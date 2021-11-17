Меню
Общество
«Разрабатывали, разрабатывают и будут разрабатывать»
Авторская колонка
17 ноября 2021, 17:19
Александр Шестун: «Капля» в плену
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

Все авторы

Александр Шестун: «Капля» в плену

Александр Шестун: «Капля» в плену

Сотрудники ФСБ задержали Дмитрия Киселева, владельца аэродрома малой авиации в деревне Большое Грызлово Серпуховского района, куда он ненадолго приехал из Канады.

Его обвиняют в даче взятки в размере 100 000 рублей начальнику управления Росавиации за нужную классификацию 17-местного самолета в 2014 году. Дмитрий купил самолет в Новой Зеландии как пассажирский, но российская таможня теперь считает, что он «для спортивного десантирования», а это позволило бизнесмену сэкономить 7 млн рублей.

Во времена СССР я много раз летал на самолетах малой авиации по местным рейсам и знаю, что внутри самолет оборудован точно так же деревянными лавками вдоль фюзеляжа, поэтому выводы силовиков весьма субъективны. Как раз-таки пассажирские самолеты из серийных производств на авиазаводах переделываются под спортивное десантирование, а не наоборот.

Дима не стал рисковать и скрылся в Канаде, откуда регулярно выбирался в страны Южной и Центральной Америки, где продолжал заниматься экстремальным спортом. Особенно он любил прыгать с парашютом в Венесуэле крайне труднодоступного и самого высокого в мире водопада Анхель. К нему Дмитрий добирался пушком. Дорогу через джунгли ему показывали местные индейцы.

Объявить предпринимателя в международный розыск через Интерпол по подобным обвинениям невозможно в силу того, что на Западе не существует такого преступления, как дача взятки. Там осуждают только за получение. Действительно, странно, что чиновник отделался штрафом в 500 000 рублей, а Дмитрия Киселева отправили в СИЗО.

Я был свидетелем становления дела всей его жизни, которому он был предан, в самом удаленном от Серпухова уголке района на границе с Тульской областью. Дмитрий, отец пятерых детей, житель Москвы, буквально снял с себя последнюю рубашку и на свой страх и риск в 2000-х годах в пустом поле начал возводить ангары для самолетов и взлетную полосу. Мне, как и всем окружающим, подобные вложения своих кровных казались безумием.

Дима отгородил часть ангара под жилье для своей семьи, а его дети пошли учиться в нашу деревенскую школу. Его позывной среди авиаторов был «Капля».

В 2009 году он «на слабо» уговорил меня спрыгнуть с парашютом. Когда я сделал тот самый шаг в пропасть, от которого все цепенеют, полетел сквозь плотные потоки воздуха, то увидел возле себя улыбающееся лицо Димы, падающего вниз спиной, и у меня сразу пропала тревога.

«Капля» управлял всем, что летает и плавает. Изобрел самый технологичный двигатель. Причем Дима не только начертил его, но и постоянно копошился с гаечными ключами в руках возле своего изобретения.

На его аэродроме мы провели официальный чемпионат мира по самолетному спорту под эгидой Международной авиационной федерации (FAI) без какого-либо бюджетного финансирования.

В итоге его стартап вырос в рентабельный бизнес. Появилась гостиница, тренировочный центр, кафе, командно-диспетчерский пункт, парковки, туалеты, прокат…

Нет сомнений, что вслед за арестом Дмитрию последует предложение ФСБ «поделиться» бизнесом.

С учетом того, что территория РФ составляет 1/6 часть суши, а многие регионы страдают от автомобильных пробок, то у нас малая авиация должна развиваться семимильными шагами. В реальности мы видим, что в России количество легкомоторных самолетов, небольших вертолетов и автожиров в десятки раз меньше, чем в США на одного жителя, где летную технику имеют зачастую даже фермеры.

В Серпуховском районе есть еще два известных аэродрома малой авиации – «Дракино» и «Новинки». Думаю, не случайно владельцев этих объектов тоже постигла печальная участь. Борис Криводубский вынужден находиться за рубежом, будучи «подельником» по моему уголовному делу (ст.159 УК РФ – выкуп земельного участка под магазин «Браво» по льготной цене). Сначала Росимущество через арбитражный суд пыталось изъять землю и снести строения, но потерпело неудачу. Затем в рамках уголовного дела все объекты Парка Дракино были конфискованы в пользу РФ и переданы в безвозмездное пользование председателю Федерации бокса России Умару Кремлеву (дважды судимому таджику Лутфуллоеву, изменившему свою фамилию в угоду своим кураторам из АП и ФСБ).

Владелец аэродрома «Новинки», московский бизнесмен Владимир Ивянский, выкупил земли сельхозназначения, построил взлетную полосу и создал шикарную инфраструктуру для летчиков и туристов. Сначала альпинисту и любителю марафонских дистанций по пересеченной местности Владимиру полицейские, браконьерствующие в наших лесах, полностью отстрелили ступню, перепутав его с оленем. Володя не угомонился. Пришив ее в частном московской клинике, он отправился в горы. При восхождении на Памирскую вершину в составе альпинистской группы он сорвался и погиб на большой высоте. Сказалась травма ноги. Его тело из-за сильных морозов привязали в высокогорье и спустили вниз только через несколько месяцев, когда потеплело.

Скоро в России останутся только обитатели Кремля и сотрудники правоохранительных органов, охраняющие их нефтяные вышки и дворцы. Обслуживать их владения будут гастарбайтеры из соседних стран, вытеснив местное население.

