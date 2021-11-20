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Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
Авторская колонка
20 ноября 2021, 23:15
Сергей Асланян: Приезжать куражиться именно в Москву респектабельное быдло не перестанет
Асланян Сергей

Российский журналист, радиоведущий, автомобильный эксперт

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Сергей Асланян: Приезжать куражиться именно в Москву респектабельное быдло не перестанет

Сергей Асланян: Приезжать куражиться именно в Москву респектабельное быдло не перестанет

Уже можно обобщать? Или вновь полагается толерантно помолчать?

Очередной блогер убился в Москве на Кутузовском проспекте. Он вроде бы специализировался на автомобильной тематике, имел много подписчиков, но гибель на встречке сделала его известным максимально.

Москва – город безнаказанного порока. Лимитчики приезжают сюда покрасоваться крутостью, неуязвимостью и вседозволенностью. (Таджики с лопатами вопросительно замерли). Обязательная атрибутика: быстрая машина весомой цены, блог с наглостью и презрение к ПДД. Рефрен: «Я бесстрашен и мне ничего не будет»…

Руслан Шамсуаров и Мара Багдасарян упивались собой на Mercedes, Билл крушил технику на Audi, свежий труп Саид Губденский перед смертью резвился на BMW. Воздать по заслугам закон не смог ни кому из них. Поплатился за распущенность лишь Geländewagen Шамсуарова, проданный с аукциона. Мару Багдасарян долго арканили законами и постановлениями, пытались заставить красить заборы, негодовали в Думе, но наказать сумели только простых водителей на неприкаянных бюджетных автомобилях. Под Эдварда Билла законы переписать не хватило сил и он ловко откупился. Саид Губденский погиб и его теперь можно не наказывать, а только оплакивать.

Впредь подобные выходки с разной степенью смертоносности будут повторяться по несколько раз в год. Если на Кутузовском проспекте – то с летальным исходом, на остальных магистралях с большими материальными потерями.

Приезжать куражиться именно в Москву респектабельное быдло не перестанет. Единственное, что можно сделать в этой связи – разделительный отбойник. Поскольку равенства всех перед законом все равно не будет.

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