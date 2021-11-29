Захлебнулись в атаках на «Открытую»
Полицейские пытаются найти оправдание для своих незаконных действий по изъятию и уничтожению трех тиражей Ставропольской «Открытой» газеты, в которых в очередной раз ее журналисты констатировали разгул силового и психологического террора в отношении жителей станицы Григорополисской
В минувший вторник 16 ноября в редакцию «Открытой» газеты по улице Горького, 42 в Ставрополе нагрянули сотрудники Октябрьского РОВД, которыми руководил инспектор райотдела по административным правонарушениям Воронов.
Воронов сильно нервничал и начал с повышенного тона, переходя на крик: мол, явился для ареста редакционной техники, с использованием которой редакцией газеты были-де совершены административные правонарушения.
Что же это за такие «правонарушения» (тем более административные), для их выявления, словно на захват террористов, была направлена внушительная группа из шести полицейских (при оружии?), которым даже тесно было в маленькой комнатке, занимаемой редакцией газеты.
В оформленном протоколе изъятия полицейские ссылались на ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ. А журналистам объясняли свой визит якобы отсутствием маркировки в публикациях многолетней давности.
Однако административные претензии, даже если бы они были обоснованными (реальными), то их можно было предъявлять другому юридическому лицу, которое было учредителем газеты, а сегодня уже перестало существовать.
Его преемником сегодняшняя редакция не является. Следовательно, были арестованы чужие компьютеры и чужая техника, принадлежащая совсем другой организации, а не субъекту впопыхах изобретенного правонарушения.
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Но все это мало интересовало инспектора Воронова, которому беспрерывно давались указания по телефону из краевого ГУВД, и он их судорожно выполнял.
Цель была очевидна: всеми способами блокировать работу редакции, воспрепятствовать законной деятельности журналистов путем фактического запрета на сбор и распространение информации, свидетельствующей о коррупционной деятельности должностных лиц, препятствуя осуществлению прав граждан такую информацию получать.
И, что самое главное, все материалы, в которых встречаются предъявленные полицейскими словосочетания «Правый сектор», «Мусульманское государство»(запрещенные в России террористические организации) употреблялись в давних-предавних публикациях газеты с резко выраженным отрицательным контентом, например: «Изощренная практика террора», или «ИГИЛ* – прибежище для негодяев».
Срок давности для привлечения по данной статье КоАП (ст. 13.15) составляет всего 1 год со дня совершения административного правонарушения, и за время, прошедшее после публикации материалов, никто не требовал от редакций СМИ федерального и местного статуса маркировать статьи, увидевшие свет задолго до решений Верховного суда, признавших эти организации экстремистскими и террористическими.
Но главному редактору Л. Леонтьевой и юристу редакции было понятно: весь этот силовой антураж с криками инспектора о немедленном аресте техники (без предъявления каких-либо процессуальных документов), – излюбленный метод психологической атаки, давления и натиска на объекты полицейского преследования по надуманным основаниям.
Цель одна – парализовать работу редакции, как можно дольше препятствовать выходу газеты. Ведь если редакция работает, газета выходить обязана, так как у редакции имеются договорные обязательства перед читателями, подписчиками, распространителями, сотрудниками и нештатными авторами газеты…
Вершиной этих методов как раз и стал многомесячный силовой и психологический террор ставропольских силовиков в отношении жителей станицы Григорополисской, о событиях в которой из номера в номер более полугода писала «Открытая» газета, вызывая сильнейшее раздражение его заказчиков и исполнителей.
И жгучее желание заткнуть рот популярной в крае свободолюбивой газеты, главный редактор которой Людмила Леонтьева более 35 лет проработала в главных газетах страны – во времена СССР и в постсоветское время.
Людмила Леонтьева – лауреат и призер множества профессиональных наград, включая премию президента РФ В.В. Путина «Правда и Справедливость», врученную ей за антикоррупционные расследования в разных сферах управления и хозяйствования насквозь коррумпированного Ставрополья.
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Многие антигерои ее расследований впоследствии становились фигурантами уголовных дел. Другие, уверена главный редактор «Открытой», «дожидаются очереди…».
Но Ставрополье, все выше поднимающееся в коррупционном рейтинге российских регионов, неустанно шокирует страну новыми историями, которые потом долго и изумленно обсуждаются и осуждаются на разных уровнях.
Постепенно становятся известными все новые факты преступлений против конституционных основ государства, его безопасности, которую оборотни в погонах продают за большие деньги, окупающие их золотые унитазы и «цыганский шик» интерьеров их дворцов.
Одна из таких историй просто из ряда вон – речь идет о черном бизнесе бывшего начальника краевого ГИБДД Сафонова, который с преступной группой подчиненных наладил продажу за 20 тысяч рублей «особых пропусков», наличие которых обеспечивали беспрепятственное движение сотен тяжеловозов по взрывоопасному региону без остановок и досмотров на постах сотрудников ДПС.
Страшно представить, сколько запрещенных грузов (оружия? наркотиков? нелегалов? рабов? террористов? водки, наконец…) было перевезено за продолжительное время деятельности высокопогонных членов ОПС. Но местные борцы с экстремизмом и терроризмом (огромная масса силовиков) этого в упор не замечали долгие годы.
Прибывшей в Новоалександровский ОМВД главреду Л. Леонтьевой «пояснения» дал замначальника полиции Рагулин, он с усмешкой заявил: «Подержим тираж с месяц, проверим и вернем с извинениями». Словом, совершенно не скрывал поставленной перед ним задачи: обеспечить информационную блокаду событий в станице Григорополисской.
