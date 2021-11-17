Александр Шестун: «Капля» в плену
Сотрудники ФСБ задержали Дмитрия Киселева, владельца аэродрома малой авиации в деревне Большое Грызлово Серпуховского района, куда он ненадолго приехал из Канады.
Его обвиняют в даче взятки в размере 100 000 рублей начальнику управления Росавиации за нужную классификацию 17-местного самолета в 2014 году. Дмитрий купил самолет в Новой Зеландии как пассажирский, но российская таможня теперь считает, что он «для спортивного десантирования», а это позволило бизнесмену сэкономить 7 млн рублей.
Во времена СССР я много раз летал на самолетах малой авиации по местным рейсам и знаю, что внутри самолет оборудован точно так же деревянными лавками вдоль фюзеляжа, поэтому выводы силовиков весьма субъективны. Как раз-таки пассажирские самолеты из серийных производств на авиазаводах переделываются под спортивное десантирование, а не наоборот.
Дима не стал рисковать и скрылся в Канаде, откуда регулярно выбирался в страны Южной и Центральной Америки, где продолжал заниматься экстремальным спортом. Особенно он любил прыгать с парашютом в Венесуэле крайне труднодоступного и самого высокого в мире водопада Анхель. К нему Дмитрий добирался пушком. Дорогу через джунгли ему показывали местные индейцы.
Объявить предпринимателя в международный розыск через Интерпол по подобным обвинениям невозможно в силу того, что на Западе не существует такого преступления, как дача взятки. Там осуждают только за получение. Действительно, странно, что чиновник отделался штрафом в 500 000 рублей, а Дмитрия Киселева отправили в СИЗО.
Я был свидетелем становления дела всей его жизни, которому он был предан, в самом удаленном от Серпухова уголке района на границе с Тульской областью. Дмитрий, отец пятерых детей, житель Москвы, буквально снял с себя последнюю рубашку и на свой страх и риск в 2000-х годах в пустом поле начал возводить ангары для самолетов и взлетную полосу. Мне, как и всем окружающим, подобные вложения своих кровных казались безумием.
Дима отгородил часть ангара под жилье для своей семьи, а его дети пошли учиться в нашу деревенскую школу. Его позывной среди авиаторов был «Капля».
В 2009 году он «на слабо» уговорил меня спрыгнуть с парашютом. Когда я сделал тот самый шаг в пропасть, от которого все цепенеют, полетел сквозь плотные потоки воздуха, то увидел возле себя улыбающееся лицо Димы, падающего вниз спиной, и у меня сразу пропала тревога.
«Капля» управлял всем, что летает и плавает. Изобрел самый технологичный двигатель. Причем Дима не только начертил его, но и постоянно копошился с гаечными ключами в руках возле своего изобретения.
На его аэродроме мы провели официальный чемпионат мира по самолетному спорту под эгидой Международной авиационной федерации (FAI) без какого-либо бюджетного финансирования.
В итоге его стартап вырос в рентабельный бизнес. Появилась гостиница, тренировочный центр, кафе, командно-диспетчерский пункт, парковки, туалеты, прокат…
Нет сомнений, что вслед за арестом Дмитрию последует предложение ФСБ «поделиться» бизнесом.
С учетом того, что территория РФ составляет 1/6 часть суши, а многие регионы страдают от автомобильных пробок, то у нас малая авиация должна развиваться семимильными шагами. В реальности мы видим, что в России количество легкомоторных самолетов, небольших вертолетов и автожиров в десятки раз меньше, чем в США на одного жителя, где летную технику имеют зачастую даже фермеры.
В Серпуховском районе есть еще два известных аэродрома малой авиации – «Дракино» и «Новинки». Думаю, не случайно владельцев этих объектов тоже постигла печальная участь. Борис Криводубский вынужден находиться за рубежом, будучи «подельником» по моему уголовному делу (ст.159 УК РФ – выкуп земельного участка под магазин «Браво» по льготной цене). Сначала Росимущество через арбитражный суд пыталось изъять землю и снести строения, но потерпело неудачу. Затем в рамках уголовного дела все объекты Парка Дракино были конфискованы в пользу РФ и переданы в безвозмездное пользование председателю Федерации бокса России Умару Кремлеву (дважды судимому таджику Лутфуллоеву, изменившему свою фамилию в угоду своим кураторам из АП и ФСБ).
Владелец аэродрома «Новинки», московский бизнесмен Владимир Ивянский, выкупил земли сельхозназначения, построил взлетную полосу и создал шикарную инфраструктуру для летчиков и туристов. Сначала альпинисту и любителю марафонских дистанций по пересеченной местности Владимиру полицейские, браконьерствующие в наших лесах, полностью отстрелили ступню, перепутав его с оленем. Володя не угомонился. Пришив ее в частном московской клинике, он отправился в горы. При восхождении на Памирскую вершину в составе альпинистской группы он сорвался и погиб на большой высоте. Сказалась травма ноги. Его тело из-за сильных морозов привязали в высокогорье и спустили вниз только через несколько месяцев, когда потеплело.
Скоро в России останутся только обитатели Кремля и сотрудники правоохранительных органов, охраняющие их нефтяные вышки и дворцы. Обслуживать их владения будут гастарбайтеры из соседних стран, вытеснив местное население.
Такие талантливые люди – штучный товар. «Капля» - неисправимый оптимист. Никогда он не показывал своих трудностей. На конопатом лице этого бесстрашного воздушного витязя всегда сияла улыбка. Надеюсь, самый экстремальный в своей жизни тур в российскую тюрьму Дима пройдет так же отважно, как он преодолевал множество смертельных испытаний на всех континентах планеты.