Такие талантливые люди – штучный товар. «Капля» - неисправимый оптимист. Никогда он не показывал своих трудностей. На конопатом лице этого бесстрашного воздушного витязя всегда сияла улыбка. Надеюсь, самый экстремальный в своей жизни тур в российскую тюрьму Дима пройдет так же отважно, как он преодолевал множество смертельных испытаний на всех континентах планеты.

Сейчас на главной
Депутатам Госдумы могут урезать зарплату из-за отказа от вакцинации
Госдума
Депутатам Госдумы могут урезать зарплату из-за отказа от вакцинации
Депутатам Госдумы, которые отказались сделать прививку от коронавируса, могут урезать зарплату. С таким предложением выступила зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина
Белоруссия на фоне обострения миграционного кризиса приостановила прокачку нефти в Польшу
поставка нефти в европу
Белоруссия на фоне обострения миграционного кризиса приостановила прокачку нефти в Польшу
Белорусская компания «Гомельтранснефть» на трое суток приостановила прокачку нефти по одной из веток российского нефтепровода «Дружба» в направлении Польши
Госдума отложила до 2025 года выплаты гражданам по советским вкладам
Сбербанк
Госдума отложила до 2025 года выплаты гражданам по советским вкладам
Депутаты Госдумы отказались принимать законопроект о возврате российским гражданам советских вкладов в Сбербанке. Этот вопрос парламентарии отложили как минимум на один год
Бизнес
Строительством платного дублера Егорьевского шоссе займется фирма без сайта и телефона
Строительством платного дублера Егорьевского шоссе стоимостью 60 млрд рублей в Московской области займется компания «М.Е.Т.К.», зарегистрированная в Люберцах
«Добрая и светлая» изоляция Рунета
роскомнадзор
«Добрая и светлая» изоляция Рунета
ФГУП «Главный радиочастотный центр», подведомственный Роскомнадзору, выделил 600 тысяч рублей на создание ролика про «суверенный Рунет» в рамках реализации резонансного закона об «изоляции» российского сегмента интернета
Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ
телевидение
Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ
Басманный райсуд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних на музыкальной премии, которая прошла в июне
В Лондоне нашли мертвой супругу экс-сенатора Игоря Изместьева
Игорь Изместьев
В Лондоне нашли мертвой супругу экс-сенатора Игоря Изместьева
В Лондоне нашли мертвой супругу бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, который отбывает пожизненный срок. тело женщины обнаружили в ее собственном доме
Страны НАТО существенно увеличили импорт секретной продукции из России
оружие
Страны НАТО существенно увеличили импорт секретной продукции из России
Федеральная таможенная служба России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов и т.д.) в некоторые страны НАТО
В Совете Федерации призвали пожизненно лишать дипломов врачей-антиваксеров
вакцина от коронавируса
В Совете Федерации призвали пожизненно лишать дипломов врачей-антиваксеров
Член Совета Федерации и кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации против коронавируса
Ученые сообщили о втором в мире случае самоизлечения от ВИЧ
медицина
Ученые сообщили о втором в мире случае самоизлечения от ВИЧ
Новый случай был зафиксирован в Аргентине. Там пациентка смогла полностью избавиться от ВИЧ-инфекции без лечения, сообщает портал «360» со ссылкой на Annals of Internal Medicine
Власти США намерены объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
олимпиада
Власти США намерены объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Издание The Washington Post сообщает, что в рамках дипломатического бойкота глава Белого дома откажется от посещения олимпийских игр. Не приедут в Пекин и члены американского правительства
Спустя год после войны в Нагорном Карабахе на границе Армении и Азербайджана возобновились военные действия
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обратился к российским властям с просьбой оказать им помощь в защите территориальной целостности страны в связи с возобновлением военных действий на границе с Азербайджаном
Гиппократу и не снилось
вакцина от коронавируса
Гиппократу и не снилось
В республике Хакасия возбудили уголовное дело против фельдшера по факту масштабной фальсификации данных о вакцинации граждан от коронавируса. Медработника обвиняют в выдаче сертификатов за взятки без фактической прививки
Госдума приняла в первом чтении законопроект о внедрении паспортов болельщика
болельщики
Госдума приняла в первом чтении законопроект о внедрении паспортов болельщика
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о внедрении системы идентификации зрителей на спортивных матчах. Речь идет о паспортах FAN ID для болельщиков
Красный Крест сообщил о гибели 10 мигрантов на польско-белорусской границе
беженцы
Красный Крест сообщил о гибели 10 мигрантов на польско-белорусской границе
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила о гибели мигрантов на границе Польши и Белоруссии. По предварительным данным, беженцы скончались в результате переохлаждения
Авторская колонка
Самый тупой вопрос
Самый неумный вопрос звучит два раза в год: не пора ли переобувать машину? Осенью и весной СМИ оживают заботой. Они с народом. Несут миссию просвещения неотвратимо, спешно и с невиданной актуальностью. Любование в зеркале позволяет ощутить подъем самооценки
Асланян Сергей
Привитых россиян освободили от обязательного карантина
коронавирус
Привитых россиян освободили от обязательного карантина
Роспотребнадзор освободил привитых граждан от обязательного соблюдения карантина после контакта с людьми с подтвержденным коронавирусом. Режим изоляции они могут не соблюдать в течение шести месяцев после завершения вакцинации
QR-коды для привитых от COVID-19 будут действовать год, а для переболевших – полгода
QR-коды
QR-коды для привитых от COVID-19 будут действовать год, а для переболевших – полгода
Минздрав России официально утвердил новую форму сертификатов о вакцинации против коронавируса и уточнил сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших