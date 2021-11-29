В Серпухове полсотни предпринимателей в один миг лишились работы
За месяц до Нового года Росимущество потребовало освободить «Калиновскую базу». Многие из нас помнят, что некогда в деревне Калиново, под Серпуховом, располагались крупные сельскохозяйственные ангары.
В 2001 году ОАО «Калиновское», владевшее этой недвижимостью, обанкротилось, все его имущество было выставлено на областные торги.
В начале 2002 года ангары с торгов купили предприниматели Борис и Вера Криводубские, переоборудовавший их в «Калиновскую мелкооптовую базу». Там начали работать около сотни арендаторов: склады, производство, торговля всем на свете: от продуктов до мебели и одежды.
Спустя почти два года, в декабре 2003 года, Серпуховский район возглавил Александр Шестун.
Несмотря на кажущееся противоречие в датах, по «делу Шестуна» «Калиновская база» была признана судом имуществом, нажитым с помощью полномочий главы района, и изъята у бизнесмена Криводубского в пользу государства.
С тех пор база пришла в некоторый упадок, но там до сих пор работают около полусотни предпринимателей. Они на свой страх и риск последние два года поддерживали здания и сооружения в рабочем состоянии (охрана, отопление и освещение 12 000 кв.м. требуют немалых средств).
В адрес Росимущества предприниматели написали массу писем, прося принять решение по будущему базы, подразумевая необходимость проведения торгов либо заключения договоров аренды.
Говорят, чиновники из Росимущества даже приезжали в Калиново и благодарили предпринимателей за поддержание объекта в сохранности и снятии с бюджета расходов на его содержание, заверяя при этом, что торги состоятся в ближайшее время.
И вот в конце ноября это время настало, но вместо торгов предприниматели получили... уведомления о необходимости выезда в 10-дневный срок.
В канун Нового года люди одномоментно потеряли работу, а государство, и в без того непростой коронавирусный период, махом лишилось более 50 налогоплательщиков, субъектов малого бизнеса.
По-прежнему никаких извещений о предстоящих торгах нигде не опубликовано, а это значит, что база теперь, скорее всего, будет ветшать неопределенное время без хозяина.
Вряд ли государство возьмет на себя миллионные расходы на отопление и охрану пустующих зданий, а это грозит перспективой их полного разворовывания и разрушения.
Непонятное и с виду бесхозяйственное поведение Росмущества вызывает закономерные вопросы.
Впрочем, ситуация, как в случае с парком «Дракино», вполне может получить самое неожиданное развитие. Вряд ли кто-то удивится, если выясниться, что и это имущество, изъятое в «беспощадной борьбе с коррупцией», минуя обязательные по закону торги, сбежало из госказны и неожиданно для всех уже давно нашло нового собственника.