показания. Из доказательств о связях с «ИГИЛ» (признана террористической и запрещена в РФ) у следователя УФСБ по Иркутской области Константинова и майора ФСБ РФ Орманда Цатурова были лишь видеоролики из телефона Сулеймана с кадрами из новостей телеканала «Аль Джазира». Поэтому чистосердечное признание о вербовке заключенных сильно облегчало работу спецслужб.
Сулейман сыпал мне кличками разработчиков, участвовавших в его деле и уже засвеченных в расследовании Льва Пономарева и Петра Курьянова: Бивзюк Андрей (кличка «Мафия»), Яровой Антон («Ярик»), Макагонов Анатолий («Макагон»), который так запытал током 36-летнего заключенного Алексея Кудашева, что тому в областной больнице вынуждены были ампутировать половой член.
Курировал главного разработчика Бивзюка Андрея полковник УФСБ по Иркутской области Воробьев Павел Юрьевич, а от СИЗО – майор Самара Антон Александрович. Не хватит и 10 статей, чтобы перечислить фамилии должностных лиц и обученных заключенных, участвующих в работе пыточного конвейера.
Нынешнее обвинение Сатавалдинова в новых случаях «террористической деятельности» по уголовному делу «Дмитровского джамаата» тоже довольно натянуты. Опера СИЗО-11 заявили мне, что ФСБшники готовятся поменять ему 15-летний срок заключения на пожизненный.
За 3,5 года я видел более 10 групп обвиняемых по ст.205 УК РФ (терроризм), и никто из них даже не имел оружия (за исключением банды GTA), а большинство мусульман даже не совершали намаз и ели свинину. Особенно много таких гастарбайтеров из Средней Азии в «Лефортово»: строителей, официантов, рабочих по дому… Основное доказательств принадлежности Дмитровского джамаата и ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ) – денежные переводы друг другу.
Правительство РФ финансирует режим Башара Асада в Сирии, ежемесячно тратя десятки миллиардов на человека, устроившего геноцид мусульман-суннитов в своей стране. «Джамаат» только звучит грозно, но на самом деле это обычное объединение прихожан в мечети салафитского толка в Яхроме. Это течение (салафитов) особенно популярно в Ингушетии.
«Террористы» Дмитровского джамаата считают истинной причиной своего уголовного преследования политическую деятельность оппозиционного депутата заксобрания Ингушетии Закрия Мамилова (умер 25.10.21) – отца их подельника Дауда. После митинга в Ингушетии 2019 года против проведения новых границ с Чечней много активистов было арестовано. Дауд Мамилов – отец шестерых детей, владелец строительной компании с офисом в «Москва-сити».
В ноябре начались первые заседания в военном суде г.Реутова, куда «террористов» сопровождает более 30 вооруженных до зубов росгвардейцев. Сулеймана поражает отсутствие журналистов в столь громком процессе.
- Чему ты удивляешься? Все известные репортеры-расследователи давно обосновались за рубежом или же сами ходят под угрозой ареста или убийства. Ждите разоблачений «Первого канала», только они осветят ваши «злодеяния».
Меня много раз вызывали на беседы опера СИЗО-11 с целью «пресечь мою вербовку террористом Сатавалдиновым». Особенно их беспокоили мои беседы об исламе. Из раза в раз я объяснял тюремщикам, что Коран я купил давно, но понять откровения невозможно без толкований. Сулейман дал мне книгу «Жизнь пророка Мохамеда», что можно прочесть и без консультанта. Сам Коран – небольшое издание, наполненное многозначительными выводами. Толкования богословов в сотни раз объемнее и доходят до 30 томов, например, у Ибн Джарира Ат-Табари.
Раньше я пытался изучать Коран, но только понял, что ислам признает Христа и Евангелие, Моисея и Тору. Мало того, мусульмане верят во второе пришествие почти в той же трактовке, как у христиан. Большая часть Корана – это повторение Библии.
- Успокойтесь! Никто меня в 57 лет не перекует в другую веру, - увещевал я оперативников. – Вы лучше бы выпускали меня в храм РПЦ при СИЗО для исповеди. Я в «Лефортово» с Манашировым читал вслух Тору, в Торжке изучал буддизм. Что в этом плохого?
Уж и не знаю природу репрессий в ногинской тюрьме, обрушившихся на меня с первых дней второго пребывания. Возможно, мои выяснения причин самоубийств? Или это «прилетело» из Твери? Разница в отношении ко мне в августе-сентябре и сейчас довольно велика. Лишили всего что возможно: телефонных звонков и свидания с мамой (на все есть постановление следователя), телевизора, холодильника, вывода в храм, книг из библиотеки, моего электрочайника, ручной передачи, ФСИН-магазина. Мне даже нечем заварить чай.
Начальник СИЗО-11 Илья Парамонов озвучил претензию за жалобу в Администрацию Президента по медобслуживанию, за которую ему УФСИН якобы вынесло взыскание. Странно! Я же не в Госдеп США написал. Это мое конституционное право! За два месяца одно обращение – антирекорд для меня. В Твери я писал обычно около 10 заявлений о нарушениях в день.
В ногинской тюрьме также поводов для жалоб хватает: от феноменальной антисанитарии до засилья наркотиков, которые попадают в СИЗО, очевидно, не без помощи сотрудников ФСИН. Работа интернет-магазина ФГУП «Калужское» отвратительна. Мои заказы шли от месяца до двух, а большинство товаров из прайса отсутствует. Все адвокатские кабинеты оборудованы клетками. Только в Ногинске разговариваешь с защитником через решетку.
Юля критиковала меня за публикацию летом о телевизоре с 30 каналами в камере ногинской тюрьмы:
- Зачем ты хвалишься? Тебе больше не дадут его! Каждую твою публикацию мониторят.
- Может, и к лучшему? Этот зомбоящик съедает слишком много времени. Плохо то, что выписанные газеты тут носят только раз в неделю вопреки всем законам.
Апофеоз беспредела ногинских тюремщиков произошел 26 ноября, когда мою жену Юлию как официального представителя в ЕСПЧ (что приравнено к статусу адвоката) не допустили ко мне. На все мои претензии руководство СИЗО ссылается на прямые указания ФСБ, красноречиво поднимая глаза к потолку.
Посмотрим, есть ли желание у нового директора ФСИН Аркадия Гостева заняться пытками в Иркутске, ногинскими висельниками, истязаниями заключенных в Твери, Владимире и многих других регионах страны.