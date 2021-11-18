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18 ноября 2021, 23:45
Артемий Троицкий: Гибридная совесть
Троицкий Артемий

Рок-журналист, музыкальный критик. Ведущий специалист по современной музыке в России.

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Артемий Троицкий: Гибридная совесть

Как проваливается план Лукашенко по «прорыву в Европу»

Артемий Троицкий: Гибридная совесть

Ситуация на границе ЕС/РБ ясная и понятная. Тем старательнее циничные пропагандисты, политкорректные фанатики и просто дураки пытаются эту ситуацию спихнуть с орбиты однозначности. Есть несколько тем, вокруг которых старательно выдвигаются «контрмнения» и провоцируются дискуссии.

Тема первая, любимая МИД РФ: виноваты в заварушке страны НАТО, которые сами развязали войны на Ближнем и Среднем Востоке и теперь получили за это «ответку» в виде потока мигрантов. Ложь. Практически все «беженцы» из Ирака — курды, которых целенаправленно преследовал и даже травил химическим оружием Саддам Хусейн. Если кто и выиграл в Ираке от «агрессии НАТО» и свержения Саддама, то это аккурат курды. Что до второго основного источника беглецов, Сирии, то тут и вовсе Российская Федерация разделяет ответственность со всеми участниками вооруженного конфликта. Более того, если бы российское военное вмешательство не спасло режим Асада, в Сирии, вполне возможно, уже наладилась бы нормальная мирная жизнь.

Тема вторая, гуманитарная: как можно не принимать беженцев, спасающихся от ужасов войны? Это то же самое, что отказывать в убежище евреям во время холокоста или армянам, бежавшим от геноцида. Это прекраснодушная, но липовая демагогия.

Рвущиеся в Германию «беженцы» спасаются не от концлагерей и расстрелов, а просто, как любые люди, «хотят лучшей жизни». Нормальное желание; но по законам всех стран для этого необходимо иметь хотя бы визу.

И кстати, женщин и детей, наличие которых среди толп мигрантов особенно педалируют сердобольные граждане, гораздо меньше, чем крепких молодых мужиков. Что, конечно, не отменяет сочувствия к попавшим в западню искателям счастья и пособий.

Тема третья, любимая лукашенковская: почему раньше мигрантов принимали в ЕС, а теперь Беларусь вдруг обвиняют в «создании кризиса»? Аргумент для совсем идиотов. Да просто потому, что тысячи африканцев, отчаянно рвавшихся по морю и по суше в Италию, Грецию и Турцию, не поддерживал никто, кроме, разве что, местных контрабандистов — а тут мы имеем отлаженную государственную операцию, включающую выдачу белорусских виз, авиадоставку до Минска и даже трансфер к границе ЕС. Причем за немалые деньги, значительная часть которых поступает в госбюджет РБ (или в карманы чиновников).

Тема четвертая, единственная спорная: собака и хвост — кто кем виляет? Действует ли Лукашенко самостоятельно или выполняет заказ Путина? На мой взгляд, это совместное предприятие; и для российской, и для белорусской диктатур приграничный кризис содержит ряд выгод, однако не все пошло согласно задуманному плану, и плюсы стали брезжить минусами.

Выгоды РФ:

Кремлю, как глобальному «агенту хаоса», хороша всякая дестабилизация Европы;

ввиду предстоящего (вполне возможно) аншлюса Беларуси окончательное ослабление и делегитимизация Лукашенко Путину скорее на руку;

я лично в эту перспективу не верю, но многие серьезные люди, американцы в частности, утверждают, что белорусская авантюра — отвлекающий маневр перед вторжением в Украину.

Выгоды Минска:

«Принуждение к диалогу» Евросоюза — Меркель, увы! — в расчете на смягчение санкций;

маргинализация — перед лицом «внешнего врага» — протестов внутри страны, переключение внимания с правозащитной и политической повестки.

Что «пошло не так»? Тут тоже все просто. Во-первых,

братцы-гопники нарвались на максимально решительных и мотивированных поляков.

Это вам не Финляндия-2015 (тогда через российское Заполярье в Финляндию шли нелегальные беженцы с Ближнего Востока. — Ред.). Вспоминая уроки истории, которых в СССР не было, можно было бы вспомнить и 1830, и 1863, и 1920 годы — и догадаться. Не все вам, ребята, 1939-й… Во-вторых, вялая и растрепанная Европа, доведенная до ручки наглостью дворово-уличной восточной шпаны, неожиданно проявила тотальную солидарность с приграничными государствами и пока что выступает консолидированно. Теперь, чтобы кампания завершилась — и завершилась благополучно — от консолидированной обороны надо перейти к консолидированному наступлению. Не военному, разумеется, а на тех фронтах, где у развитых стран имеется явное преимущество перед зарвавшимися хамами.

Источник - Новая газета

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