А в это время силовой и психологический террор жителей станицы ужесточается с каждым днем, поскольку рейдерская операция по захвату золотой земли СХПК «Россия» не прошла гладко только потому, что встретила сопротивление колхозников. А газета, регулярно сообщавшая об этом, стала препятствием для «агрессоров», планировавших осуществить захват колхоза оперативно и по-тихому. Но не получалось, и всю ярость они обратили на газету.
«Операция» в Новоалександровском районе 30 октября шла под предводительством сотрудника ГУВД МВД по СК Артура Кипкеева (отдел борьбы с терроризмом и экстремизмом), прибывшего на захват газетного тиража в машине без номеров.
Как рассказывает Л. Леонтьева, на ее попытки узнать имя хозяина левой машины, стоявшей перед входом в полицию, все тот же замначальника полиции Рагулин, делая круглые глаза, заверял, что «понятия не имеет об этом человеке», но, утомившись врать, воскликнул: «Да мало ли у нас по краю машин без номеров ездит!»
На следующий день 31 октября на той же трассе по той же беспредельной схеме (без всяких разрешающих документов, постановлений судов) был захвачен повторно отпечатанный 9-тысячный тираж того же № 44, который читателям доставлял Владислав Леонтьев, учредитель газеты.
В этом захвате участвовала также целая оперативная группа ОМВД «Красногвардейский» по анонимному звонку» того же содержания, что и накануне. Учредитель газеты потребовал предъявить документы, на основании которых арестовывается чужое имущество. А в результате был арестован и сам.
Полицейским было дано указание арестовать и машину, и водителя, который на следующий день судьей Красногвардейского районного суда Непомнявшим показательно и кровожадно был осужден на 15 суток «за неподчинение законным (демонстративно беззаконным – Авт.) требованиям полиции».
Оправдывая операцию по силовому захвату тиражей печатного СМИ полицейскими, присвоившими себе чужие полномочия судов, экспертов, Роскомнадзора и прочих ведомств, пресс-служба ГУВД края вышла с идиотическим сообщением: «задержана газета с деструктивным содержанием».
Но был отпечатан третий тираж той же газеты № 44 и распространён в обычном порядке подписчикам и читателям края, легко убедившимся, что никаких экстремистских материалов в номере нет и в помине. А ссылки полиции на «анонимные звонки» были примитивной ложью (регистрировать которые МВД РФ запрещает!) с целью не допустить распространения информации о беззакониях полиции в станице Григорополисской.
Новая огласка вызвала гневный приступ ярости рейдерской бригады, которая устроила слежку за главным редактором, телефоны которой (без санкции суда – как требует закон при наличии «оснований») бешено прослушивался сутками напролет, раскаляясь до крайних температур и быстро разряжаясь (главные признаки прослушки). «Служители фемиды» выясняли, что же еще знает редакция о беззакониях людей в погонах.
Из незаконной прослушки мстителям в погонах стало известно о выходе очередного выпуска газеты (№ 44–45). С главной темой номера под названием «Следователи ГСУ, что вы творите?! Опечатав склады, вы обрекаете на гибель животноводство племколхоза «Россия».
Кроме того, главред Леонтьева, получивашая видеоролик с истошными криками голодных животных на фермах племколхоза, стала бить во все колокола, оставив оперативному дежурному полицейского главка сообщение о преступлении…
К вечеру этого дня – через сутки! – оперативники распечатали склады и кормовозы направились на фермы.
Эта гражданская активность редактора еще больше усилила раздражение сотрудников полицейского ведомства, которые подобными действиями и доводили жизнедеятельность племколхоза до критического состояния. В этом же номере газета опубликовала статью под заголовком «Деструктивная власть Ставрополья», проанализировав факты и причины все возрастающей социальной напряженности в крае, вызванной безответственными и все чаще беззаконными действиями управленческой элиты региона в исполнении конкретных должностных лиц.
Как говорит Людмила Леонтьева, у силовиков попросту крышу снесло от яростного желания немедленно поставить на место непокорное СМИ.
И «неизвестные лица в погонах» бросились на захват номера, уже доставленного в Ставрополь по адресу частного дома, где его уже ждали (выследили по прослушке) пятеро людей в штатском. Они ограбили машину с газетами и скрылись с похищенным тиражом в неизвестном направлении.
Но оставшаяся часть тиража все же была спасена и ушла по обычным адресам рассылок читателям и подписчикам, снова дешифруя примитивную полицейскую ложь «об анонимных звонках», якобы сообщавших об экстремистской литературе.
В день ареста редакционной техники сайт «Открытой» с опубликованными материалами последнего номера газеты подвергся небывалой мощности DDoS‑атакам, которые в этот день шли волна за волной.
Статистика изумила даже специалистов: три волны атак со 195 миллионами заходов на сайт – заказчики пытались обвалить сайт газеты с нежелательными разоблачения беззаконий и коррупционных преступлений извеcтных и неизвестных лиц, участвующих в многомесячной рейдерской осаде племколхоза «Россия». Повалить его заказчикам не удалось, сегодня каждый может читать все статьи газеты в регулярном режиме.
Но самые омерзительные, преступные действия сотрудников полиции, участников этих атак на газету, явились их бандитские угрозы учредителю газеты и его семье, (включая, главреда газеты), а также сотрудникам редакции, читателям, распространителям СМИ. Их беззаконники в погонах делали по телефону из своих служебных кабинетов, ничего не опасаясь…
КТО, КАК и ЧЕМ угрожал, расскажем в следующем материале. Читайте и размышляйте.
* запрещенная в России организация